Sylvester Stallone hé lộ hậu trường ‘Biệt đội đánh thuê 4’

Trên trang cá nhân, huyền thoại của dòng phim hành động cơ bắp chia sẻ với khán giả hậu trường phần 4 của loạt tác phẩm.

Digital Spy đưa tin trong tuần qua, nam diễn viên Sylvester Stallone - thủ vai Barney Ross trong loạt phim The Expendables - đã chia sẻ trên Instagram bức hình một chiếc nhẫn kim loại. Kèm theo đó là phần mô tả: “Vừa hoàn thành xong việc thiết kế chiếc nhẫn mới cho Expendables 4. Khá là nặng. Đeo vào chắc ngón tay cũng nổi chuột luôn”.

Hình ảnh chiếc nhẫn được Sylvester Stallone chia sẻ trên Instagram. Ảnh: officialslystallone.

Bức ảnh hậu trường của Sylvester Stallone nhiều khả năng ngầm thông báo với khán giả phần phim thứ 4 của loạt The Expendables đã bước vào giai đoạn tiền kỳ.

Năm 2018, Sylvester Stallone ký hợp đồng với hãng Millennium Films thực hiện The Expendables 4. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa có thêm thông tin chính thức về dự án được công bố.

Phía dưới bài đăng của Sylvester Stallone, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự hào hứng và mong đợi dành cho tác phẩm mới. Bức ảnh hiện thu hút hơn 300.000 lượt thích và hơn 3.000 bình luận.

Hồi tháng 4/2020, thông tin về cuốn truyện tranh đầu tiên xoay quanh biệt đội đánh thuê trứ danh, nhan đề The Expendables Go to Hell, đã được Sylvester Stallone chia sẻ trên Instagram. The Expendables Go to Hell sẽ phát hành trong năm 2021 sau chiến dịch gây quỹ cộng đồng thành công đầu 2020.

Phần đầu tiên của loạt The Expendables ra mắt năm 2010. Tới nay thương hiệu đã ra mắt ba phần phim, thu tổng cộng 789,7 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trên kinh phí sản xuất 282 triệu USD .