Sự thật thú vị về 7 công trình nổi tiếng thế giới

Tượng Nữ thần Tự do, New York, Mỹ: Là món quà từ Pháp tặng cho Mỹ vào năm 1886, tượng Nữ thần Tự do được công nhận trên khắp thế giới như một biểu tượng của sự tự do. Bức tượng đồng, cao hơn 93 m, thu hút khoảng 3,5 triệu người đến thăm mỗi năm. Du khách có thể tham quan nhiều phần của công trình bao gồm bảo tàng, nhà hát, bệ đỡ và vương miện. Ảnh: Felix Lipov.