Sydney phong tỏa thêm một tuần vì biến chủng Delta

Sau hai tuần áp đặt lệnh phong tỏa Sydney, chính quyền bang New South Wales sẽ kéo dài quyết định này thêm một tuần nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.

Thủ hiến bang New South Wales (NSW), Gladys Berejiklian, ngày 7/7 thông báo lệnh phong tỏa nghiêm ngặt sẽ được kéo dài thêm một tuần tại thành phố Sydney - nơi sinh sống của 1/5 dân số Australia - nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm biến thể Delta, theo Reuters.

"Biến thể Delta đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Biến thể này dễ lây lan hơn bất kỳ chủng virus corona nào mà chúng ta từng phải đối mặt", bà Berejiklian nói.

Trước đó, ngày 25/6, giới chức bang New South Wales thông báo áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần, dự kiến kết thúc vào ngày 9/7.

Cùng ngày, Sydney ghi nhận thêm 27 trường hợp mắc Covid-19 mới. Thành phố này đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay, với tổng số ca bệnh lên 350 ca kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện cách đây 3 tuần.

Đường phố Sydney vắng vẻ vì lệnh phong tỏa do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Reuters.

Theo lệnh phong tỏa, tất cả cư dân phải ở nhà. Các lý do được phép ra khỏi nhà bao gồm đi làm hay đi học, tập thể dục ngoài trời theo nhóm từ 10 người trở xuống, khám chữa bệnh, và mua hàng hóa thiết yếu.

Toàn bộ doanh nghiệp không thiết yếu trong các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tạm thời đóng cửa.

Các quan chức cho biết các biện pháp cứng rắn đã phần nào chứng minh hiệu quả khi khu vực này ghi nhận số ca bệnh hàng ngày ở mức hai con số.

Tuy nhiên, do chiến dịch tiêm chủng diễn ra còn chậm, chính quyền Sydney vẫn nâng cao cảnh giác. Theo Our World in Data, tính đến ngày 5/7, mới chỉ có 7,4% dân số Australia, tương đương 1,8 triệu người, được chủng ngừa đầy đủ theo khuyến cáo.