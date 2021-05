Sự thất bại của Dương Mịch

Lưu Thi Thi, Giang Sơ Ảnh không được đề cử giải Bạch Ngọc Lan vì đuối sức trước bạn diễn. Dương Mịch bị đàn em Đàm Tùng Vận vượt mặt.

Theo Baidu, Bạch Ngọc Lan là một trong ba giải thưởng phim truyền hình lớn nhất của Trung Quốc bên cạnh Phi Thiên và Kim Ưng. Được đề cử và nhận giải thưởng Bạch Ngọc Lan là niềm tự hào của các diễn viên Hoa ngữ, một thành tích chứng minh khả năng diễn xuất được chuyên gia công nhận.

Giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2021 đã công bố danh sách đề cử. Ngoài những gương mặt nổi bật, khán giả quan tâm Lưu Thi Thi, Giang Sơ Ảnh và Dương Mịch, những minh tinh không nhận đề cử dù có tác phẩm được trình chiếu thời gian qua.

Giang Sơ Ảnh thua kém Đồng Dao

Theo Tân Hoa Xã, 30 chưa phải là hết là bộ phim về cuộc sống của phụ nữ nổi bật nhất trong năm 2020. Trong phim Giang Sơ Ảnh đóng vai Vương Mạn Ni, thực tế, cô là nhân vật chính, có vai trò quan trọng và đất diễn nhiều hơn nữ chính số hai là Đồng Dao (vai Cố Giai). Tuy nhiên, người được đề cử Bạch Ngọc Lan lại là Đồng Dao.

Giang Sơ Ảnh đóng vai nữ chính nhưng không được đề cử bởi diễn xuất kém nổi bật.

Theo Sina, vai diễn Vương Mạn Ni được xây dựng có tính thực tế nhưng kém sức hút hơn Cố Giai. Nhân vật là cô gái độc thân, chăm chỉ kiếm tiền, tính cách độc lập và có tự tôn cao. Đây là hình mẫu đại diện cho các cô gái hiện nay. Họ chăm chỉ làm việc để có tiền hưởng thụ cuộc sống thay vì phụ thuộc vào đàn ông.

Tuy nhiên, cách diễn của Giang Sơ Ảnh lại khiến câu chuyện tình với doanh nhân Lương Chính Hiền trở nên kém thu hút. Nhân vật Vương Mạn Ni do cô thể hiện cũng không nhận được sự đồng tình của khán giả. Người xem Trung Quốc đánh giá Mạn Ni là cô gái ngây thơ, ảo tưởng và yếu đuối. Đó là nguyên nhân Giang Sơ Ảnh không nhận được đề cử Bạch Ngọc Lan.

Thêm vào đó, theo Sina, trong sự nghiệp, Giang Sơ Ảnh được ưu ái giao nhiều vai chính, song cô chưa có được vai diễn ghi dấu ấn mạnh. Các bộ phim có nữ diễn viên tham gia chỉ đạt thành tích bình thường. Đáng nói hơn, nếu tác phẩm đó được đánh giá tốt, vai diễn của Giang Sơ Ảnh lại là điểm mờ nhạt của phim.

Không có sự bứt phá trong diễn xuất, Giang Sơ Ảnh "vô duyên" với giải thưởng lớn.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 từng tham gia các phim như Người đàn ông tuyệt vời, Luyến ái tiên sinh, Con đường đưa tiễn đầy hoa, Toàn chức cao thủ, Anh ở Bắc Kinh đợi em, Thanh Bình Nhạc... Song, nhắc tới tên tác phẩm, khán giả không thể nhớ Giang Sơ Ảnh đã thể hiện vai diễn nào bởi diễn xuất của cô quá nhạt nhòa.

Lưu Thi Thi bại trận trước Nghê Ni

Cũng giống trường hợp của Giang Sơ Ảnh, Lưu Thi Thi là nữ chính trong phim Lưu kim tuế nguyệt, song cô không nhận được đề cử mà Nghê Ni lại vượt lên.

Lưu kim tuế nguyệt có nội dung về hai cô gái là bạn từ thời niên thiếu. Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn khác biệt, họ trở thành tri kỷ và cùng giúp nhau trên quãng đường trưởng thành. Sau khi phát sóng trên CCTV, danh tiếng của hai nữ chính lại hoàn toàn trái ngược.

Cùng đóng nữ chính trong Lưu kim tuế nguyệt, Nghê Ni nhận được đề cử, Lưu Thi Thi bị đánh giá "diễn xuất thảm họa".

Nghê Ni thể hiện vai Chu Tỏa Tỏa là cô gái thông minh, ngoại hình nổi bật, phong thái phóng khoáng, diễn xuất ổn định. Trong khi đó, nhân vật Tưởng Nam Tôn kém thu hút bởi cách diễn "buồn ngủ" của Lưu Thi Thi.

Tưởng Nam Tôn xuất thân là tiểu thư giàu có, để thể hiện sự ngây thơ của nhân vật, Lưu Thi Thi thường biểu cảm lắc đầu nhí nhảnh. Sohu bình luận: "10 tập đầu của Lưu kim tuế nguyệt tập trung vào Lưu Thi Thi, nhưng cô chính là lý do khiến khán giả bỏ theo dõi phim". Thậm chí, khán giả còn đánh giá "diễn xuất của Lưu Thi Thi là thảm họa, tệ nhất trong dàn minh tinh sinh sau năm 1985".

Trong phim, Lưu Thi Thi bị đánh giá diễn xuất kém thu hút, cảnh vui tươi diễn gượng gạo. Đặc biệt là khả năng đọc thoại của cô yếu, không ra hơi, thậm chí lời thoại của cô còn không rõ bằng nam diễn viên Đài Loan Dương Hựu Ninh.

Lưu Thi Thi có điểm yếu về đọc thoại, quản lý biểu cảm.

Bà xã của tài tử Ngô Kỳ Long trước đó tái xuất với phim Tôi thân yêu nhưng thất bại cả về danh tiếng lẫn thành tích. Khán giả đánh giá cô chỉ có thể diễn vai bi vì khuôn mặt vốn có lợi thế buồn sầu, đôi mắt ướt át. Với những nhân vật nằm ngoài vùng an toàn, Lưu Thi Thi sẽ lộ rõ điểm yếu trong cách thể hiện. Với nhân vật Tưởng Nam Tôn trong Lưu kim tuế nguyệt, người đẹp sinh năm 1987 vẫn không khắc phục được nhược điểm của mình.

Dương Mịch 10 năm không chạm tới giải Bạch Ngọc Lan

Năm 2011, với tác phẩm Cung tỏa tâm ngọc, Dương Mịch được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan. Thế nhưng, sau 10 năm, nữ diễn viên không được gọi tên lần nào khác.

Theo Sina, Dương Mịch hiện là minh tinh nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc. Cô ăn mặc thời thượng, được các nhãn hàng săn đón, thường xuyên là gương mặt trang bìa của tạp chí lớn. Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp lại không được đánh giá cao.

Thực tế, Dương Mịch có một số bộ phim được hàng triệu khán giả yêu thích như Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Song, đây là những tác phẩm thần tượng, những câu chuyện tình yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, không phù hợp với tiêu chí đánh giá của giải Bạch Ngọc Lan. Do đó, Dương Mịch không nhận được đề cử.

Lần cuối Dương Mịch được đề cử giải Bạch Ngọc Lan là 10 năm trước.

Năm 2020, Dương Mịch tham gia Bạo phong nhãn, bộ phim kể về nhiệm vụ chống gián điệp đầy cam go của cảnh sát. Dương Mịch thủ vai An Tĩnh là Cục trưởng Trinh sát của Cục An ninh Quốc gia. Tác phẩm đề tài mới lạ, nhân vật được xây dựng cuốn hút nhưng diễn xuất kém cỏi của Dương Mịch khiến Bạo phong nhãn có thành tích không khả quan. Cuối cùng, Dương Mịch bị thua trước đàn em Đàm Tùng Vận với bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà.

Thành công của Đàm Tùng Vận ở hạng mục Nữ chính xuất sắc và Nhậm Mẫn ở đề cử Nữ phụ xuất sắc, cho thấy sự vươn lên các diễn viên trẻ thế hệ 90, 95. Trong khi đó, Dương Mịch là đại diện tiêu biểu của dàn tiểu hoa đán 85 thì diễn xuất lại ngày càng thụt lùi.