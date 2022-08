SUV 7 chỗ một cầu tầm 1 tỷ đồng, chọn Isuzu mu-X hay Toyota Fortuner

Isuzu mu-X Prestige 1.9 AT 4x2 có lợi thế là nhiều trang bị, giá bán dễ tiếp cận. Trong khi Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 có hiệu suất động cơ tốt hơn.

Với sự xuất hiện của Isuzu mu-X 2022, phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam có thêm lựa chọn mới. Isuzu mu-X được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 4 phiên bản. Trong đó phiên bản một cầu cao cấp nhất là Prestige 1.9 4x2 AT có giá 1,120 tỷ đồng , cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2, giá 1,248 tỷ đồng .





Với những thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại hình, nội thất lẫn trang bị, Isuzu mu-X Prestige 1.9 4x2 AT có tạo được sức cạnh tranh tốt hơn so với Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2?

Isuzu mu-X có ngoại hình bề thế hơn Toyota Fortuner

Bước sang thế hệ mới, có thể nói Isuzu mu-X đã thay đổi khá nhiều về thiết kế tổng thể. Phần ngoại thất của xe trông hiện đại và cứng cáp hơn.

Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng có thiết kế thanh mảnh hơn, đèn chiếu sáng ban ngày với họa tiết mũi tên và đèn sương mù đặt bên dưới. Lưới tản nhiệt vẫn mang kiểu dáng cũ nhưng có viền trang trí dày hơn và được đặt cao. Ở phía sau, đèn hậu cũng được làm mới, sắc cạnh hơn và có họa tiết 3D.

Trong khi đó, phiên bản Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 đã được ra mắt từ cuối năm 2020. Đây là biến thể đóng vai trò thay thế cho model trang bị gói phụ kiện thể thao TRD ở đời xe cũ. Vì vậy, Toyota Fortuner Legender có ngoại hình bắt mắt và ấn tượng hơn so với các phiên bản thường.





Tổng thể ngoại hình của Toyota Fortuner Legender một cầu mang phong cách thể thao và năng động. Các chi tiết nổi bật ở phần đầu gồm có đèn định vị ban ngày hình xương cá, lưới tản nhiệt kép tối màu có viền trang trí màu đen bóng và hốc đèn sương mù nhỏ gọn.

Cụm đèn hậu với đồ họa LED theo hình chữ V. Ngoài ra, thanh kim loại nằm ngang được sơn tối màu và đèn phản quang có thêm chi tiết trang trí giúp đuôi xe mạnh mẽ hơn.

Kích thước dài x rộng x cao của Isuzu mu-X Prestige 1.9 AT 4x2 2022 lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.875 mm, trục cơ sở 2.855 mm, khoảng sáng gầm 235 mm. Trong khi đó kích thước của Toyota Fortuner là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2.745 mm, khoảng sáng gầm 279 mm.





Dễ dàng nhận thấy Isuzu mu-X Prestige 1.9 AT 4x2 có ngoại hình bề thế hơn Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2, khi dài hơn 55 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 40 mm, trục cơ sở cũng dài hơn 110 mm, tuy nhiên khoảng sáng gầm thấp hơn đối thủ 44 mm.

Điểm chung của 2 phiên bản này là đều được trang bị hệ thống đèn LED projector, có cảm biến bật/tắt tự động và chức năng tự cân bằng góc chiếu. Ngoài ra, cả Isuzu mu-X Prestige 1.9 AT 4x2 và Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 đều có mâm 18 inch. Tuy nhiên tạo hình phần mâm của Fortuner trông thể thao và cứng cáp hơn với kiểu phối 2 tone màu.

Nội thất Isuzu mu-X rộng rãi, nhiều tiện nghi hơn

Không chỉ có những thay đổi ngoại hình, nội thất của Isuzu mu-X 2022 cũng được nâng cấp khá nhiều. Chiếc xe thoát khỏi hình bóng lạc hậu, đơn điệu từ đời trước, chất lượng vật liệu được cải thiện giúp cabin của mu-X 2022 trong cao cấp hơn.

Về mặt trang bị, phiên bản Prestige 1.9 AT 4x2 không khác biệt phiên bản Premium 1.9 AT 4x4. Xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa. Cụm đồng hồ dạng kỹ thuật số 4,2 inch.





Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu kiểu mới. Ngoài ra xe còn có hệ thống khởi động bằng nút bấm, phanh tay điện tử, đèn pha thích ứng và cảm biến gạt mưa tự động. Nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Hàng ghế sau có không gian tương đối rộng rãi, có 2 cổng sạc USB và một ổ điện AC 220V. Cửa gió hàng ghế thứ 2 được đặt trên trần xe.

Trong khi đó, khoang lái trên Toyota Fortuner Legender được phối 2 màu đen và đỏ nổi bật, điều này tạo cảm giác năng động và thể thao hơn so với mu-X. Khu vực điều khiển trung tâm có màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa.





Hàng ghế trước của Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động một vùng, kiểm soát hành trình, cổng nguồn 220V, camera 360 độ. Tuy nhiên mẫu xe này không có tính năng phanh tay điện tử và giữ phanh tự động như trên mu-X, bù lại xe có cốp đóng mở điện với tính năng đá cốp khá tiện lợi.

Ngoài ra, hàng ghế cuối của Fortuner vẫn duy trì cách xếp sang 2 bên khiến không gian khoang hành lý không tối ưu bằng đối thủ. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ hơn, trục cơ sở ngắn hơn khiến không gian cabin của Fortuner có phần chật hơn so với Isuzu mu-X.

Toyota Fortuner nhỉnh hơn về hiệu suất

Toyota Fortuner Legender bản một cầu được trang bị động cơ diesel tăng áp I4 dung tích 2.4L. Công suất tối đa đạt 147 mã lực ở 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm ở 1.600 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Trong khi đó, đối thủ Isuzu mu-X Prestige 1.9 AT 4x2 được trang bị động cơ 1.9L, đạt chuẩn Euro 5, cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.





Về công suất, cả 2 mẫu SUV tương đương nhau, tuy nhiên Toyota Fortuner có mô-men xoắn lớn hơn đối thủ, giúp mẫu xe này có sức kéo tốt hơn Isuzu mu-X. Bù lại dung tích động cơ nhỏ hơn giúp Isuzu mu-X tiết kiệm nhiên liệu hơn đối thủ. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của mu-X Prestige 1.9 AT 4x2 là 6,45 lít/100 km, trong khi Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 là 8,2 lít/100 km.

Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Isuzu mu-X 2022 có kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến trước sau và 6 túi khí.

Trong khi đó Toyota Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 không được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense như 2 biến thể 2.8 AT 4x4 cao cấp. Xe chỉ có những tính năng cơ bản như 7 túi khí, phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau. Mẫu xe này cũng không có kiểm soát hành trình chủ động như đối thủ.

Isuzu mu-X có giá dễ tiếp cận hơn

Với những cải tiến quan trọng, có thể thấy Isuzu mu-X 2022 đã giàu sức cạnh tranh hơn so với đời cũ. Bên cạnh thiết kế cao cấp hơn trước cùng nhiều trang bị tiện nghi, mẫu xe này cũng có mức giá dễ tiếp cận hơn so với phiên bản Toyota Fortuner đồng hạng.

Tuy nhiên bấy nhiêu là chưa đủ để Isuzu mu-X tìm được vị thế chắc chắn trên thị trường, khi sự quan tâm của người dùng đối với thương hiệu này vẫn còn khá hạn chế. Isuzu là hãng có tiếng trong nhóm xe thương mại, nhưng ôtô du lịch lại là vấn đề khác.

Hệ thống đại lý của Isuzu tại Việt Nam không ít, nhưng phần lớn lại là các showroom xe tải, xe khách. Trong khi đó số lượng showroom ôtô du lịch lại rất hạn chế. Khách hàng ở tỉnh lẻ thường phải mang xe đến những thành phố lớn để bảo trì, bảo dưỡng xe.

Trong khi đó, Toyota Fortuner là một trong những lựa chọn phổ biến nhất ở nhóm SUV 7 chỗ. Mẫu xe này có lợi thế hơn Isuzu mu-X ở giá trị thương hiệu và độ phủ trên thị trường. Ngoài ra, với hệ thống đại lý rộng khắp, người dùng Toyota Fortuner không quá lo lắng về các vấn đề hậu mãi, bảo trì, bảo dưỡng như Isuzu mu-X.