Sức mạnh của tuổi trẻ

Thời trẻ, nhiều người vạch ra cho mình ước muốn và nỗ lực để thực hiện. Đó chính là bàn đạp để gõ cửa tương lai.

Một số chuyên gia tâm lý, giáo dục kỹ năng và phát triển bản thân đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho lớp trẻ qua những cuốn sách, đánh thức trong họ niềm đam mê và sức mạnh nội tại của thời thanh xuân.

Sách của hai tác giả Andy Cope và Andy Whittaker. Ảnh: Thu Huệ.

Học cách tỏa sáng

Nghệ thuật để trở thành người tỏa sáng của hai tác giả Andy Cope và Andy Whittaker chỉ ra những bí quyết “sinh lời” cho bạn trẻ trên hành trình chinh phục thử thách.

Sách được xây dựng xoay quanh 6 nguyên tắc cơ bản, giúp kích thích khả năng tư duy, suy ngẫm của mỗi người.

Từ câu chuyện gần gũi như đi câu cá, trồng cây chuối đến những nguyên tắc mang tính vĩ mô như cách nhìn cuộc sống qua lăng kính, phát huy thế mạnh, tỏa sáng bên ngoài đều được lồng ghép một cách thú vị.

Qua đó, nhóm tác giả đưa ra những lời khuyên ẩn ý đi kèm tình huống thực tế, đánh thức suy nghĩ trong mỗi người về công việc, các mối quan hệ và cuộc sống của mình.

Đặc biệt, cuốn sách còn đưa ra rất nhiều trích dẫn, câu nói hài hước và câu hỏi quan trọng của những người nổi tiếng, thành đạt trên thế giới.

Chẳng hạn, sách trích dẫn câu nói của nữ nhà văn J.K. Rowling, chủ nhân của Harry Potter: “Không thể sống mà không gặp thất bại khi làm một việc gì đó, trừ khi bạn sống quá thận trọng đến mức có thể bạn cũng chưa từng sống hết mình. Trong trường hợp đó, bạn mặc định là thất bại” để khẳng định thất bại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Thế nhưng, nó cũng chính là minh chứng cho việc chúng ta đã sống hết mình, không ngại khó.

Từ những câu nói đó và bài học cụ thể, độc giả có thể khám phá ra điểm mạnh của bản thân, học cách tận dụng tốt nhất những gì mình đang có, xác định mục tiêu và hướng đi bền vững tới tương lai.

Mục đích của nhóm tác giả khi viết cuốn sách này là đưa ra phương thức khéo léo giúp con người kết nối lại với những nguồn lực nội tại của bản thân, chạm đến thông tin đã bị chôn sâu trong tiềm thức của họ.

Sách của TS Tine Seeling. Ảnh: Thu Huệ.

Nỗ lực để không hối tiếc với tuổi trẻ

Đúng như tiêu đề Nếu tôi biết được khi tôi còn 20, TS Tine Seeling mang đến cho bạn đọc trẻ bài học đáng quý về những điều ta phải hối tiếc nếu không thực hiện khi còn ở độ tuổi đôi mươi.

Theo bà, những thất bại con người thường gặp phải là không chú tâm trong công việc, từ bỏ quá sớm, bỏ lỡ cơ hội, không lắng nghe bản thân…

Ở độ tuổi 20, không ít người mãi đắm chìm trong câu hỏi: “Tôi cần làm gì?”, “Tôi sẽ trở thành ai?”, “Tôi phải làm như thế nào để đạt được ước mơ?”. Đôi khi, ta thường chênh vênh, rồi mải mê tìm kiếm những thứ vô định trong cuộc sống. Cũng nhiều bạn trẻ có ước mơ, nhưng lại không đủ can đảm để bước tiếp.

Hiểu được điều đó, TS Tine Seelingviết nên cuốn sách này với mong muốn từng trang trong sách sẽ là kim chỉ nam giúp bạn trẻ thay đổi suy nghĩ, tìm lại sức mạnh nội tại của bản thân.

Ngay từ chương đầu tiên, tác giả đã đưa ra những tình huống thách thức đối với người đọc qua câu chuyện: Bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chỉ với 5 USD trong 2 giờ đồng hồ?

Cách sáng tạo, óc tư duy của tác giả mang đến những bài học “sinh lời” đầu đời, để rồi từ đó mỗi người sẽ có cách nhìn nhận đúng về những chướng ngại vật gặp phải trên con đường chinh phục tương lai.

Một ví dụ mà tác giả đưa ra trong sách là câu chuyện khởi nghiệp của Steve Jobs. Trước khi trở thành nhà sáng lập Apple, ông từng bị chính nơi đây từ chối. Không nản chí, Steve Jobs tiếp tục quay lại. Sau cùng, sự bền bỉ, kiên trì ấy đã được đền đáp. Câu chuyện này cho thấy thất bại hoàn toàn không đáng sợ, điều quan trọng là biết đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.

Từ đó, Tina Seelig mong muốn các bạn trẻ hãy dũng cảm đề ra mục tiêu cho bản thân mình và kiên định theo đuổi đến cùng. Trên tất cả, thông điệp cốt lõi mà cuốn sách mang lại là: “Hãy cho phép mình táo bạo và xuất sắc”.

Diễn giả quốc tế Nguyễn Phi Vân mang đến bài học về tương lai cho giới trẻ. Ảnh: Thu Huệ.

Nắm bắt thời cơ, làm chủ cơ hội

Trong cuốn Mở cửa tương lai, diễn giả quốc tế Nguyễn Phi Vân nhận định tương lai luôn thuộc về người biết bắt kịp sự thay đổi và có đủ sự chuẩn bị để nắm lấy thời cơ.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn khẳng định: “Covid-19 hay không, thảm họa hay không, biến đổi bất định thế nào, tất cả cũng chỉ là biến số. Ai chủ động phát triển bản thân, phát triển nội lực, người đó đương nhiên nhẹ nhàng, vững vàng vượt qua cơn sóng bất chợt nào”.

Các chương trong sách được đặt tên một cách ngắn gọn, theo những cụm từ tiếng Anh thông dụng: Get ready, Get set, Go, Stay.

Tác giả cũng cho rằng sự ỷ lại, không chịu cầu tiến của giới trẻ một phần là do hoàn cảnh sinh thành đầy đủ, được bảo bọc trong các mối quan hệ thân cậy. Chính điều đó đã tước đi của họ khả năng tự lực cánh sinh, biết tự chịu trách nhiệm với bản thân và đứng dậy sau mỗi vấp ngã.

Do đó, một trong những phẩm chất hàng đầu của thế kỷ 21 mà thế hệ trẻ nên có là sự kiên cường. Tác giả, với kinh nghiệm sinh sống và làm việc tại hơn 80 quốc gia, truyền tải vốn hiểu biết và trải nghiệm cá nhân vào cuốn sách của mình, mang đến cho bạn đọc trẻ ngày nay nhiều bài học trước khi “mở cửa tương lai”.