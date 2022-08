Sức hấp dẫn từ Ryu Jun Yeol

Không phải là mỹ nam điển hình của màn ảnh Hàn, Ryu Jun Yeol được yêu thích bởi nét độc đáo và đa dạng trong các vai diễn.

Có những diễn viên trở thành biểu tượng chỉ bằng cách ngồi trước máy quay và ngủ gật, như Robert Redford chẳng hạn. Bộ phim The way we were (1973) của Sydney Pollack bắt đầu với cảnh nhân vật chính Katie (do Barbra Streisand thủ vai) vô tình gặp lại người yêu thời đại học. Tại buổi tiệc đó, người đàn ông say rượu đang say giấc nồng còn Katie ngây dại ngắm nhìn anh.

Trên thực tế, trong The way we were hay Out of Africa, Robert Redford không có màn hóa thân đi vào lịch sử. Tuy nhiên, tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt nam tính với nụ cười quyến rũ của Robert Redford thời trẻ, khán giả chắc chắn sẽ đồng cảm với vẻ ngây dại của Katie. Rõ ràng, bản thân cơ thể của diễn viên đã là công cụ diễn xuất quan trọng và phần không thể thiếu của câu chuyện.

Nếu tìm kiếm Ryu Jun Yeol trên Internet, bạn sẽ thường xuyên thấy câu hỏi “Ryu Jun Yeol có đẹp trai không?”. Dễ thấy, Ryu Jun Yeol là kiểu diễn viên khác với Robert Redford.

Đi ngược hình mẫu mỹ nam

Là gương mặt được săn đón, nhưng anh không phải “mỹ nam đại diện” cho thế hệ của mình. Đôi mắt sắc sảo, mũi và gò má với đường nét rõ ràng cùng đôi môi dày của Ryu Jun Yeol khó có thể là chuẩn yêu thích chung của khán giả. Kinh doanh trình diễn là thế giới mà các tiêu chuẩn hẹp về ngoại hình được chấp nhận phổ quát. Ở thế giới đó, vẻ đẹp của Ryu Jun Yeol có thể coi là phương ngữ ít người biết.

Vậy điều gì khiến nam diễn viên sinh năm 1986 có sức hấp dẫn và phải khiến màn ảnh Hàn nhìn nhận lại thuyết mỹ nam của mình.

Ryu Jun Yeol không phải hình mẫu mỹ nam thường thấy của màn ảnh Hàn.

Những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt có thể là con dao 2 lưỡi đối với diễn viên. Gương mặt đó có thể là bức tranh tốt để thể hiện cảm xúc, nhưng cũng dễ trở thành bức biếm họa ồn ào nếu có quá nhiều biểu cảm. Với Ryu Jun Yeol, anh hiểu rõ cơ thể mình và sử dụng nó bằng sự tiết chế khéo léo.

Là một trong những gương mặt “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Hàn, Ryu Jun Yeol mang lại sự thú vị cho từng vai diễn. Điểm quyến rũ khác của nam diễn viên 36 tuổi là có thể đảm nhận những nhân vật đa chiều. Cho dù đó là “quái vật” của thế giới ngầm trong Believer hay công dân bình thường như Il Hyun trong Money, các nhân vật anh thể hiện đều thuyết phục. Không chỉ giới hạn là món đồ trang trí hào nhoáng trên màn ảnh, nam diễn viên năng động này còn biết cách thêm những gia vị rất chân thực vào bộ phim.

Diễn xuất ấn tượng trong Alienoid

Tác phẩm Alienoid (Cuộc chiến xuyên không) - đạo diễn Choi Dong Hoon - đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ryu Jun Yeol sau 3 năm, kể từ The Battle: Roar to Victory.

Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng với bối cảnh diễn ra ở nhiều không gian và thời gian khác nhau, từ thế kỷ 14 cho tới hiện tại, từ Trái Đất cho tới ngoài không gian. Trong phim, Ryu Jun Yeol vào vai Muruk - đạo sĩ của triều Goryeo - tìm kiếm thanh gươm báu để giành giải thưởng.

Từng hâm mộ đạo diễn Choi Dong Hoon từ những ngày còn chưa làm diễn viên, Alienoid là giấc mơ hoàn thành của Ryu Jun Yeol.

"Khi biết tin sẽ được làm việc với đạo diễn Choi, tôi xúc động và nghẹn ngào. Lần đầu đọc kịch bản, tôi nghĩ: bộ phim này là gì vậy? Nhưng khi đọc lại một lần nữa, tôi đã rơi nước mắt và nhận ra đạo diễn đang kể câu chuyện về định mệnh. Tôi phải thừa nhận đạo diễn Choi có một trí tưởng tượng tuyệt vời", Jun Yeol chia sẻ.

Ryu Jun Yeol vào vai đạo sĩ trong Cuộc chiến xuyên không.

Nói về bộ phim, nam diễn viên cho biết: “Ngay cả những câu thoại cũng có sức nặng của nó. Mỗi câu đều được viết chau chuốt và không có câu nào thừa. Nếu để ý đến lời thoại, bạn sẽ thấy có những câu nói được lặp đi lặp lại xuyên suốt bộ phim. Nó giống như bài thơ, tác phẩm kinh điển. Tôi hy vọng khán giả sẽ tập trung vào lời thoại khi xem phim. Alienoid là thể loại phim chưa ai làm ở Hàn Quốc. Tôi hạnh phúc khi đón nhận Alienoid với tư cách vừa là diễn viên vừa là khán giả”.

Alienoid được quay không ngừng nghỉ trong 387 ngày. Đây là thời gian sản xuất dài nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Phim được chia làm 2 phần và phần 2 dự kiến ra mắt vào năm sau.

Không chỉ là niềm vui được thấy đứa con tinh thần ra mắt sau nhiều nỗ lực, Ryu Jun Yeol hạnh phúc khi chứng kiến sự hồi sinh của điện ảnh Hàn sau một thời gian lao đao vì dịch Covid-19.

"Khi đi quảng bá Alienoid, tôi thấy những thay đổi. Chỉ cần tới rạp phim đã khiến tôi hạnh phúc và háo hức. Sức sống này chính là khoảnh khắc mà tôi chờ đợi từ lâu", Ryu Jun Yeol phát biểu.

Ở góc độ diễn xuất, Alienoid tiếp tục là tác phẩm dấu ấn của Ryu Jun Yeol. Lối diễn duyên dáng, đa dạng của anh chinh phục người xem theo cách tự nhiên nhất. Đặt bên cạnh hai ngôi sao So Ji Sub, Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol vẫn tỏa sáng theo cách riêng

Đam mê nhiếp ảnh

Vẻ ngoài có chút gai góc, nhưng Ryu Jun Yeol là “trai ngoan” chính hiệu. Gong Hyo Jin, bạn diễn của Jun Yeol trong Hit and Run Squad, từng mô tả cuộc sống hàng ngày của Ryu Jun Yeol là đi ngủ lúc 21h, ăn sáng, đi nhà thờ, tập thể dục, và đọc sách.

Ngoài phim ảnh, Ryu Jun Yeol còn có tình yêu với nhiếp ảnh. Khi nhắc tới Once upon a time… in Hollywood với Ryu Jun Yeol, đó không phải là siêu phẩm của đạo diễn Quentin Tarantino với bộ đôi ngôi sao Brad Pitt và Leonardo DiCaprio, mà là triển lãm ảnh của chàng diễn viên xứ Hàn hồi cuối năm 2020.

Toàn bộ bức ảnh được Ryu Jun Yeol chụp trong 6 tháng ở Mỹ, vào cuối năm 2019 cho khóa học ngôn ngữ ngắn hạn.

“Là diễn viên và diễn trước ống kính, đôi khi, khác xa với con người thật của tôi. Nhiếp ảnh là ngôn ngữ tôi giao tiếp với thế giới và cũng là tấm gương phản chiếu nội tâm của tôi”, Ryu Jun Yeol tâm sự.

Ryu Jun Yeol gặt hái nhiều thành công sau Reply 1988.

Ryu Jun Yeol còn duy trì thói quen viết. Trải nghiệm nhiều, thử những điều mới mẻ, khám phá cuộc sống ở các góc cạnh khác nhau, lưu giữ cảm xúc dường như vẫn luôn là cách nam diễn viên 36 tuổi tận hưởng cuộc sống và trau dồi niềm đam mê với diễn xuất.

"Khi nhìn lại những bộ phim đã đóng, tôi thường không nhớ mình đã làm gì và khi nào. Tôi chỉ nhìn về phía trước. Có lo lắng về kết quả của phim nhưng ngay cả khi nó không thành công, tôi cũng không buồn quá lâu. Dù sợ hãi và mệt mỏi, tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi muốn trở thành diễn viên luôn nỗ lực hết mình cho ngày hôm nay thay vì lo lắng cho kết quả của ngày mai", Ryu Jun Yeol chia sẻ.