Sự trở lại của Seo Ye Ji gây thất vọng

Dù được kỳ vọng, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Seo Ye Ji sau loạt bê bối lại gây tranh cãi không chỉ về nội dung mà còn bởi diễn xuất của bộ đôi chính.

Eve là bộ phim tình cảm kể về câu chuyện bên trong vụ kiện ly hôn trị giá 1,7 tỷ USD của một tập đoàn tài chính gây chấn động cả nước. Và Lee Ra El (Seo Ye Ji) - một cô gái tài sắc nhưng bất hạnh chính là trung tâm của vụ kiện. Chứng kiến bố mẹ bị giết hại, cô dành 13 năm cuộc đời để âm mưu trả thù những kẻ đã hủy hoại hạnh phúc gia đình mình.

"Eve" đánh dấu màn tái xuất phim ảnh của Seo Ye Ji sau loạt tranh cãi. Ảnh: tvN.

Là tác phẩm về đề tài báo thù xen lẫn yếu tố ngoại tình đang được khán giả yêu thích, Eve nhanh chóng “nhập cuộc” với rating khả quan. Thế nhưng càng về sau, bộ phim càng sụt giảm phong độ. Sau 16 tập phim, Eve khép lại với sự tiếc nuối của người xem.

Nội dung không đúng trọng tâm

Sau hiệu ứng bùng nổ của loạt phim Penthouse, Sky Castle, The World Of The Married... Eve tiếp tục đi sâu khai thác những góc khuất đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của giới tài phiệt, thông qua bi kịch cuộc đời của Ra El.

Sau khi người thân bị sát hại, gia đình tan vỡ, Ra El bỏ trốn sang nước ngoài mang theo mối hận thù sâu sắc. Trở lại Hàn Quốc sau nhiều năm với mục đích đòi lại món “nợ máu” trong quá khứ, Ra El lên kế hoạch trở thành “tiểu tam” để phá vỡ hạnh phúc gia đình kẻ thù.

Hàng loạt tình tiết gay cấn ngay ở những tập đầu tiên thu hút người xem. Tuy nhiên, càng về sau, nhân vật của Seo Ye Ji càng đi xa với mục đích ban đầu. Thay vì tìm cách lấy được chứng cứ phạm tội của kẻ thù, cô lại để bản thân rơi vào lưới tình của Yoon Gyeom – một trong những người đã hủy hoại cuộc đời cô.

Trước đó, thông điệp của bộ phim được nhà sản xuất hướng tới là sự đồng cảm của khán giả về cô gái chịu nhiều bất hạnh vẫn quyết tâm thay đổi số phận. Tuy nhiên, sự cương quyết của nữ chính hầu như không được thể hiện, thay vào đó là sự yếu đuối, do dự của một người bị lấn át bởi tình yêu.

Ra El đắm chìm với tình yêu mà quên đi mục đích trả thù. Ảnh: tvN.

Hơn nữa, việc Eve lạm dụng quá nhiều cảnh nóng không những không tạo được sức hút cho phim mà phía nhà sản xuất còn bị chỉ trích dùng chiêu trò để "câu" khán giả. Theo Newsen, với phim thuộc thể loại báo thù, thay vì lồng ghép quá nhiều cảnh tình cảm ân ái, những màn tranh đấu kịch tính sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Thực chất, tất cả kế hoạch trả thù mà Ra El mất 13 năm để chuẩn bị duy chỉ có việc quyến rũ Yoon Gyeom là thành công. Tuy nhiên, điều đó lại không phải việc gì quá khó khăn khi cuộc sống hôn nhân của anh từ lâu đã trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Điều này khiến bộ phim trở nên vô lý, thiếu logic.

Sự ức chế của khán giả lên đến đỉnh điểm khi ở cuối phim, Ra El hoàn toàn không còn bận tâm đến vụ kiện của gia đình cũng như việc trả thù cho người thân. Thay vào đó, cô lại chạy đi tìm Yoon Gyeom để thú nhận tình cảm.

Theo Thereviewgeek, Eve có tiềm năng trở thành bộ phim báo thù hấp dẫn nếu diễn biến triển khai đúng trọng tâm ban đầu. Thế nhưng trong khi cuộc chiến chống lại LY Group đang ở giai đoạn căng thẳng, nữ chính vẫn chưa thoát khỏi "mê cung" của kẻ thù.

Phần giữa phim xuất hiện những tình tiết không liên quan, mục đích chỉ để kéo dài thời lượng, khiến người xem phải tự hỏi khi nào Ra El mới thực sự tấn công.

Eve xây dựng nhiều tình tiết vô lý, gây ức chế người xem. Ảnh: tvN.

Trong khi đó, cuộc xung đột nội bộ của “băng nhóm 4 người” có thể coi là tình tiết đắt giá, gỡ gạc được ít nhiều rating cho phim nhưng lại được đưa vào quá trễ. Bên cạnh đó, kết thúc của các nhân vật phản diện cũng gây thất vọng cho người xem.

Trong khi cái kết cho LY Group trở thành một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ nạn nhân được đánh giá về cao về tính nhân văn, thì kết cục của các nhân vật lại không tạo được sự thỏa đáng khi Yoon Gyeom tự lái xe xuống vực, Han So Ra bị tâm thần và Han Pan Ro chết vì khát.

Diễn xuất mờ nhạt của diễn viên chính

Trong Eve, Seo Ye Ji vào vai Lee Ra El – người mang nỗi đau mất gia đình, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, sự nghiệp để vạch trần tội ác của kẻ thù. Và việc quyến rũ Kang Yoon Gyeom vốn không phải vì ham muốn mà đó là một trong những kế hoạch đã được vạch định sẵn của cô. Theo OSEN, nhân vật này vừa phải thể hiện sự quyến rũ bên ngoài nhưng vẫn phải khiến người xem cảm nhận được nỗi buồn trong tâm hồn.

Ngoài ra, Ra El phải cho thấy nhiều mặt tính cách ở từng thời điểm với từng nhân vật khác nhau. Bởi vậy, Lee Ra El được đánh giá phức tạp trong cả tâm lý lẫn hành động. Việc lột tả nhân vật này dường như quá sức với Ye Ji.

Hơn nữa, không thể phủ nhận khán giả vẫn có cái nhìn khắt khe với nữ diễn viên từ sau loạt bê bối vừa qua. Đây là thách thức lớn nhưng cũng có thể là cơ hội quý giá để ngôi sao sinh năm 1990 vực dậy sự nghiệp.

Diễn xuất thiếu cảm xúc của nam và nữ chính là điểm trừ lớn của phim. Ảnh: tvN.

Thế nhưng, diễn xuất của Seo Ye Ji lại khiến khán giả hoàn toàn thất vọng. Từ giọng điệu đến biểu cảm gương mặt đều gượng gạo, không tạo được cảm xúc cho người xem. Điều này khiến Ra El ngày càng nhạt nhòa, không thể hiện được tầm quan trọng của nhân vật chủ chốt.

Theo Daum, với những đặc điểm của nhân vật Ra El, Seo Ye Ji lại không thể hiện được trọn vẹn. Thay vì sự mạnh mẽ, cương quyết, cô chỉ đóng khung với những cảm xúc hời hợt, vô hồn. Trong suốt 16 tập phim, biểu cảm của Ye Ji chỉ giới hạn trong những nụ cười máy móc hay đôi mắt mở to, trống rỗng... Tất cả đều không thể hiện được ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong cô.

Diễn xuất tỏa sáng của mỹ nhân 9X với loạt vai diễn phức tạp trong Lawlessyers, Save Me hay It’s Okay To Not Be Okay lại không được phát huy ở tác phẩm lần này. Và sự sụt giảm rating của phim đã phần nào thể hiện nỗi thất vọng của người xem.

Ngoài Ye Ji, Park Byung Eun cũng bị nhận xét chưa thể hiện tốt nội tâm phức tạp của nhân vật trong phim.

Theo NME, Kang Yoon Gyeom là người phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, thường xuyên bị rơi vào trạng thái hỗn loạn trong suy nghĩ và hành động. Thế nhưng, Park Byung Eun lại hiếm khi thể hiện được tâm lý rối loạn mà nhân vật gặp phải. Vẻ mặt vô hồn, tuyệt vọng suốt từ đầu đến cuối phim khiến nhân vật Yoon Gyeom mất đi sức ảnh hưởng đối với câu chuyện.

Cặp nam - nữ phụ lấn át vai chính về mặt biểu cảm cũng như hình tượng nhân vật. Ảnh: tvN.

Trong khi đó, cả nam và nữ phụ lại được đánh giá diễn xuất trọn vẹn. Nam diễn viên sinh năm 1983 đảm nhận vai Seo Eun Pyung - một cựu luật sư trở thành đại biểu Quốc Hội trẻ nhất nước.

Anh không chỉ là người giúp đỡ Ra El rời khỏi Hàn Quốc sau thảm kịch của gia đình, mà còn là người một lòng hướng về cô dù biết không được đáp lại. Nhân vật của Lee Sang Yeob vốn không có nhiều đất diễn song vẫn để lại ấn tượng rõ nét với khán giả.

Người đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo nên sức hấp dẫn cho cả bộ phim lại chính là nữ phụ Han So Ra do Yoo Sun đảm nhận. Là con gái duy nhất của chính trị gia quyền lực, Han So Ra luôn kiêu ngạo và xem thường người khác. Là người nổi tiếng tàn độc song So Ra vẫn có những khía cạnh yếu đuối của người phụ nữ.

Lần đầu tiên đảm nhận vai ác song màn thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên đa mang lại cho người xem sự cảm nhận rõ rệt về những mảng màu tính cách đối lập trong nhân vật So Ra. Theo Naver, dù vào vai phản diện, Yoo Sun lại là cái tên được yêu thích nhất sau khi bộ phim kết thúc.