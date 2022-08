Sự nổi tiếng hủy hoại hàng loạt sao nhí

Sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp mang đến hào quang, địa vị cho nhiều sao nhí nhưng cũng khiến họ ngụp lặn trong các vấn đề về sức khỏe, bê bối và lạm dụng trẻ em.

Trong cuốn hồi ký mới của mình, có tựa đề "I'm Glad My Mom Died", Jennette McCurdy đã viết về những trải nghiệm tiêu cực trên phim trường iCarly và việc chịu đựng sự lạm dụng từ mẹ khi còn là một ngôi sao nhí.

Nữ diễn viên viết rằng cô đã bị ép phải uống rượu khi chưa đủ tuổi và bị la mắng liên tục lúc quay nụ hôn đầu tiên với Nathan Kress. Ngoài ra, mẹ cũng kiểm soát các mối quan hệ, thúc đẩy chứng rối loạn ăn uống và kiểm tra cơ thể của cô trước khi đi tắm.

McCurdy đã từ bỏ diễn xuất vài năm trước. Cô từ chối đóng lại vai diễn trong loạt phim hồi sinh iCarly của Paramount + để ưu tiên cho sức khỏe tinh thần và hạnh phúc.

Jennette McCurdy đã ngừng sự nghiệp diễn xuất sau nhiều biến cố. Ảnh: The Mary Sue.

"Toàn bộ thời thơ ấu và niên thiếu của tôi đã bị khai thác rất nhiều. Nó vẫn tác động đến hệ thần kinh của tôi mỗi khi nói ra điều này. Tôi bỏ dở sự nghiệp để thử sức với nghề viết lách và đạo diễn.

Trên thực tế, tôi không muốn làm diễn viên. Tôi ghét bỏ sự nghiệp của mình theo nhiều cách, các vai diễn khiến tôi cực kỳ xấu hổ, chúng sến súa và chẳng đọng lại giá trị gì", McCurdy chia sẻ với New York Times.

Không chỉ ngôi sao iCarly, nhiều cựu sao nhí khác cũng hứng chịu cái giá của việc nổi tiếng quá sớm. Nhiều người rời xa phim ảnh vì mắc bệnh tâm lý, tìm con đường riêng trong khi số khác ngụp lặn trong các vụ bê bối.

Bị làm phiền, quấy rối tình dục

Selena Gomez vẫn nhớ cảm giác bị paparazzi săn đuổi vào năm 15-16 tuổi. “Tôi đã bị xâm phạm, họ chụp lén tôi kể cả ở bãi biển. Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái trẻ, còn họ là những người đàn ông trưởng thành. Tôi cảm thấy khó hiểu và thực sự không thích điều này”, Gomez nói với Business of Fashion.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào năm 2019 với Zach Sang Show, cựu ngôi sao Disney tiết lộ phải sử dụng một số liệu pháp và dành thời gian để phục hồi sức khỏe tinh thần. May mắn trong thời gian đó cô có những người bạn động viên, giúp đỡ.

"Làm việc từ năm 7 tuổi, xa gia đình, chuyển từ Texas đến Los Angeles, trải nghiệm sự nổi tiếng, bối rối không biết điều đó có nghĩa là gì, cố gắng trưởng thành, ở một vị trí kỳ lạ nơi mọi người thực sự quan tâm và thấy khó xử. Tôi nghĩ bản thân đã sợ hãi và ghét bỏ nó. Tôi thực sự không biết làm gì ngoài công việc", giọng ca Same Old Love bày tỏ.

Selena Gomez cảm thấy khó chịu vì bị theo dõi, chụp lén. Ảnh: Corbis.

Alyson Stoner, cựu diễn viên của Disney, cũng từng lên tiếng về những cạm bẫy mang tính hệ thống và tác động nặng nề đến những sao nhí trên tờ People.

Đầu những năm 2000, Stoner được biết đến trong vai trò diễn viên, ca sĩ và vũ công. Sự nghiệp của cô phát triển qua các bộ phim như Cheaper by the Dozen, Step Up, The Suite Life of Zack and Cody, Camp Rock.

Ngoài ra, Stoner còn từng biểu diễn với Missy Elliott, Will Smith và Eminem.

Trong một bài viết, cô cho biết bản thân đã phải đối mặt với quấy rối tình dục, rối loạn ăn uống nghiêm trọng, chứng kiến các hành vi vi phạm luật lao động trẻ em và những trải nghiệm "khó chịu" khác trong thời niên thiếu.

“Ngoài những ảnh hưởng về tâm lý khi nó khiến bạn coi cơ thể mình như món hàng, nó cho thấy ngành công nghiệp này luôn có một hệ thống phân cấp nhất định giữa các giá trị mong muốn và giá trị lợi nhuận.

Mỗi ngày, có hàng trăm, hàng nghìn nghệ sĩ phải lựa chọn sẽ nương theo đòi hỏi của khán giả hay theo đuổi bản sắc riêng có. Và thường thì hai giá trị này không có điểm chung”, Stoner chia sẻ.

Hiện cô đang sử dụng nền tảng của mình để vận động cho những thay đổi trong ngành nhằm bảo vệ các diễn viên trẻ mọi trường quay và đưa đến khóa học kiến ​​thức truyền thông bắt buộc dành cho người giám hộ.

Quên mất cuộc sống thực

Cole Sprouse nói với Variety rằng vai diễn 9 năm trong một bộ phim sitcom của Disney là một sai lầm. Nó khiến anh gần như quên mất cuộc sống thực tế.

Sprouse và anh trai sinh đôi của mình, Dylan, đóng vai chính trong The Suite Life of Zack and Cody và các phim phụ từ năm 2005-2011.

“Khi là một diễn viên nhí và còn là trẻ vị thành viên, có rất nhiều quyết định kinh doanh lớn lao sẽ kiểm soát sự nghiệp của bạn nằm ngoài công ty quản lý. Tôi được nuôi dưỡng trong một môi trường bí mật đến nỗi quên mất trải nghiệm thực của con người”, Sprouse nói.

Sự nổi tiếng quá sớm khiến Cole Sprouse (phải) quên mất cuộc sống thực. Ảnh: The Things.

Sprouse đã tạm nghỉ việc diễn xuất để theo học Đại học New York. Anh cho rằng việc học là điều quan trọng và muốn giới thiệu con đường này cho những ngôi sao trẻ. Ít nhất nó cho phép anh sống ẩn dật một thời gian và tìm hiểu thế giới bên ngoài.

Romano cho hay cô từng kiếm được hàng triệu USD nhưng cũng nhanh chóng mất đi số tiền này. Phần lớn trong đó được tiêu vào những món đồ đắt đỏ như quần áo Ralph Lauren, xe Mercedes-Benz G-Wagon…

Romano tiết lộ cô đã có những hợp đồng thu âm thu về gần 1 triệu USD nhưng nhanh chóng xài hết trong một năm. “Là một diễn viên nhí, tôi không được phép để công việc chậm lại”.

Sau quãng thời gian đó, cô đã rất hối hận vì không đầu tư số tiền kiếm được và học cách quản lý tài chính của mình.

Còn với Daniel Radcliffe, anh đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu khi loạt phim Harry Potter sắp kết thúc. Nam diễn viên thừa nhận trên chương trình Desert Island Discs rằng anh bị áp lực vì nổi tiếng quá sớm khi thủ vai chính trong siêu phẩm này.

Vai diễn trong bộ phim Harry Potter mang đến hào quang lẫn nhiều rắc rối cho Daniel Radcliffe. Ảnh: Insider.

Radcliffe chia sẻ trong một tập phim The Off-Camera Show năm 2019 với Sam Jones rằng anh phải sử dụng rượu để đối phó với việc được công nhận và cảm thấy bị theo dõi ở nơi công cộng.

"Trong trường hợp của tôi, cách nhanh nhất để quên đi sự thật là say xỉn", anh nói. Sau đó, Radcliffe phải rất nỗ lực để kiềm chế thói quen uống rượu của mình.