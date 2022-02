Suy nghĩ về tình yêu của Son Ye Jin và Hyun Bin

Son Ye Jin và Hyun Bin được ví như "cặp định mệnh" khi cả hai có nhiều điểm tương đồng với hình mẫu lý tưởng của đối phương.

Ngày 10/2, Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố kết hôn vào tháng 3 sau hai năm hẹn hò. Tin đồn hẹn hò của hai diễn viên Hạ cánh nơi anh bắt đầu nổ ra từ tháng 3/2020. Sau đó, vào tháng 1/2021, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Cặp nghệ sĩ thông báo tin kết hôn qua tài khoản mạng xã hội cá nhân. Son Ye Jin đính kèm hình ảnh chiếc váy cưới mini trên bài đăng và viết: "Tôi suy nghĩ rất lâu và kỹ càng về việc làm thế nào để chia sẻ câu chuyện này, vì đây là điều quan trọng. Tôi đã tìm được người để cùng dành phần đời còn lại của mình bên cạnh. Đúng vậy... chính là anh ấy".

Cùng ngày hôm đó, Hyun Bin đăng tải bức thư tay trên tài khoản chính thức của công ty quản lý Vast Entertainment. "Tôi đã đưa ra quyết định quan trọng về hôn nhân, và tôi đang cẩn thận tiến từng bước tới giai đoạn thứ hai của cuộc đời mình. Tôi thực hiện lời hứa này cùng người phụ nữ luôn khiến tôi mỉm cười", nam diễn viên chia sẻ.

Hyun Bin và Son Ye Jin thông báo kết hôn sau hai năm hẹn hò. Ảnh: Vogue.

MS Entertainment, công ty chủ quản của Son Ye Jin, cho biết đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mẫu người lý tưởng

Gần đây, Son Ye Jin xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block để quảng bá cho bộ phim truyền hình Thirty Nine. Trailer phát hành vào ngày 9/2 của chương trình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi nữ diễn viên tiết lộ về mối tình đầu.

"Người yêu hiện tại chính là mối tình đầu của tôi", Ye Jin bật mí.

Đây không phải lần đầu cặp sao công khai chia sẻ về tình cảm của bản thân trước công chúng. Tháng 1/2021, tại lễ trao giải APAN Star Awards, sau khi nhận giải Daesang, Hyun Bin đã gửi lời cảm ơn tới Son Ye Jin và gọi cô là "nửa kia hoàn hảo".

Ngoài ra, ở các buổi phỏng vấn trong quá khứ, cả Hyun Bin và Ye Jin đều bày tỏ hy vọng về người yêu tương lai, mong muốn đối phương là "người có tính cách thấu hiểu".

Cụ thể, Hyun Bin cho biết anh thích "mẫu phụ nữ biết cách cảm thông". "Do lĩnh vực làm việc của tôi, thật khó để tìm một người thực sự hiểu hết mọi thứ", nam diễn viên chia sẻ.

Son Ye Jin miêu tả mẫu người bạn đời lý tưởng của cô là "người đàn ông cao trên 1,75 m, có khả năng động viên và thấu hiểu tính chất công việc của cô", theo The Daily Sports. Nhiều khán giả gọi Hyun Bin và Son Ye Jin là "cặp đôi hoàn hảo" khi họ có nhiều điểm tương đồng với mẫu người lý tưởng của đối phương.

Tin tức quan trọng được công bố gần đây của cặp Hạ cánh nơi anh khiến khán giả nhớ lại những buổi phỏng vấn trước đây của họ về chủ đề kết hôn.

Trong bài phỏng vấn năm 2017 với Sports Seoul, Hyun Bin nói: "Tôi muốn xây dựng gia đình hạnh phúc và trở thành người cha tốt. Tôi cho rằng cần có sự tính toán về thời điểm với việc kết hôn. Hy vọng tôi không thực hiện điều này quá muộn".

Về Ye Jin, cô chia sẻ với Dalian Media rằng cô tin vào định mệnh. Trước đây, cô làm việc chung cùng Hyun Bin hai lần, lần đầu tiên trong bộ phim The Negotiation ra mắt năm 2018 và sau đó là bộ phim truyền hình Crash Landing On You phát hành năm 2019. Đặc biệt, nữ diễn viên chia sẻ trong bài đăng thông báo kết hôn của mình: "Điều này diễn ra rất tự nhiên... Nhưng, chẳng phải đây chính là định mệnh sao?".

Hyun Bin và Son Ye Jin có nhiều điểm tương đồng với hình mẫu lý tưởng của đối phương. Ảnh: Naver.

Cặp nghệ sĩ quyền lực của giới giải trí

Trải qua nhiều năm dài xây dựng sự nghiệp diễn xuất, Son Ye Jin và Hyun Bin đều đã trở thành ngôi sao hàng đầu của giới giải trí, với nhiều tác phẩm đình đám, gặt hái thành công lớn về mặt thương mại như Secret Garden, Something In The Rain, A Moment To Remember... Bên cạnh dự án điện ảnh kinh phí lớn, cả hai còn là gương mặt được các nhãn hàng săn đón.

Vào tháng 11/2021, trên chương trình Secret Newsroom, câu chuyện về khối tài sản bất động sản của cả hai được đề cập và thu hút sự chú ý từ công chúng.

Trước đây, Son Ye Jin mua một tòa nhà ở Mapo-gu, Seoul với giá 9,3 tỷ won (khoảng 7,8 triệu USD ) vào năm 2015 và bán lại với giá 13,5 tỷ won (khoảng 11,2 triệu USD ) trong năm 2018, thu về mức lợi nhuận khoảng 4,2 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD ). Cô hiện sở hữu căn biệt thự sang trọng trị giá 6 tỷ won (khoảng 5 triệu USD ) ở khu vực Samseong-dong. Ngoài ra, nữ diễn viên từng trở thành chủ đề nóng khi mua tòa nhà giá 16 tỷ won (khoảng 13,4 triệu USD ) tại Sinsa-dong vào năm 2020.

Hyun Bin cũng đã mua một căn nhà đa gia đình ở Cheongdam-dong với giá 4,9 tỷ won (khoảng 4,1 triệu USD ) trong năm 2013. Sau khi đầu tư 2,7 tỷ won (khoảng 2,2 triệu USD ), anh chuyển ngôi nhà thành một tòa nhà thương mại. Hiện tại, tòa nhà được cho là có giá trị hơn 10 tỷ won (khoảng 8,3 triệu USD ). Năm 2009, anh mua căn biệt thự sang trọng ở Dongjak-gu, Seoul với giá 2,7 tỷ won (khoảng 2,2 triệu USD ) và bán đi với giá 4 tỷ won (khoảng 3,3 triệu USD ) trong năm 2021.

Thực tế, vào tháng 12/2020, việc Hyun Bin mua một căn penthouse trị giá 4,3 triệu USD tại khu vực Walkerhill Podoville đã làm dấy lên tin cặp đôi sẽ kết hôn. Mới đây, tờ Ilyo xác nhận cả hai dự định chuyển vào căn hộ này sống sau khi tổ chức đám cưới.

Hyun Bin và Son Ye Jin được xem như cặp sao quyền lực của giới giải trí. Ảnh: Vogue.