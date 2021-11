Sự tận tụy của Daniel Craig

Bom tấn cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò James Bond một lần nữa khẳng định sức sống của hình tượng siêu điệp viên và mở ra tương lai mới cho 007 trên màn ảnh.

Chưa có ai từng ở lại với hình tượng 007 lâu như Daniel Craig, dù Sean Connery và Roger Moore đóng nhiều phim hơn. Suốt 15 năm qua, người đàn ông này đã xây dựng một James Bond phong trần và mạnh mẽ trong giai đoạn văn hóa đầy biến động.

Dưới bàn tay đạo diễn của Cary Fukunaga, No Time To Die trân trọng đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên 007 Daniel Craig. Phim gây ấn tượng nhờ hàng loạt cảnh hành động mãn nhãn cùng sự tận tụy của nam chính.

Một James Bond có tuổi

No Time To Die mở ra giây phút bình yên hiếm hoi của James Bond và người tình Madeleine Swann (Léa Seydoux) nghỉ ngơi tại thành phố Matera xinh đẹp của Italy. Khoảnh khắc nồng nàn sớm qua, bóng ma của SPECTRE trỗi dậy đe dọa sự tồn vong của thế giới. Mặc dù đã quyết chí nghỉ hưu, cuối cùng Bond vẫn tìm thấy mình giữa một cuộc chiến khác.

Đạo diễn Cary Fukunaga so sánh Bond với “một con thú bị thương”, rằng anh ta “phải vật lộn với cái danh 007. Thế giới đã thay đổi, những quy tắc trong giới điệp viên trở nên mập mờ trong cuộc chiến phi đối xứng”.

Ở tuổi 53, Daniel Craig chỉ thua Roger Moore 57 tuổi của A View to a Kill (1985) trong cuộc đua “Ai là Bond già nhất từng đóng phim?”. Là một trong những 007 lớn tuổi nhất, Bond của Craig kể từ Spectre cho thấy dấu ấn thời gian rõ rệt. Ngay cả khi đó là một kẻ sống sót, những vết thương tâm lý và thể chất chưa bao giờ buông tha cho con người này.

Trong một khoảnh khắc, người ta thấy hết 15 năm trôi qua khi Bond lặng thinh nhìn Madeleine. Sự phản bội mà Bond cảm thấy đọng lại như một màn sương phủ lên gương mặt đầy nếp nhăn, trong đôi mắt xanh lạnh lẽo và thấu suốt như chán chường mọi sự. Một cách buồn bã, anh ta rút lui về một hòn đảo nhỏ trước khi nhận ra cái giá của tự do.

Ngày mà anh bất đắc dĩ trở lại, một người khác đã trở thành 007.

Mặc dù phim không sa đà vào màu sắc u tối, nhờ các cảnh hành động đậm tính giải trí cùng khiếu hài hước sâu cay của James Bond, cái chết vẫn là chủ đề bao trùm No Time To Die ngay từ cái tên.

Dấu ấn của Bond thế kỷ 21

Nội dung của No Time To Die không đặc sắc. Câu chuyện về một ác nhân có bi kịch quá khứ, sử dụng công nghệ tối tân để hủy diệt thế giới không xa lạ. Phản diện phim Safin là một kẻ có động cơ mù mờ và hay thì thầm những câu sáo rỗng. Rami Malek hoàn toàn vô hình trong một mạch phim rối rắm kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Chủ nhân của tượng vàng Oscar không thể hiện được năng lực diễn xuất từng gây trầm trồ trong Mr. Robot hay Bohemian Rhapsody.

Đoạn hành động mở đầu ấn tượng khi Bond phải một mình chống chọi với toán sát thủ vũ trang tại những con đường đá hẹp của Matera. Daniel Craig treo mình trên dây, quăng người rất mạnh vào nền đá và phi chiếc xe mô tô lên bậc thềm dựng ngược đủ khiến mọi giác quan của khán giả căng như dây đàn.

Daniel Craig hoàn tất ghi hình cho Spectre (2015) với một cái chân gãy. Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, ngôi sao ngũ tuần tự hỏi mình: “Tôi không biết mình còn có thể đảm đương thêm một phần phim (James Bond) nào nữa không”.

Phim là màn tri ân gần 6 thập niên James Bond trên màn ảnh với hàng loạt "trứng phục sinh", những chi tiết ẩn giấu thú vị. Pha ném thẻ vào thùng rác bên cạnh Moneypenny tri ân cho cú ném mũ lên giá để mũ kinh điển của Bond thời Sean Connery.

Nhà soạn nhạc Hans Zimmer lấy cảm hứng âm nhạc cho No Time To Die từ các phần Bond trước đó, không chỉ cho các phân đoạn hành động cao trào. Nhạc chủ đề chính của phim được kết hợp với nhạc nền trong phim Bond năm 1969 là On Her Majesty's Secret Service.

Nếu câu nói “We Have All the Time in the World” khiến bạn cảm thấy thân quen, thì bạn không lầm đâu. Đó là bài hát của của Louis Armstrong xuất hiện trong On Her Majesty's Secret Service - bộ phim chứng kiến cái chết của vợ Bond.

James Bond là sản phẩm của lịch sử, sinh ra dưới ngòi bút của Ian Fleming kết tinh hình dung của xã hội về bản ngã nam tính độc tôn. Do đó, so sánh với giá trị ngày nay, dễ dàng kết luận những Bond của thời kỳ trước là tuyển tập đức tính lăng nhăng, nghiện rượu, phóng túng, liều lĩnh, coi thường phụ nữ.

No Time To Die là hồi kết cho chặng đường thật dài của Daniel Craig trong bộ vest. Trên hành trình ấy, ngôi sao đã xác lập những giá trị mới bổ sung vào di sản của James Bond. Kết quả là những cột mốc tuyệt vời trong 5 bộ phim mà anh đem đến cho khán giả. Craig xứng đáng với tất cả lời ngợi khen cùng nỗi niềm luyến tiếc khi khoảng trống mà anh để lại cho 007 là quá lớn.