Sự trỗi dậy của thời đại bắt chước Kim Kardashian

Khi xuất hiện trong một tập của chương trình Keeping Up with the Kardashians, Kamilla Osman được gọi là "thời trẻ của Kim". Vẻ ngoài của họ giống nhau từ gò má, chiếc mũi cao, số đo ba vòng nóng bỏng. Cô từng gia nhập "gia phả phức tạp của nhà Kardashian-Jenner" khi hẹn hò Tyga - người yêu lâu năm của Kylie Jenner. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, ca sĩ kiêm blogger người Canada thừa nhận đã hai lần phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cố gắng để có vẻ ngoài giống Kim nhất có thể. Ảnh: Kamiosman.