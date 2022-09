Sự trừng phạt đối với nghệ sĩ vướng scandal tình dục

Armie Hammer và danh sách dài nghệ sĩ Hollywood bị tẩy chay mạnh mẽ sau scandal tấn công tình dục. Họ trầy trật tìm đường trở lại, nhưng không phải ai cũng được đón nhận.

Cáo buộc tình dục và bê bối tình ái đã nhấn chìm sự nghiệp của hàng loạt tên tuổi quốc tế, theo Variety. Đó là các diễn viên Armie Hammer, Kevin Spacey, "trùm Hollywood" Harvey Weinstein hay danh ca lừng lẫy R. Kelly.

Tuy nhiên, có không ít trường hợp nghệ sĩ vướng scandal và bị Hollywood tẩy chay mạnh mẽ vẫn miệt mài hoạt động trở lại, bởi họ có thị trường riêng dành cho mình.

Làm phục vụ, bồi thường triệu USD sau bê bối tình dục

Variety đưa tin vào tháng 7, Armie Hammer được phát hiện làm nhân viên phục vụ khu nghỉ dưỡng ở quần đảo Cayman. Từ nam chính tác phẩm nổi tiếng Call Me by Your Name, tài tử đã đánh mất sự nghiệp, phải kiếm từng đồng nuôi gia đình.

Theo nguồn tin, Robert Downey Jr. từng cưu mang, cho Hammer ở nhờ nhà khi thấy đàn em khó khăn. Đã nhiều lần Hammer rục rịch trở lại Hollywood, nhưng vì làn sóng phản đối quá lớn, anh chỉ còn biết tiếp tục ở ẩn.

Trở lại tháng 1, Hammer bị lần lượt các người yêu cũ tố nhân cách cuồng loạn, kỳ quái, thích bạo dâm và dùng vũ lực trong mối quan hệ yêu đương. Courtney Vucekovich, người phụ nữ quen Hammer hồi tháng 6/2020, đã gây sốc khi kể: "Anh ấy muốn bẻ xương sườn và bắt tôi làm nô lệ tình dục".

Armie Hammer thành danh sau vai đồng tính trong Call Me by Your Name. Ảnh: Pinterest.

Sự nghiệp của Kevin Spacey tuột dốc thảm hại sau lùm xùm 3 năm trước. Và theo thông tin mới do Hollywood Reporter cung cấp, Spacey phải đền bù 31 triệu USD cho nhà sản xuất House of Cards vì scandal quấy rối tình dục của anh đã làm ảnh hưởng đến cả bộ phim.

Netflix đã sa thải Spacey khỏi House of Cards. Những thước phim anh quay trong All the Money in the World phải ghi hình lại, người đóng thế là Christopher Plummer. Vertical Entertainment - hãng phim độc lập của Mỹ - vẫn phát hành phim Billionaire Boys Club có tài tử đóng chính. Kết quả, phim thất bại ê chề với doanh thu nhỏ giọt.

2021 là năm đại hạn với Marilyn Manson khi đồng loạt bị quay lưng vì bê bối tình cảm. Evan Rachel Wood, tình cũ của Manson, tố danh ca bạo hành tình dục "một cách khủng khiếp trong thời gian dài". Liên tiếp sau đó, 9 phụ nữ lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của nghệ sĩ này.

Dù phủ nhận tất cả, song với loạt bằng chứng được cung cấp, Manson đã bị hãng thu âm Loma Vista cắt đứt quan hệ. Vai diễn của anh trong American Gods bị cắt, một tập Creepshow có Manson đóng chính bị cho "bay màu". Đáng buồn hơn, người quản lý cũng rời bỏ ngôi sao nhạc rock.

Từ giây phút đó, Rolling Stone gọi Marilyn Manson với cái tên chẳng mấy hay ho: "Quái vật ở Hollywood".

Marilyn Manson bị gọi là "quái vật Hollywood" sau chuỗi scandal bạo lực tình dục. Ảnh: Rolling Stone.

Dưới góc nhìn của NBC News, cách Hollywood đối xử với Johnny Depp sau lần thua kiện công ty News Group Newspaper (sở hữu tờ The Sun) và Amber Heard vào tháng 11/2020 cho thấy thị trường giải trí quốc tế khắt khe và dứt khoát.

Có lẽ đối với người hâm mộ Depp, điều đau lòng nhất là khi đọc tin thần tượng bị Warner Bros. gạch tên khỏi bộ phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore cùng thời điểm với các bức ảnh Heard mở tiệc ăn mừng chiến thắng được đăng tải.

Mark Borkowski - chuyên gia truyền thông người Anh - thời điểm đó đã ví von con đường diễn xuất của Depp khó khăn như thể "leo lên đỉnh Everest mà không có bình dưỡng khí, phải đi chân trần và chỉ mặc nội y".

Sự nghiệp rẽ sang hướng khác

Giữa tháng 7, Hollywood Reporter xác nhận James Franco sẽ thủ vai ngư dân chăm chỉ trong bộ phim truyền hình Me, You. Đáng nói là Franco trở lại giữa thời điểm anh bị phanh phui từng ngoại tình với Amber Heard và sau 4 năm bị tẩy chay bởi cáo buộc hiếp dâm học trò cũ.

Nam diễn viên vẫn hào hứng chia sẻ: "Tôi rất vui khi được là một phần của phim và có cơ hội làm việc cùng huyền thoại Bille August là niềm vinh hạnh. Tôi hâm mộ tác phẩm của ông. Me, You sở hữu kịch bản xuất sắc".

Giới làm phim phát biểu rằng Franco đã biết nghiêng mình nhận tội và dàn xếp ổn thỏa với nạn nhân bằng tiền. Thế nên, chẳng có lý do gì họ không cho ngôi sao tài năng như anh thêm cơ hội.

Tương tự, nhà sản xuất series The Deuce của HBO tiếp tục đưa Franco trở lại vai chính, bất chấp những tai tiếng về lạm dụng tình dục. Phần đông thành viên ê-kíp tỏ thái độ ủng hộ anh ra mặt.

Giám đốc sản xuất David Simon trần tình với Variety: "Tôi đã thảo luận với đoàn phim và không ai phàn nàn hay báo cáo vấn đề gì liên quan tới James. Với quan sát của chúng tôi, anh ấy là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất chuyên nghiệp".

Tại châu Âu, Liên hoan phim Venice chấp nhận hứng "gạch đá" vì đưa Roman Polanski vào danh sách tranh giải Sư tử Vàng, thậm chí xướng tên vị đạo diễn quấy rối tình dục thắng luôn giải Ban giám khảo (Grand Jury Prize) cho tác phẩm An Officer and a Spy.

Giám đốc liên hoan phim là Alberto Barbera giải thích rằng ban tổ chức chỉ quan tâm chất lượng tác phẩm của Polanski, các yếu tố ngoài lề bỏ qua một bên. Với ông thì nội dung mới là phần quan trọng nhất.

"Tôi là nhà phê bình phim, không phải là thẩm phán", Barbera nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn. Chia sẻ của ông không khiến số đông khán giả thỏa mãn.

Bị Hollywood tẩy chay, James Franco (trái) và Shia LaBeouf vẫn có thị trường phim riêng. Ảnh: Refinery29.

Những tưởng ngày tàn của Chris Brown đã đến và sự nghiệp của anh chính thức bị khai tử khi mang tội hành hung bạn gái Rihanna dã man vào năm 2009. Anh này phải trả giá bằng tháng ngày tù tội cho việc cố biến mình thành trai hư.

Tuy nhiên, sóng gió rồi cũng qua đi, và Brown nghiễm nhiên trở lại trong sự săn đón nhiệt tình của người hâm mộ. Tận dụng độ nóng từ cái tên tai tiếng, nam ca sĩ phát hành 4 album giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc và tham gia nhiều bộ phim, trong đó có Think Like a Man.

Nghệ sĩ ở nhiều nền giải trí trên thế giới vướng scandal thường chỉ im lặng một thời gian, sau đó trở lại như chưa xảy ra chuyện gì, chuyên gia nhận định. Tại Hollywood, ví dụ điển hình là Brown.

Shia LaBeouf không được đón nhận như Brown, nhưng cũng thuộc trường hợp may mắn vì vẫn còn các nhà sản xuất chào mời giữa lúc trầy trật giải quyết đơn kiện tình dục của bạn gái cũ FKA Twigs.

Tuy thất thế ở Hollywood, Shia vẫn được giao vai trong những dự án phim độc lập hoặc kinh phí tầm trung như American Honey hay The Tax Collector. Bê bối khiến con đường nghệ thuật của LaBeouf rẽ sang một hướng khác, và tên tuổi anh gắn liền với những dự án phim bất ngờ, khó đoán.

Ở mức độ nào đó, công chúng thương cảm khi LaBeouf bị giày vò bởi chứng nghiện rượu, khó khăn khi lớn lên trong ánh hào quang của ngôi sao nhí. Tuy nhiên, cáo buộc tình dục lại là câu chuyện khác, khó có thể dung thứ.

Ryan Baker - đồng sở hữu hãng luật Baker Marquart chuyên đại diện pháp lý cho nghệ sĩ giải trí - nhận định: "Rắc rối đời tư của nghệ sĩ có thể lấp liếm bằng đôi ba vai diễn hay, bất chấp công chúng bàn ra tán vào. Nhưng quấy rối hoặc lạm dụng tình dục nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hành vi say xỉn, quát tháo người khác hay lái xe khi không tỉnh táo".