Sự trở lại của những huyền thoại Kpop trong năm 2021

Sau mất mát to lớn, SHINee đã kiên cường đứng dậy để cùng viết tiếp giấc mơ còn dang dở của Jonghyun. Minho từng nói rằng nhóm nhạc sẽ luôn là 5 thành viên từ nay đến mãi về sau. SHINee sẽ tiến về phía trước. Và Họ sẽ hát cho cả Jonghyun. Tháng 6/2018, full album thứ 6 mang tên The Story Of Light được phát hành vào đúng dịp kỷ niệm tròn 10 năm hoạt động của SHINee. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng của nhóm trước khi các thành viên lên đường nhập ngũ. Taemin là thành viên duy nhất ở lại và tiếp tục hoạt động solo.