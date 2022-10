Sự trở lại của Rihanna

Sau nhiều năm tạm gác sự nghiệp âm nhạc để tập trung kinh doanh và sinh con, Rihanna đang chuẩn bị tái xuất với những dự án lớn.

Đã đến lúc Rihanna trở lại làng giải trí. Ảnh: Yahoo.

Theo SCMP, sau khi chào đón đứa con đầu lòng vào đầu năm nay với rapper đình đám A$AP Rocky, Rihanna đã nhanh chóng trở lại.

Nữ ca sĩ ra mắt bài hát mới Lift Me Up cho bộ phim Black Panther: Wakanda Forever. Cùng với đó là buổi trình diễn thời trang quy tụ dàn sao cho Savage x Fenty Vol.4, được phát trực tiếp vào ngày 9/11.

Buổi trình diễn thời trang quy tụ dàn sao

Buổi trình diễn thời trang Savage x Fenty Vol.4 quy tụ dàn người mẫu nổi tiếng. Những tên tuổi góp mặt tại sự kiện bao gồm diễn viên Sheryl Lee Ralph cùng Taraji P. Henson, ngôi sao Shang-Chi Simu Liu, diễn viên Black Panther Winston Duke, Marsai Martin, Damson Idris, người mẫu Cara Delevingne, nữ hoàng drag Kornbread Jeté, ca sĩ Ángela Aguilar, vũ công Taylour Paige, Lilly Singh và Rickey Thompson.

Sự kiện còn có Avani Gregg, Bella Poarch, siêu mẫu nổi tiếng Irina Shayk, Joan Smalls, Lara Stone, Precious Lee. Zach Miko cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong show diễn thời trang của Rihanna.

Nội y Savage x Fenty của Rihanna đã gây được tiếng vang lớn và giúp nữ ca sĩ trở thành tỷ phú. Ảnh: Rihanna.

“Đã là năm thứ tư liên tiếp, trải nghiệm thời trang đặc biệt tiếp tục thách thức truyền thống và phá vỡ ranh giới. Sự kiện tiên phong này nâng tầm với dàn người mẫu, diễn viên toàn sao mới, một số tên tuổi lớn nhất trong làng giải trí”, Prime Video cho biết, mô tả sự kiện như "giấc mơ gây sốt thời trang quyến rũ".

Bộ sưu tập bao gồm đồ lót, quần áo ngủ và kính râm. Nó sẽ có sẵn để mua vào cùng ngày chương trình được phát sóng.

Kết thúc thời gian gián đoạn âm nhạc

Rihanna cũng khiến người hâm mộ của cô phát cuồng trong tuần này khi phát hành một đoạn nhạc mới. Người hâm mộ của nữ ca sĩ đã phải chờ đợi gần 7 năm kể từ khi cô phát hành album phòng thu Anti.

Ca khúc mới có tên Lift Me Up, ra mắt vào 28/10, chỉ vài tuần trước buổi trình diễn thời trang. Tháng 2/2023, nữ ca sĩ 34 tuổi sẽ biểu diễn tại Super Bowl - trận chung kết siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2023.

Rihanna khiến người hâm mộ phấn khích khi tiết lộ cô đã trở lại phòng thu để làm việc. Ảnh: Rihanna.

Lift Me Up do Rihanna đồng sáng tác với ca sĩ Nigeria Tems, nhà soạn nhạc Thụy Điển Ludwig Göransson và đạo diễn Ryan Coogler của Black Panther. Bài hát được thu âm ở 5 quốc gia và sản xuất bởi Ludwig Göransson.

Marvel Studios cho biết đây là sự tôn vinh đối với cuộc đời và di sản của ngôi sao Black Panther Chadwick Boseman, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2020.

“Sau khi nói chuyện với đạo diễn Ryan Coogler, nghe ý kiến ​​chỉ đạo của anh ấy cho bộ phim và bài hát, tôi muốn viết một cái gì đó khắc họa vòng tay ấm áp từ những người tôi đã mất trong cuộc đời. Tôi cố gắng tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào nếu bây giờ tôi có thể hát cho họ nghe và bày tỏ tôi nhớ họ đến nhường nào. Rihanna là nguồn cảm hứng cho tôi nên được nghe cô ấy truyền tải bài hát này là một vinh dự lớn lao”, ca sĩ Nigeria Tems nói về ca khúc.