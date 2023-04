Sức mua nhà liền thổ giảm hơn 90% tại Hà Nội và TP.HCM trong quý I

Tình trạng ảm đạm đang diễn ra ở cả thị trường nhà liền thổ và căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, giá nhà ở Hà Nội vẫn có xu hướng tăng, trong khi TP.HCM đã ghi nhận chiều hướng giảm.

Thị trường bất động sản vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong 3 tháng đầu năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

“Suy yếu”, “hạn chế” hay “sụt giảm” là những từ được JLL Việt Nam sử dụng để phản ánh về tình trạng nguồn cung và cầu của thị trường nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM trong quý I năm nay. Thậm chí, tỷ lệ hấp thụ nhà ở liền thổ tại Thủ đô còn chạm mức -19 căn trong 3 tháng đầu năm 2023.

Thị trường nhà liền thổ “đóng băng”

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, thị trường nhà liền thổ tại Hà Nội tiếp tục chứng kiến một quý ảm đạm khi nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố ngừng mở bán. Nguồn cung mới chỉ ghi nhận 60 căn được mở bán, giảm 92,9% so với năm ngoái.

“Trong khi một vài dự án lớn tạm thời ngừng giao dịch, nhiều dự án nhỏ và vừa ghi nhận trường hợp khách hoàn cọc hoặc trả hàng. Việc ngân hàng siết chặt tín dụng cho vay bất động sản khiến người mua không đủ khả năng chi trả và làm tỷ lệ hấp thụ trong quý chạm mức -19 căn”, báo cáo của JLL cho biết.

Các dự án nhà liền thổ đã mất dần đi sức hút đối với thị trường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giá bán trung bình của nhà liền thổ tại Hà Nội trong quý I đã tăng 9,02% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 7.134 USD /m2. Bên cạnh đó, thị trường được kỳ vọng sẽ dần hồi phục từ nửa cuối năm 2023 với khoảng 1.200 căn nhà liền thổ được mở bán mới trong 9 tháng tới.

Tại TP.HCM, thị trường nhà liền thổ tiếp tục có xu hướng trầm lắng trong quý I/2023. Số căn mở bán mới chỉ khoảng 60 căn, giảm 67,9% so với quý trước và giảm 93,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thậm chí, số lượng nhà liền thổ được giao dịch thành công trong 3 tháng đầu năm chỉ vỏn vẹn 19 căn, giảm 91,7% so với quý trước và giảm 98,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Giá sơ cấp trung bình của các dự án nhà liền thổ giảm nhẹ 2-3% so với quý trước. Trong khi đó, giá bán thứ cấp trung bình giảm 0,5% so với quý IV năm ngoái. Ngược lại, khu Nam Sài Gòn ghi nhận tăng trưởng khả quan ở mức 1,74% so với quý trước nhờ vào chất lượng sản phẩm và nhu cầu ổn định tại khu vực này”, báo cáo của JLL cho biết.

Trong tương lai, thị trường nhà liền thổ tại TP.HCM dự kiến ​​chào đón 1.000 căn vào năm 2023. Tuy nhiên, nguồn cầu được dự báo vẫn còn yếu, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023 khi thị trường tiếp tục đối mặt với những khó khăn kinh tế làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhà ở.

Phân khúc cao cấp tìm cách vượt khó

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, thị trường căn hộ phân khúc cao cấp tại Hà Nội không ghi nhận thêm dự án mới nào trong quý I/2023. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm vẫn có gần 400 căn hộ được mở bán, giảm 56,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với nguồn cầu, 770 căn hộ cao cấp đã được bán trong quý I/2023. Người mua đa phần lựa chọn căn hộ thuộc những dự án lớn của Tập đoàn Masterise như Masteri West Height và Masteri Waterfront.

Hơn 3.500 căn hộ cao cấp được bán ra ở TP.HCM và Hà Nội trong quý I. Ảnh: Nam Khánh.

“Việc đa dạng hóa các chính sách mua bán, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ ổn định lãi suất và đa dạng gói vay dành cho tệp khách cần sử dụng đòn bẩy tài chính, đã góp phần giúp chủ đầu tư này ổn định nhu cầu mua trong giai đoạn thị trường bị chững lại”, báo cáo của JLL cho biết.

2.966 USD /m2 là mức giá bán trung bình của các căn hộ cao cấp tại thủ đô trong quý I/2023. Con số này tăng 2,28% theo quý. Bên cạnh đó, phần lớn các dự án vừa và nhỏ giữ mức giá ổn định nhằm thu hút khách mua.

Tuy nhiên, những đại dự án thuộc các khu đô thị lớn lại ghi nhận mức giá tăng lên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này xuất phát từ lợi thế về tiện ích, vị trí và danh tiếng của chủ đầu tư trong bối cảnh nguồn cung có pháp lý hoàn thiện đang hạn chế.

Trong 9 tháng tới, thị trường Hà Nội kỳ vọng sẽ đón nhận thêm khoảng 2.500-3.000 căn hộ phân khúc cao cấp. Đa phần nguồn cung đến từ những phân khu mới hoặc lần mở bán tiếp theo của các dự án đang phát triển nằm tại khu vực phía đông (23%) và phía tây (68%).

Còn tại thị trường TP.HCM, thị trường đã chào đón 2.989 căn hộ phân khúc cao cấp trong quý I/2023. Về nguồn cầu, thành phố ghi nhận 2.785 căn hộ cao cấp đã được giao dịch thành công. Trong đó, 87% số lượng căn bán được đến từ phân khu Beverly của đại đô thị Vinhomes Grand Park.

“Bên cạnh yếu tố ngắn hạn này, thị trường nhìn chung đang chứng kiến nguồn cầu sụt giảm do tâm lý thị trường vẫn suy yếu, lãi suất cao kéo theo triển vọng thị trường thấp”, báo cáo của JLL nhận định.

Giá bán sơ cấp trong quý I/2023 trung bình đạt 5.830 USD /m2, giảm 9,3% so với quý trước. Đối với thị trường thứ cấp, giá tiếp tục giảm 0,4% so với quý IV năm ngoái trong bối cảnh nhu cầu giảm.

Bên cạnh đó, nguồn cung trong tương lai được các chuyên gia tại JLL cho rằng sẽ chịu áp lực lớn do tâm lý người mua ngày càng thận trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và các vấn đề pháp lý kéo dài. Dẫu vậy, thị trường căn hộ phân khúc cao cấp vẫn dự kiến chào đón 6.000 căn trong năm 2023.