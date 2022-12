Sự thất vọng thuộc về sản phẩm của Đen Vâu, Cường Seven

Không ít những sản phẩm âm nhạc được kỳ vọng trong năm 2022, đến từ những nghệ sĩ có tên tuổi, nhưng kết quả sau cùng lại chưa thỏa mãn được người yêu nhạc.

Bên cạnh những thử nghiệm âm nhạc thành công, Vpop 2022 cũng chứng kiến một số màn trở lại, màn thay đổi chưa đạt được mức độ kỳ vọng của người yêu nhạc. Những nghệ sĩ cũng đã có nhiều cố gắng trong việc làm mới bản thân, tạo nên những sản phẩm có sự khác biệt so với chính mình và thị trường, nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Tuy nhiên, nó có thể là một bước đệm, một bài học quan trọng để chính họ và các nghệ sĩ khác nhìn vào và có sự cải tiến trong các sản phẩm sau.

Cường Seven - album Count to 7

Cường Seven có màn tái xuất mạnh mẽ trước thềm Kosmik Live Concert bằng một album 7 bài hát, theo đuổi trường phái dance/electronic sở trường. Người nghe có thể thấy được sự nỗ lực của anh khi album Count to 7 không hợp tác với đội ngũ sản xuất quen thuộc của SpaceSpeakers như Touliver, Tinle,... mà mời các producer trẻ mới nổi như Monotape, BeepBeepChild, bên cạnh cái tên có kinh nghiệm Kent Trần.

Tuy nhiên, về mặt sản xuất, Count to 7 không mang đến quá nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ, các bài hát đều được xây dựng như những bản nhạc trong bar, club. Người nghe có thể hình dung rõ nét cách Cường Seven sẽ biểu diễn các ca khúc này như thế nào, thay vì được tối ưu cho trải nghiệm nghe tại gia.

Các sáng tác cũng khá nhạt nhòa khi đều tuân thủ theo một kết cấu cơ bản, một số bài có thêm phần rap nhưng không tạo nên sự khác biệt quá nhiều. Bài hát trôi qua đều đều, sử dụng bass mạnh đẩy cao trào nên giọng hát của Cường Seven không có nhiều điều đáng để bàn, mặc cho đôi khi người nghe vẫn thấy được cách xử lý chưa tiến bộ nhiều, các nốt cao nếu Cường Seven không sử dụng giả thanh thì nghe đều bị với.

Tái xuất sau một thời gian dài nhưng Cường Seven chưa cho thấy nhiều tiến bộ.

Điều đáng bàn nhất của album này là phần ca từ khá thô, đôi chỗ ép vần và cưỡng âm thấy rõ. Những câu hát nghe rất ngô nghê và thiếu hẳn nhạc tính như Nếu có trao em danh hiệu gì, anh sẽ chọn Oscar, Anh thực sự ghét em như bây giờ, vì trở thành người con gái mà anh chẳng quen chút nào nghe không khác gì lời nói hàng ngày, không có sự trau chuốt.

Câu Follow you into the dark, Yêu em như hành xác để ép vần nên lại không cân đối về số chữ, khiến Cường Seven phải hát nuốt chữ Follow thành 1 âm tiết nghe khá khó chịu. Rõ ràng, với thời gian ở ẩn rất lâu, màn tái xuất này của Cường Seven không đủ sức để gây ấn tượng trên thị trường hiện đã và đang có nhiều người làm tốt trong mảng dance.

SpaceSpeakers - album Kosmik

Album tổng hợp đầu tiên của một trong những tổ đội rap/hiphop lớn nhất Vpop như SpaceSpeakers, tiền đề cho Kosmik Live Concert, lại bất ngờ nghe khá chắp vá và thiếu tính toán.

Kosmik giống một tuyển tập nhạc của SpaceSpeakers hơn là một album.

Điểm sáng hiếm hoi của Kosmik có thể nói là phần phối khí khá chắc tay của đội ngũ producer. Sở hữu những cái tên hàng đầu Vpop trong mảng hòa âm phối khí, các bài hát trong Kosmik đều nghe rất dày dặn và có sự đầu tư về mặt âm thanh. Còn lại, thật khó để coi Kosmik là một album hoàn chỉnh khi các bài được sắp xếp một cách khá ngẫu nhiên, không có nhiều liên kết, chỉ như một tuyển tập bài hát của các thành viên SpaceSpeakers mà thôi.

Các bài di chuyển từ electronic sang old school hiphop rồi synth pop một cách khá bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước và thiếu tính toán. Dường như nhóm muốn đưa vào nhiều sáng tạo, thể nghiệm nhất có thể nhưng tổng thể sản phẩm lại không đi đến cùng của những sáng tạo đó, tạo cảm giác nửa vời cho album.

Khó hiểu nhất là sự xuất hiện của ca khúc Vinabro. Bài hát được sáng tác trong những giai đoạn đầu của nhóm dường như đã không còn hợp với thời điểm hiện tại khi chorus bị lặp đi lặp lại quá nhiều cùng những lời ca vô nghĩa như Dù ở bất cứ vina đâu, thì mình vẫn mãi vina ngầu. Với vị thế của SpaceSpeakers hiện nay, một bài hát như Vinabro nghe rất yếu so với discography của nhóm, và một album như Kosmik lại càng dưới sự kỳ vọng của khán giả.

Erik - Single Chạy về khóc với anh, Đau nhất là lặng im

Trào lưu remix nhạc để tạo thử thách trên tiktok có ảnh hưởng rất lớn đến Vpop. Có những ảnh hưởng tích cực như trường hợp của Hoàng Thùy Linh khi bản thân các ca khúc của cô đã có nhịp điệu rất nhanh để phù hợp với nền tảng này. Tuy nhiên, có những trường hợp như Erik, phát hành 2 single ballad trong năm nay nhưng anh đã phải remix cả hai bài hát để có thể tạo trend trên TikTok.

Erik thiếu sáng tạo và phụ thuộc vào những cách làm nhạc đã thành công trước đây.

Xét về bản gốc, cả 2 single của Erik đều không có gì đặc biệt trong mặt âm nhạc. Chạy về khóc với anh là một bản canto pop khá cơ bản, sử dụng khá nhiều yếu tố của nhạc pop Trung Quốc (đến mức tạo nên một trong những nghi vấn đạo nhái lớn nhất trong năm nay), ít những sáng tạo mới mẻ. Đau nhất là lặng im cũng là một bản ballad đơn thuần như Erik từ trước đến nay vẫn làm, đi kèm một MV có câu chuyện lâm li sướt mướt quen thuộc.

Tuy nhiên, thay vì quảng bá bản gốc, Erik tập trung đẩy mạnh thử thách trên TikTok với một bản dance remix. Cả 2 trào lưu đều khá thành công. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu Erik mong muốn có một trào lưu dance challenge đến vậy, tại sao anh không sản xuất một ca khúc dance ngay từ đầu mà lại lựa chọn remix những bản ballad vốn có tiết tấu rất chậm rãi? Điều đó phá hỏng đi ý đồ ban đầu của sản phẩm âm nhạc và khiến cho bản thân Erik cũng đánh mất đi màu sắc âm nhạc của mình.

J97 - single Ngôi sao cô đơn

Tái xuất sau hơn một năm ở ẩn vì scandal, J97 trở lại với một hình ảnh khá khác biệt cũng với chất liệu âm nhạc synth pop cũng đánh dấu sự lột xác của nam ca sĩ. Tuy nhiên, sự giống nhau đến lộ liễu giữa Ngôi sao cô đơn và Blinding Lights của The Weeknd đã khiến màn trở lại của J97 trở thành một nỗi thất vọng lớn.

J97 khiến khán giả đặt nghi vấn về sự giống nhau giữa Ngôi sao cô đơn và Blinding Lights.

Không phải bất cứ ai sử dụng synth wave cũng đều bị cho là giống với The Weeknd. Năm nay, SpaceSpeakers liên tục sử dụng chất liệu này cho các single Don’t Break my heart, Beautiful Monster và đều để lại dấu ấn riêng. Tuy nhiên, người nghe phản ứng khá nhiều với J97 phần lớn là bởi vì tiếng synth mà anh cùng đội ngũ sản xuất tạo ra cho Ngôi sao cô đơn có rất ít sự sáng tạo, cùng với đó là sự giống nhau đến mức khó có thể là ngẫu nhiên trong concept MV của cả hai sản phẩm.

Hơn nữa, khi bước chân vào một thể loại mới, cách hát và sáng tác của J97 hầu như không có sự thay đổi. Anh vẫn giữ nguyên những luyến láy đặc trưng, cách sử dụng tràn lan từ Hán Việt một cách không cần thiết, khiến cho bài hát quá nặng nề trong khi âm thanh của thể loại này vốn đã rất dày bass.

Đen - single Đi trong mùa hè, dự án dongvui harmony

2022 là một năm hoạt động khá năng nổ của Đen. Anh phát hành đến 3 single cùng một dự án mang tính thể nghiệm mang tên dongvui harmony khi kết hợp với dàn nhạc giao hưởng. Tuy nhiên, dự án này cùng với single Đi trong mùa hè trước đó của anh đã vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Single Đi trong mùa hè bị nhiều khán giả tranh cãi về ca từ.

Single Đi trong mùa hè được Đen phát hành giữa thời điểm Seagames 31, với mục đích cổ vũ tinh thần thể thao. Tuy nhiên, ca khúc được cho là mang đến yếu tố tiêu cực khi có những dòng lyrics như Nhưng người tình thì mong cho mình khoẻ còn đối thủ thì muốn mình chấn thương không phù hợp với tình thần thể thao nói chung cũng như tôn chỉ đoàn kết của Đại hội thể thao Đông Nam Á nói riêng.

Đỉnh điểm, câu rap Lời em nói theo thống kê xác suất tỉ lệ một phần triệu biến anh thành người vũ phu tạo nên tranh cãi lớn khi mang thông điệp bạo lực gia đình. Với một nghệ sĩ ở vị thế như Đen cũng như một bài hát mang tinh thần cổ vũ thể thao, dù đúng hay sai, những tranh luận này rất không nên để xảy ra và hoàn toàn có thể sửa được ngay từ đầu.

Sang đến dự án dongvui harmony, Đen tiếp tục nhận được nhiều ý kiến khi sự kết hợp của rap và giao hưởng của anh khá sượng, thiếu ăn khớp. Rap/hiphop và nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển tuy ở 2 thái cực nhưng không hẳn là không thể hòa hợp.

Tuy nhiên, Đen thay vì tạo ra các bản nhạc mới để dành riêng cho dự án này, lại quyết định sử dụng những bài hát cũ có những ca từ rất đơn giản đến mức như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Khi nghe dàn đồng ca hòa thanh câu hát Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em cùng đàn dây réo rắt, nhiều người nghe phải nhíu mày vì sự lệch pha quá lớn.