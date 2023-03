Sức hút của 'Khóa học yêu cấp tốc'

Không chỉ dùng tiếng cười để nhẹ nhàng xoa dịu tổn thương, "Crash Course in Romance" còn khai thác nhiều góc khuất trong việc giáo dục con cái đáng suy ngẫm.

Genre: Hài hước, lãng mạn

Director: Yoo Jae Won

Cast: Jung Kyung Ho, Jeon Do Yeon, Shin Jae Ha, Roh Yoon Seo, Lee Chae Min, Lee Min Jae, Oh Eui Sik, Lee Bong Ryeon

Rating: 8,5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ra mắt từ giai đoạn Tết, Khóa học yêu cấp tốc (Tựa gốc: Crash Course in Romance) không ngừng gặt hái thành công về mặt rating so với các đối thủ cùng khung giờ. Đặc biệt, tập 12 bùng nổ tương tác, thu về rating 13,5%. Phim thu hút 2 - 3 triệu lượt xem mỗi tập (theo thống kê từ Nielsen Korea) và liên tiếp góp mặt trong Top 10 TV Shows được xem nhiều nhất tại Việt Nam.

Theo đuổi thể loại rom-com (romantic comedy), kịch bản phim xoay quanh tình yêu tuổi trung niên nhiều thú vị của cặp oan gia Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) và Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho). Trong khi nữ chính là một bà mẹ bươn chải, mở quán banchan để nuôi con gái học cấp 3 thì địa vị nam chính lại đối lập. Chi Yeol là giáo viên Toán nổi tiếng khắp giới dạy thêm, được tung hô là “chàng trai nghìn tỷ”. Song, hành trình tìm lại chính mình và theo đuổi tình yêu của họ như một làn gió mới, kèm theo đó không ít tình huống dở khóc dở cười.

Jeon Do Yeon (1973) và Jung Kyung Ho (1983) vào vai tình nhân ngọt ngào dù chênh lệch 10 tuổi. Ảnh: Netflix.

Thông điệp cho các bậc phụ huynh

Khóa học yêu cấp tốc phản ánh cuộc sống thường nhật, bình dị và chọn cách truyền tải nhẹ nhàng tới khán giả. Chính những sự kiện đời thường qua lời kể dí dỏm và cách nhân vật đối diện, giải quyết theo hướng tích cực, đã tạo nên sức hút. Bên cạnh đó, việc khơi gợi nhiều mâu thuẫn gia đình giữa phụ huynh với con cái đính kèm theo không ít mặt tối của nền giáo dục độc hại cũng là một bước đi thông minh. Nhờ vậy mà phim thoát khỏi mác rom-com nhàm chán và dễ đoán như trước nay.

Phim khai thác câu chuyện đa tuyến và đề cập đến rất nhiều vấn đề xã hội cùng lúc: bệnh thành tích, nạn bôi nhọ và tẩy chay, lấp liếm và trục lợi bằng tiền hay các mối quan hệ lợi ích, bạo lực mạng,... Tác phẩm có hai ưu điểm giúp bản thân tự nâng sức nóng và tiếp cận nhiều người xem. Bên cạnh tuyến chính thì các nhân vật phụ được tạo điều kiện để tỏa sáng. Ngoài ra, Khóa học yêu cấp tốc cũng lồng ghép tình tiết kịch tính cho vụ ám sát liên hoàn bằng “bi sắt” để tăng thêm cao trào. Kết quả là màn lộ diện của hung thủ mới đây đem đến không ít bất ngờ cho khán giả.

Phim lấy sự tương phản làm cốt lõi, bộc lộ qua nhiều khía cạnh như: tính cách nhân vật, tư duy giáo dục, cách “học yêu” của người lớn và giới trẻ. Yếu tố mang tính thời sự thể hiện qua hai mảng đối lập trong việc giáo dục con cái giữa các bà mẹ.

Ở phía tích cực, Haeng Seon dù ít học nhưng lại là một phụ huynh chịu lắng nghe và tạo không gian phát triển tự do cho con gái Nam Hae Yi (Roh Yoon Seo). Trái lại, mặt tiêu cực lại ập đến với các bạn trẻ: Lee Sun Jae (Lee Chae Min), Bang Su Ah (Kang Na Eon),... khi có những bà mẹ ám ảnh điểm số cực độ. Cách mà nhóm phụ huynh này ép buộc, thao túng lớp trẻ đã kéo theo không ít vấn đề phức tạp tác động xấu đến tâm lý trẻ vị thành niên. Hậu quả là các bạn trẻ loạn trí, trầm cảm và có xu hướng chống đối cha mẹ.

Thông điệp tình bạn, tình yêu được truyền tải nhẹ nhàng trong phim. Ảnh: Netflix.

Các sự kiện lần lượt nói lên tầm quan trọng của việc giáo dục đúng cách. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường bởi đây là mối quan hệ hai chiều, người trẻ có thể học theo lối xấu và phản ứng tiêu cực với cuộc sống.

Diễn xuất là điểm sáng

Độ lệch 10 tuổi giữa nam nữ chính từ ngoại hình cho đến tính cách đã được xóa mờ bởi phản ứng hóa học vừa vặn từ cặp chính. Jung Kyung Ho tiếp tục phát huy thế mạnh với lối diễn tự nhiên cùng loạt biểu cảm hài hước, đa dạng. Nam diễn viên một lần nữa chinh phục khán giả bằng những tràng cười giòn tan. Cạnh bên, “Ảnh Hậu Cannes” Jeon Do Yeon gây ấn tượng khi tái xuất trong hình ảnh mới. Cô gác lại những vai diễn nặng tâm lý trước đây và thay vào đó là hình tượng bà chủ Nam vụng về, đơn thuần đầy thú vị.

Dù lệch tuổi, tương tác của Kyung Ho và Do Yeon vẫn là điểm sáng của phim. Ảnh: Netflix.

Sự đồng điệu tâm hồn mà cả hai mang tới ở độ trung tuần đã lan tỏa sự tích cực đến khán giả. Hai nhân vật đại biểu cho hai cực trái dấu, hút nhau để rồi nguồn năng lượng tích cực của Haeng Seon đã vỗ về nỗi cô độc mà thầy Choi luôn gồng gánh.

Thông điệp tình yêu hiện lên trong trẻo, an ủi tâm tư những người lớn cô đơn và kéo những ai đang mắc kẹt trong vòng xoáy bộn bề quay về với sự bình yên vốn có. “Mối tình của họ ấm áp, chữa lành cho tâm hồn người xem” - nhận xét của trang Chosun, Hàn Quốc.

Thực chất, dù ít dù nhiều thì dấu vết thời gian hiện hữu trong tạo hình nhân vật bà chủ Nam đôi khi cũng khiến người xem khựng lại đôi chút trước những cảnh mùi mẫn gần đây. Tuy nhiên, tần suất này khá thấp nếu đem so sánh với độ "hợp rơ" của cô và bạn diễn. Vì vậy, việc một nữ diễn viên ở tuổi 50 mạnh dạn xuất hiện trong phim truyền hình rom-com và nhập vai tốt như Jeon Do Yeon vẫn là trường hợp hiếm có.