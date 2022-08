Sự thay đổi của 2 nàng dâu nổi tiếng hoàng gia Anh

Markle có thể thoải mái ôm, hôn mọi người với tư cách là thường dân, nhưng điều này được coi là không phù hợp theo nghi thức hoàng gia. Vì vậy, cô chủ yếu chọn bắt tay. Bên cạnh đó, Markle từng có thể bắt chéo chân như bao người khác. Với tư cách là Nữ Công tước xứ Sussex, cô được cho là sẽ ngồi theo tư thế “duchess slant”, tức 2 bàn chân đặt song song trên mặt đất, để chéo qua một bên, đầu gối chụm lại. Ảnh: The Royals with Josh and Julie.