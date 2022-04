Sự trở lại của chiếc váy tạo đường hông đầy đặn

Nicole Kidman bước lên thảm đỏ Oscar 2022 trong chiếc váy Armani Privé đặt làm riêng, có chi tiết gắn liền với những năm 2010 - peplum. Vẻ ngoài này đã đưa ngôi sao Being the Ricardos trở thành người phụ nữ mặc đẹp nhất trong đêm, theo Refinery29. Kidman không đơn độc khi ủng hộ sự trở lại của xu hướng này. Nền tảng mua sắm thời trang toàn cầu Lyst cho biết ​​lượt tìm kiếm phong cách peplum tăng 10% so với tháng trước. Ảnh: G.