Sức hút của trào lưu mix nhạc trong cộng đồng EDM

Tự mix nhạc theo sở thích mà không cần dùng phần mềm hay thiết bị chuyên nghiệp, hoạt động mới của Heineken đang khiến tín đồ EDM “phát sốt”.

Những ngày qua, cộng đồng yêu nhạc, đặc biệt là tín đồ EDM đang rỉ tai nhau về trào lưu tự mix nhạc được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội. Mọi người đua nhau khoe thành quả, tất cả hoạt động được diễn ra trong sự hào hứng, không khí sôi nổi cho thấy sức hút khó cưỡng của trải nghiệm thú vị này.

Kết hợp cùng top DJs hàng đầu thế giới

Chất xúc tác đầu tiên khiến trào lưu tự mix nhạc “gây sốt” là thông tin Heineken kết hợp cùng các DJ hàng đầu thế giới, gồm: Tiësto, bộ đôi Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR và Quintino. Đây đều là những biểu tượng của dòng nhạc EDM. Tên tuổi của top DJ này đều làm cho lễ hội âm nhạc hay sự kiện mà họ góp mặt “nóng” hơn bao giờ hết.

Tiësto hay bộ đôi Dimitri Vegas & Like Mike là những tên tuổi DJ hàng đầu.

Với Tiësto - DJ vĩ đại nhất mọi thời đại theo bình chọn của tạp chí MixMag, anh không chỉ đạt thành tích đáng ngưỡng mộ khi giành giải Grammy hay liên tục xếp trong top 10 DJ của DJ Mag từ năm 2001…, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ toàn cầu. Martin Garrix, Armin Van Burren hay Hardwell… là những cái tên từng nhận được sự dìu dắt từ Tiesto trước khi vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Cũng giành vị trí top 1 do DJ Mag 2019 bình chọn, hai anh em Dimitri Vegas & Like Mike là gương mặt đại diện của lễ hội âm nhạc Tomorrowland trong nhiều năm liền. Biến đam mê thành động lực để thành công, bộ đôi DJ đến từ Bỉ đã tạo ra nhiều tác phẩm để đời, trong đó có The House of House - một trong những bản nhạc điện tử kinh điển, được sử dụng trong các buổi biểu diễn của nhiều DJ hàng đầu thế giới.

KSHMR và Quintino cũng là những cái tên có sức nặng trong làng EDM thế giới. Cả hai không bao giờ bó hẹp bản thân trong một thể loại nhạc cụ cụ thể. Nếu DJ người Mỹ gốc Ấn KSHMR tận dụng tất cả nhạc cụ để tạo nên màu sắc âm thanh của riêng mình, thì Quintino lại truyền cảm hứng cho mọi người bằng những tác phẩm đa thể loại, giàu năng lượng và cảm xúc.

KSHMR và Quintino cũng góp mặt trong chiến dịch hợp tác cùng Heineken.

Nếu trước đây, cơ hội để fan Việt tương tác, thể hiện tình cảm với Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR hay Quintino là giấc mơ xa vời, thì nay việc tự mix nhạc theo phong cách DJ ưa thích giúp người hâm mộ đến gần hơn với những tên tuổi hàng đầu này. Đây cũng là cách Heineken gắn kết người hâm mộ Việt với thần thượng âm nhạc của mình.

Loạt sao Việt tên tuổi cũng “đứng ngồi không yên”

Sức nóng từ trào lưu mix nhạc không chỉ âm ỉ trong cộng đồng, mà còn lan rộng đến cả giới showbiz Việt, với sự gia nhập của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Võ Hoàng Yến, DJ Minh Trí, DJ Mie, Masew, hay Thiều Bảo Trâm, Quân AP… là những cái tên tích cực đầu tiên được điểm mặt gọi tên.

Nổi bật trong giới EDM Việt Nam, DJ Minh Trí đã trải qua nhiều thăng trầm trước khi đạt được vị thế như hiện tại. Đi lên bằng thực lực và đam mê, DJ Minh Trí đã khẳng định tên tuổi của mình qua các sản phẩm âm nhạc và những màn trình diễn đình đám tại các show lớn trong nước, festival âm nhạc nước ngoài. Anh hâm mộ bộ đôi DJ Dimitri Vegas và Like Mike bởi sự đồng cảm trong phương châm làm nhạc “Đem sự cuồng nhiệt đến khắp thế giới” và tinh thần mạnh mẽ, sôi động, tự do.

DJ Minh Trí, DJ Mie là những nghệ sĩ Việt đầu tiên hưởng ứng trào lưu tự mix nhạc theo tên.

Tình yêu với bộ đôi DJ người Bỉ là lý do Minh Trí hưởng ứng tích cực trào lưu tự mix nhạc cùng thần tượng của mình. Anh chia sẻ rằng điều anh thích thú nhất là giờ đây ai cũng có thể làm DJ vào tạo bản mix riêng cho mình, thực sự Heineken đã thổi bùng làn sóng EDM đến với giới trẻ Việt. Chia sẻ bản phối lên trang cá nhân, anh không quên kêu gọi bạn bè cùng tham dự để thi tài cùng mình.

“Tiếp chiêu” đàn anh, DJ Mie cũng hào hứng tự tạo bản mix theo tên trên website Heineken và khoe với bạn bè, người hâm mộ. Được chú ý sau khi tham gia The Remix 2017 và gần đây là Rap Việt 2020, DJ Mie hiện sở hữu lượng lượng fan đông đảo. Gia nhập giới DJ và theo đuổi dòng nhạc EDM, Mie cũng có thần thượng của riêng mình là DJ Quintino. Cô tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và tâm đắc với quan điểm của Quintino: “Khi ngôn từ không diễn tả được một cách trọn vẹn, đó là lúc âm nhạc thể hiện vai trò của mình”.

Đông đảo nghệ sĩ và KOL Việt “đứng ngồi không yên”, rủ fan tham gia tự mix nhạc. Ảnh chụp màn hình

Bắt kịp các trào lưu “tạo bản mix riêng theo tên” còn có Thiều Bảo Trâm hay Quân AP. Nếu Thiều Bảo Trâm khoe việc mình thần tượng Tiësto và kêu gọi fan mix riêng cho mình những bản nhạc “đỉnh của chóp”, thì Quân AP cũng không thua kém khi lên tiếng “Quân chỉ cần chưa đầy 2 phút thôi là úm ba la nhào nặn ra ngay 1 chiếc nhạc bốc như các DJ chuyên nghiệp”.

Trải nghiệm nghe - mix nhạc mới lạ

Ghi dấu trong lòng người tiêu dùng Việt với sự kiện Heineken Countdown quen thuộc dịp cuối năm, thương hiệu này còn thường xuyên chiêu đãi cộng đồng bằng những lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế. Chuỗi sự kiện Heineken Green Room, đại nhạc hội Tiësto Vietnam 2017, The Takeover 2019… là một vài cái tên tiêu biểu cho thấy sự đồng hành của Heineken với cộng đồng yêu âm nhạc tạ Việt Nam, đặc biệt là fan EDM.

Trong lần trở lại này, Heineken tiếp tục cho thấy sự sáng tạo khi mang đến trải nghiệm âm nhạc mới lạ cho người hâm mộ.

Trước tiên là hoạt động tự tạo bản mix theo tên bạn dễ dàng chỉ bằng việc truy cập microsite của Heineken. Người dùng có thể tạo ra phiên bản của riêng mình bằng cách tùy chỉnh các loại nhạc cụ có sẵn trên nền giai điệu đã được tạo trước đó, sau đó tải về máy hoặc chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân. Với các giai điệu tự tạo, bạn có cơ hội nhận giải ngày là 1 loa Harman Kardon cao cấp, 50 phần quà từ Heineken hoặc giải tuần là 1 iPhone 12 Pro max.

Trải nghiệm list nhạc độc quyền cùng các DJ hàng đầu thế giới chỉ bằng thao tác scan QR và quét thân lon.

Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm nghe nhạc thực tế ảo và list nhạc độc quyền đã tai cùng dàn DJ Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR và Quintino chỉ trong một lần quét mã QR và quét thân lon.

Bạn sẽ nhận được 1 hộp gồm 4 lon phiên bản giới hạn Heineken x Top DJs khi mua thùng Heineken nguyên bản lon cao tại tất cả kênh phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa và đại lý bia trên toàn quốc. Các thiết kế lon cao phiên bản giới hạn này sẽ đi kèm với một mã QR đặc biệt, cho phép bạn kích hoạt trải nghiệm âm nhạc thực tế ảo (AR). Đừng bỏ qua cơ hội sở hữu phiên bản Heineken x Top DJs và săn Spotify Premium 12 tháng với hoạt động mix nhạc tại đây.