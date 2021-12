Sự sa sút của ngành truyền hình Trung Quốc

Trong năm 2021, truyền hình Trung Quốc có nhiều tác phẩm chất lượng kém. Ngoài ra, màn thể hiện của các nghệ sĩ đang được ưu ái như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử cũng gây thất vọng.

Ngày 20/12, Sohu đăng tải danh sách Nam/nữ diễn viên đột phá trong năm 2021 của ngành truyền hình Trung Quốc. Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác, Dương Tử cạnh những cái tên như Triệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm, Tống Tổ Nhi gây tranh cãi trong dư luận.

Những cái tên kém thuyết phục

Theo Sina, sự khích lệ dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác, Dương Tử đều chưa xứng đáng. Năm qua, diễn xuất của họ không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn luận theo hướng tiêu cực.

Năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba có Trường Ca hành và một phim theo mô-típ ngôn tình hợp tác với Dương Dương lên sóng. Tuy nhiên, các dự án này không mang lại danh tiếng tốt về diễn xuất cho mỹ nhân Tân Cương. Trong đó, màn thể hiện của Nhiệt Ba khi vào vai nữ tướng trong Trường Ca hành bị chê kém, lười nhác.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Vương Nhất Bác chưa làm hài lòng khán giả. Ảnh: Sohu.

Theo QQ, phần thể hiện nhạt nhòa trong cả hai lần đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh vào năm nay, cộng với việc kịch bản người đẹp 29 tuổi lựa chọn không phải kiểu mới lạ, nhân vật thiếu chiều sâu, Địch Lệ Nhiệt Ba không thực sự xứng đáng được vinh danh trong top 9.

Dương Tử cũng là trường hợp gây thất vọng trong năm nay. Sau khi nổi tiếng nhờ loạt nhân vật có tính cách dễ thương, tươi vui, Dương Tử quyết định thoát khỏi vùng an toàn, xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn gai góc và nghiêm túc hơn. Và Nữ bác sĩ tâm lý được giới thiệu là lựa chọn đột phá về kịch bản của người đẹp Cá mực hầm mật.

Tuy nhiên, cô thất bại ngay trong lần đầu chuyển hướng hình ảnh. Trong phim, Dương Tử vào vai nữ bác sĩ tâm lý tên Hạ Đốn thông minh, lạnh lùng và có quá khứ phức tạp. Nhưng kịch bản phim bị chê cường điệu, tâng bốc nữ chính quá đà. Bản thân Dương Tử cũng có phong độ diễn xuất kém, đơ cứng trước ống kính. Không những vậy, cô còn gây nhàm chán về mặt hình ảnh khi giữ nguyên tạo hình giống với loạt dự án hiện đại trước đây.

Vương Nhất Bác cũng là cái tên bị phàn nàn khi góp mặt trong danh sách Diễn viên đột phá của năm. Anh hiện có phim Phong khởi Lạc Dương, hợp tác cùng Hoàng Hiên, Tống Thiến và Tống Dật phát sóng. Tác phẩm được đánh giá cao về nội dung hấp dẫn liên quan đến âm mưu lật đổ vương triều Võ Tắc Thiên của Xuân Thu Đạo.

Vai diễn Bách Lý Hoằng Nghị của Vương Nhất Bác trong Phong khởi Lạc Dương được nhận xét chưa có sự mới mẻ, khá giống với nhân vật Lam Vong Cơ mưu trí, lạnh lùng trong Trần tình lệnh trước đó. Diễn xuất của nam thần tượng 24 tuổi chỉ ở mức trung bình, còn bộc lộ nhiều thiếu sót như chưa quản lý được cơ mặt, thoại kém hấp dẫn, diễn không tới tâm lý nhân vật trong những cảnh bước ngoặt.

6 ngôi sao gây ấn tượng về diễn xuất còn lại trong danh sách gồm Ngô Lỗi, Cảnh Điềm, Trương Tân Thành, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Tổ Nhi và Bạch Vũ. Hai diễn viên chính trong Con cái nhà họ Kiều - một trong những bộ phim hiếm hoi được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao chất lượng vào năm nay - là Tống Tổ Nhi và Bạch Vũ lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu.

Trong đó, Bạch Vũ được đánh giá cao nhất về diễn xuất so với 8 nghệ sĩ còn lại. Vai diễn anh cả Kiều Nhất Thành được nam diễn viên thể hiện xuất sắc với nhiều cung bậc cảm xúc trọn vẹn như trưởng thành, kiên quyết khi gánh vác cả gia đình họ Kiều, nhưng đôi lúc cũng bốc đồng và cộc cằn.

Nhân vật Kiều Tứ Mỹ do Tống Tổ Nhi thể hiện cũng để lại ấn tượng mạnh. QQ đánh giá cao màn thể hiện trạng thái tâm lý của người vợ có chồng ngoại tình, một người mẹ trẻ phải học cách sống kiên cường vì con sau khi ly hôn của nữ nghệ sĩ 23 tuổi.

Triệu Lệ Dĩnh hay Cảnh Điềm cũng có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Trở lại màn ảnh vào những ngày cuối năm, Triệu Lệ Dĩnh gây ám ảnh với vai bác sĩ tâm lý có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng để ngụy trang cho sự quỷ quyệt và tâm hồn u tối bên trong.

Theo Sina, vai diễn Thẩm Vũ trong Ai là hung thủ là thành công bước đầu cho quá trình chuyển hướng sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Thời gian tới, cô sẽ tập trung tìm kiếm phim chính kịch, hạn chế tác phẩm thần tượng.

Năm qua, nhờ thành công của Tư Đằng, Cảnh Điềm cũng dần thoát khỏi mác "bình hoa di động", nhận phản hồi tích cực về diễn xuất trong lĩnh vực phim truyền hình.

Báo động

Theo Sina, ngành công nghiệp phim truyền hình Trung Quốc trải qua năm 2021 ảm đạm khi có rất ít dự án vừa đảm bảo chất lượng, vừa gây tiếng vang trên thị trường trong nước và có sức hút với khán giả nước ngoài. Thực trạng khan hiếm phim tốt, diễn viên giỏi đang là vấn đề nan giải đối với showbiz Hoa ngữ.

QQ cho biết phim truyền hình hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình và dự án cổ trang tình cảm vẫn chiếm tỷ trọng sản xuất lớn. Tuy nhiên, nhà sản xuất Trung Quốc bị đánh giá ngày càng lười nhác, thiếu sáng tạo khi mải chạy theo trào lưu.

Họ quanh quẩn với mô-típ cũ như xuyên không, tình yêu giữa tổng tài và lọ lem, cải nam trang với nội dung phóng đại, tình tiết và cách xây dựng nhân vật bộ phim này na ná bộ phim kia. "Kinh phí chế tác lớn nhưng chất lượng đi xuống vì nhiều lẽ. Cái khó là kịch bản", nhà làm phim than thở trên iFeng.

Triệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm hay Tống Tổ Nhi số ít diễn viên có phim và màn thể hiện được đánh giá tốt trong năm 2021. Ảnh: Sina.

Theo Sina, chật vật đến giai đoạn cuối năm, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mới xuất hiện vài tác phẩm "đáng xem" như Ai là hung thủ, Phong khởi Lạc Dương, Tiểu Mẫn gia hay trước đó là Con cái nhà họ Kiều, Tư Đằng. Thành công của những phim này được xem là điểm sáng đáng kể trong năm 2021, nhưng cũng không cứu nổi sự thụt lùi về mặt kịch bản ở ngành phim ảnh Trung Quốc.

Không chỉ vậy, những ồn ào xoay quanh chuyện đạo nhái, vay mượn ý tưởng, sử dụng "chùa" hình ảnh đang gây tiếng xấu cho lĩnh vực truyền hình xứ tỷ dân. "Ý thức về vấn đề bản quyền của các đoàn làm phim Trung Quốc rất đáng lo ngại", Sina nhận xét.

Tác phẩm Ai là hung thủ của Triệu Lệ Dĩnh bị phê bình vì tự ý sử dụng ảnh của Tống Thiến, Vu Vỹ Hòa và Vương Lệ Khôn để làm tư liệu về các nạn nhân từng bị sát hại. Trước khi phát sóng, dự án bị tố đạo nhái poster của phim Legal High (Luật sư bất bại) do Nhật Bản sản xuất. Đoàn phim phải xin lỗi và xóa poster trên các trang truyền thông.

Phong khởi Lạc Dương cũng gặp rắc rối bị tố khi đạo nhái thiết kế đạo cụ, động tác võ thuật của Phàm nhân tu tiên. Để giải quyết lùm xùm hậu trường, ê-kíp phải mua lại bản quyền thiết kế, thông báo cắt bỏ cảnh quay gây tranh cãi. Tác phẩm Tiểu Mẫn gia của Châu Tấn, Huỳnh Lỗi dù phá đảo rating trên sóng truyền hình, vẫn bị khán giả chỉ trích vì vướng nghi vấn "sao chép" phần giới thiệu đầu phim của Only Murders In The Building.

Ngoài ra, tình trạng gian lận rating, khai khống số liệu và thao túng dư luận bắt nguồn từ tình cảm yêu ghét không phân minh của người hâm mộ cũng như sự cạnh tranh từ thế lực trong giới với mục đích hạ bệ thành quả nghệ thuật, cũng là vấn đề được quan tâm. Sự biến tướng này được cho đang gây hỗn loạn, làm mất đi tính lành mạnh.

Theo Nhân Dân nhật báo, điểm trừ nữa của ngành phim ảnh Trung Quốc là sự lạm dụng những tên tuổi được đánh giá "hot" trên thị trường như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ. Những ngôi sao này diễn xuất hạn chế nhưng thù lao ở mức cao.

"Việc bỏ qua chất lượng, chạy theo thần tượng đã khiến chất lượng ngành truyền hình đi xuống rõ nét. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tương lai sẽ là thách thức với phim ảnh Trung Quốc", Nhân Dân nhật báo bình luận.