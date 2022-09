Sự tái tạo của Brad Pitt

Cuộc sống và công việc hiện tại của Brad Pitt có những thay đổi đáng kể. Anh mới tham gia triển lãm điêu khắc ở Phần Lan.

Brad Pitt của hiện tại có nhiều thay đổi. Ảnh: El Siglo De Torreon.

Theo SCMP, Brad Pitt là nhân vật có ảnh hưởng trong hơn ba thập kỷ. Trong suốt sự nghiệp, sức hút của tài tử chưa có dấu hiệu giảm sút.

Đầu năm nay, Brad Pitt nói rằng anh có thể bỏ diễn xuất để tập trung nhiều hơn vào vai trò nhà sản xuất. Bên cạnh đó, anh chia sẻ với GQ đã bỏ rượu, thuốc, đồng thời học guitar trong mùa dịch. Ở tuổi 59, Pitt đã sẵn sàng tái tạo bản thân.

Triển lãm điêu khắc ở Phần Lan

Trong tháng 9, ngôi sao Bullet Train gây chú ý khi 9 tác phẩm điêu khắc của anh được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Sara Hildén ở Tampere, Phần Lan.

Các tác phẩm của tài tử xuất hiện bên cạnh tác phẩm nghệ thuật của nhạc sĩ Nick Cave và nghệ sĩ Thomas Hororsgo, trong cuộc triển lãm mang tên Thomas Houseago – We with Nick Cave and Brad Pitt, được tổ chức đến tháng 1/2023.

Nghệ sĩ người Anh Thomas Hororsgo (giữa) chụp cùng Brad Pitt (phải) và nhạc sĩ người Australia Nick Cave (trái) trước khi khai mạc triển lãm. Ảnh: AFP.

Tác giả Jonathan Jones của The Guardian viết lời khen: "Brad Pitt là nghệ sĩ ấn tượng. Tôi không ngần ngại khi nói điều này".

Brad Pitt bắt đầu quan tâm đến điêu khắc sau khi ly hôn Angelina Jolie. Anh còn làm đồ gốm với Leonardo DiCaprio khi quay phim Once Upon A Time... in Hollywood.

Một vị khách chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật của Brad Pitt trong buổi triển lãm. Ảnh: AFP.

Dòng sản phẩm chăm sóc da phi giới tính

Vài ngày trước cuộc triển lãm, Pitt ra mắt thương hiệu chăm sóc da phi giới tính mới mang tên Le Domaine. CNN đưa tin đây là màn hợp tác giữa tài tử và gia đình Perrin.

Chia sẻ với Vogue Anh, nam diễn viên cho biết bạn gái cũ Gwyneth Paltrow đã truyền cảm hứng để anh tạo ra dòng sản phẩm làm đẹp của riêng mình.

"Tôi thích những gì Gwyneth Paltrow đã làm với thương hiệu của cô ấy. Cô ấy vẫn là người bạn thân thiết, giúp tôi tạo nên đế chế này. Thực tế, chính Gwyneth Paltrow là người đầu tiên khiến tôi rửa mặt hai lần mỗi ngày".

Phòng thu âm

Năm 2012, Brad Pitt và Angelina Jolie mua bất động sản Château Miraval ở miền Nam nước Pháp, nơi có một phòng thu âm do nghệ sĩ piano jazz - Jacques Loussier - lắp đặt.

Bên trong studio Miraval. Ảnh: Cyril_sommelier.

Theo Architectural Digest, các nghệ sĩ huyền thoại như Pink Floyd, The Cure, Sting, AC / DC và Sade đã thu âm tại đây.

Phòng thu âm dự kiến ​​mở cửa trở lại trong năm nay. Brad Pitt đang làm việc với nhà sản xuất người Pháp Damien Quintard để cải tạo phòng thu theo hướng thoải mái giống như ở nhà.

Năm 2008, Pitt và Jolie đã mua vườn nho và tòa lâu đài cổ tại miền Nam nước Pháp. Họ cùng phát triển công việc kinh doanh rượu vang tại đây. Thông qua công ty riêng, mỗi ngôi sao sở hữu 50% khối tài sản này.

Theo People, ngày 6/6, Brad Pitt nộp đơn lên tòa án ở Los Angeles, kiện vợ cũ về việc bán cổ phần điền trang rượu nho. Phía tài tử cho rằng Angelina Jolie cố tình "gây thiệt hại" cho anh bằng cách bán cổ phần, dù họ từng thống nhất không bán khi chưa được sự cho phép của người còn lại.

CNN đưa tin hôm 6/9, công ty cũ của Angelina Jolie là Nouvel LLC cáo buộc Brad Pitt “tiến hành cuộc chiến báo thù” chống lại cô và “chiếm đoạt” quyền kiểm soát doanh nghiệp. Nouvel LLC đòi bồi thường 250 triệu USD .

Một góc nhìn từ trên không của Château Miraval, bất động sản mà Angelina Jolie và Brad Pitt mua vào năm 2008 với giá ước tính 28,3 triệu USD . Ảnh: Goodtravel_by_winebureu.

Đời sống cá nhân

Sau khi chia tay Angelina Jolie vào năm 2016, Brad Pitt có nhiều mối quan hệ mới nhưng chưa công khai chính thức. Gần nhất, một số nguồn tin cho rằng nam tài tử hẹn hò người mẫu Emily Ratajkowski.

"Mọi người suy đoán Brad Pitt hẹn hò Emily Ratajkowski. Nhưng Brad Pitt không hẹn hò với bất kỳ ai. Anh ấy cũng bị bắt gặp đi chơi với một số người phụ nữ khác, trong đó có Ratajkowski", Page Six dẫn lời nguồn tin.

Brad Pitt bị đồn hẹn hò Emily Ratajkowski. Ảnh: Terra.

Ngoài chuyện tình cảm và công việc kinh doanh bận rộn, Brad Pitt vẫn làm đúng trách nhiệm người cha, yêu thương và quan tâm các con.

People đưa tin nam diễn viên có mối quan hệ tốt với các con, thường đi ăn tối khi bọn trẻ ở Los Angeles.

Vào tháng 8, khi tham dự buổi ra mắt phim Bullet Train ở Los Angeles (Mỹ), Pitt bày tỏ niềm hạnh phúc về con gái Shiloh. "Video khiến tôi bật khóc. Tôi không biết con bé có khả năng đó ở đâu, vì tôi là người nhảy rất tệ. Nhưng tôi vui khi bọn trẻ tìm thấy niềm đam mê và lối đi riêng", Pitt bày tỏ.