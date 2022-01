Sự oanh tạc của những bom tấn Marvel

Trong khi phim hành động, siêu anh hùng chiếm ưu thế, các ông chủ rạp chiếu lo lắng cho tương lai của điện ảnh. Nhóm khán giả lớn tuổi giờ đây được xem là cứu tinh tại Hollywood.

Theo Independent, các nhà làm phim nợ nần chồng chất sau hai năm trải qua đại dịch. Khi rạp chiếu hoạt động trở lại, nhiều ông chủ rạp lạc quan về tương lai của điện ảnh.

Spider-Man: No Way Home gần đây thu hơn 1,5 tỷ USD bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm Omicron. Song, cuộc tranh luận nổ ra là Hollywood nên làm gì tiếp theo, trong khi “lời nguyền Covid” vẫn còn tồn tại.

Những bộ phim về siêu anh hùng kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng đối tượng xem thể loại này chủ yếu là người trẻ. Trong khi đó, siêu anh hùng chỉ chiếm một phần nhỏ trong các bộ phim ra rạp. Họ không thể nào “giải cứu” hoàn toàn phòng vé nếu thiếu vắng nhóm khán giả lớn tuổi - đối tượng chính của những bộ phim chính kịch, lãng mạn.

Nói như Independent, nhóm đối tượng lớn tuổi trong tương lai là “cứu tinh của điện ảnh”.

Sự oanh tạc của tác phẩm hành động, siêu anh hùng

Trong năm nay, Hollywood ra mắt khán giả những bộ phim hoành tráng, trong đó có The Batman, Morbius, Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Top Gun: Maverick, John Wick 4, Jurassic World 3, Black Panther: Wakanda Forever, The Flash and Thor: Love and Thunder…

Vấn đề gây khó chịu nhất với khán giả thiếu điều kiện đến rạp sắp được giải quyết. Nhờ vào Covid-19, khán giả không cần phải chờ đợi ba tháng, thậm chí nửa năm chỉ để xem bộ phim chiếu rạp trên TV. Thế giới điện ảnh đang bước vào kỷ nguyên mới. Các ông chủ rạp chiếu cũng dần chấp nhận sự thật sau thời gian tranh đấu.

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, Top Gun: Maverick và nhiều tác phẩm bom tấn sắp ra rạp năm 2022. Ảnh: Disney Studios, Paramount.

Netflix, dịch vụ phát trực tuyến trước đây bị xem là hoang tưởng với chiến lược của mình, giờ đây sản xuất ra những bộ phim ấn tượng, có thể tranh giải tại các giải thưởng lớn như The Power of the Dog, The Hand of God, The Lost Daughter và Tick, Tick... Boom!.

Bất chấp điều đó, không thể phủ nhận khán giả vẫn cần điện ảnh. Mối đe dọa về sự tồn tại của Hollywood dưới thời Covid-19 về cơ bản đã được giải quyết. Nhưng tại sao giới điện ảnh vẫn lo lắng? Đó là bài học họ rút ra từ hai “bom xịt” được đánh giá cao về nội dung.

Bradley Cooper mang đến màn trình diễn ấn tượng với vai diễn phản anh hùng, gian xảo nhưng quyến rũ trong Nightmare Alley. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Guillermo del Toro vốn được đánh giá dành một suất ở Oscar lại bị ghẻ lạnh tại phòng vé, thu về doanh thu thảm hại 9 triệu USD so với kinh phí 60 triệu USD .

Bộ phim nhạc kịch West Side Story được đánh giá cao về nội dung, chất lượng và kể cả diễn xuất của dàn diễn viên cũng chỉ thu về 53 triệu USD so với kinh phí 100 triệu USD .

Trước đại dịch, Parasite - bộ phim giành kỷ lục giải Oscar - của đạo diễn Bong Joon Ho thu về hàng triệu USD ở phòng vé tại Mỹ. Giới chuyên gia lúc đó kỳ vọng vào tương lai lạc quan của những bộ phim nước ngoài, tác phẩm độc lập.

Màn trình diễn ấn tượng của Bradley Cooper không đủ để kéo chân khán giả ra rạp. Ảnh: Shutterstock.

Nhưng giờ đây giới điện ảnh chứng kiến sự lên ngôi của phim siêu anh hùng, tác phẩm hành động và phim hoạt hình. Những tác phẩm có chiều sâu về nội dung, thể hiện nhiều khía cạnh cuộc sống đang dần bị ghẻ lạnh. Năm 2021, Nomadland giành nhiều giải thưởng quan trọng nhưng không kiếm nổi 4 triệu USD ngoài phòng vé.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, đạo diễn nổi tiếng James Cameron đồng ý sự thật rằng điện ảnh nói chung cung cấp cho khán giả trải nghiệm vốn không thể tìm thấy ngoài đời thực. Đó là những cảnh siêu thực, kỹ xảo hoành tráng trong các tác phẩm hành động, siêu anh hùng. Những bộ phim tình cảm nói chung ít được quan tâm hơn.

Bob Iger - chủ tịch của Walt Disney cho rằng giới chuyên gia nên nhìn nhận vào giá trị thực của điện ảnh. Ông lập luận rằng không phải tác phẩm nào cũng nên được chiếu trên màn ảnh rộng.

Iger hình dung về thế giới điện ảnh tương tự công viên giải trí, nơi khán giả thưởng thức, theo dõi những cảnh tượng vĩ mô. Những bộ phim tình cảm, độc lập không còn phù hợp với điện ảnh.

Nỗi lo chung của điện ảnh

Phát ngôn của chủ tịch Walt Disney không làm hài lòng đại đa số ông lớn trong ngành. Điện ảnh nói chung vẫn cần phục vụ các khán giả lớn tuổi hơn - nhóm đối tượng được mệnh danh là cứu tinh.

Giờ đây, không chắc khi nào người xem lớn tuổi - nhóm đối tượng từng chiếm phần lớn khán giả ra rạp - trở lại phòng vé. Vì nhiều lý do, trong đó có sự vắng mặt những bộ phim chính kịch hay ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, họ không thiết tha bỏ tiền mua vé.

Tại Anh, các nhà phân phối đang lo lắng tột độ trước sự vắng mặt của nhóm đối tượng lớn tuổi. Cuối tuần trước, Universal bất ngờ hoãn phát hành bộ phim nhạc kịch mới nhất Cyrano.

Tác phẩm của đạo diễn Joe Wright được xem là bộ phim thu hút nhóm khán giả lớn tuổi. Song, thất bại của West Side Story khiến nhà phát hành chùn bước. Các rạp chiếu phim ở Anh vẫn mở cửa nhưng nhóm đối tượng này gần như đã biến mất trong thời kỳ đầy biến động.

Tác phẩm dành cho nhóm khán giả lớn tuổi không có khả năng kiếm kiếm tiền ở rạp chiếu. Ảnh: Disney, Independent.

The Duke, bộ phim cuối cùng của đạo diễn Roger Michell thực hiện trước khi ông qua đời cũng bị hoãn tại Anh. Năm 2020, màn trình diễn của Jim Broadbent và Helen Mirren tại Liên hoan phim Venice nhận được nhiều khen ngợi. Tác phẩm được đánh giá là bộ phim hài dí dỏm, sâu sắc. Song, không thể phủ nhận thực tế rằng phim sẽ thất bại trước sự oanh tạc của các tác phẩm Marvel.

Bộ phim dự kiến phát hành vào mùa thu năm 2020, tuy nhiên thời điểm đó Hollywood chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các tác phẩm Marvel. Các nhà phân phối dường như mất bình tĩnh trong thời kỳ điện ảnh đầy biến động.

Trước khi Covid-19 ập đến, những cuộc bàn luận về việc làm thế nào để khán giả lớn tuổi giải cứu điện ảnh vốn đã khó. Giờ đây, không quá lời khi cho rằng điện ảnh, rạp chiếu lần nữa trở thành nơi tiêu khiển độc quyền của giới trẻ.

Song, các ông chủ rạp chiếu đang cố gắng để hồi sinh phòng vé, đưa nhóm đối tượng lớn tuổi trở lại rạp. Nếu không làm được, số lượng phim trên màn ảnh rộng sẽ bị thu hẹp, rạp chiếu cuối cùng trở thành sân chơi của những tác phẩm siêu anh hùng và hành động.

Cuối tháng 1, Belfast của đạo diễn Kenneth Branagh ra rạp ở Anh. Nhưng liệu màn trình diễn ấn tượng của Dame Judi có kéo khán giả lớn tuổi - những cứu tinh của điện ảnh - ra rạp hay không thì không ai đoán được.