Sự nghiệp xuống dốc của những tài tử vướng cáo buộc tình dục

Sau khi vướng cáo buộc tấn công tình dục, nhiều tài tử nổi tiếng bị hủy hoại sự nghiệp. Những người được ra tù chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng.

Tính đến đầu năm 2022, tài tử Chris Noth - ngôi sao nổi tiếng với vai diễn Mr. Big trong series Sex and the City - bị tổng cộng 5 người phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục.

Vụ việc của nam diễn viên bị Hollywood Reporter khui ra chỉ ít lâu sau ông trở lại với khán giả qua And Just Like That - phần khởi động lại của series truyền hình Sex and the City.

Dù chưa được cơ quan chức năng vào cuộc, nam diễn viên nhanh chóng bị hàng loạt đối tác gạch tên, loại bỏ vai diễn. Từ khi phong trào Me Too nổ ra năm 2017, không ít tài tử phải bị đóng băng sự nghiệp vì những cáo buộc tình dục.

Chris Noth nổi tiếng với vai Mr. Big trong Sex and the City. Ảnh: InStyle.

Tài tử Sex and the City mất vai diễn

Sau khi bị hai cô gái giấu tên cáo buộc tấn công tình dục trên Hollywood Reporter, công ty quản lý A3 Artists Agency đơn phương chấm dứt hợp đồng với Chris Noth.

Quyết định trên được đưa ra chỉ ít lâu sau ông "tìm lại hào quang" ở tuổi 68. Một thương hiệu xe đạp thể thao định mời Chris Noth làm gương mặt đại diện mới phỏng theo nhân vật Mr. Big, cuối cùng hợp đồng bị hủy, theo Fox News.

Thương vụ bán lại thương hiệu rượu tequila do nam diễn viên làm chủ cho công ty Entertainment Arts Research Inc. trị giá 12 triệu USD cũng không được thông qua. "Không có lý do để chúng tôi tiếp tục thương vụ tại thời điểm này. Chris Noth nên nghiêm túc làm rõ các cáo buộc", đại diện công ty nói với Fox News.

Chris Noth bị chính bạn diễn Sex and the City tố quấy rối tình dục. Ảnh: CBS.

Dự án mới nhất của Chris Noth với Universal Television và CBS cũng chính thức bị hủy bỏ sau cáo buộc. Ông bị gạch tên khỏi vai diễn giám đốc CIA trong The Equalizer. "Chris sẽ không xuất hiện trong các tập tiếp theo của dự án. Thông báo ngay lập tức có hiệu lực", CBS ra tuyên bố.

Cho đến nay, mọi cáo buộc chỉ dừng lại ở mức phản ánh trên truyền thông. Chưa có đơn kiện nào được thông qua và cơ quan chức năng chưa vào cuộc.

“Chúng tôi đang xem tính xác thực của các báo cáo và cố gắng thu hẹp địa điểm, thời gian để mở cuộc điều tra”, trung sĩ Bruce Borihanh của LAPD - Sở cảnh sát thành phố Los Angeles - nói.

Sĩ quan Drake Madison nói với Independent rằng LAPD chưa nhận được hồ sơ báo cáo nên chưa tiến hành mở cuộc điều tra.

Sau gần nửa tháng bị cáo buộc tấn công tình dục nhiều phụ nữ trong quá khứ, Chris Noth liên tục phủ nhận. "Những lời buộc tội chống lại tôi xuất hiện trong nhiều thập kỷ qua đều là sai sự thật. Câu chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Các cuộc gặp gỡ đều là đồng thuận. Thật khó để không đặt câu hỏi vì sao những cáo buộc xuất hiện ngay lúc này. Tôi khẳng định không hành hung họ", ông nói với US Weekly.

Tuy chưa chính thức bị buộc tội, Chris Noth vẫn vướng vào làn sóng bị "phong sát". Daily News cho rằng sự nghiệp của ông khó lòng vực dậy sau vụ việc dù có bệ phóng vững chắc là series Sex and the City.

Matt Lauer chấm dứt sự nghiệp MC

Trường hợp bị chấm dứt gần như mọi hoạt động khác của giống với Chris Noth là Matt Lauer. Sự nghiệp của MC nổi tiếng của NBC gặp bế tắc sau khi một đồng nghiệp giấu tên tố cáo ông có hành vi không đứng đắn, quấy rối tình dục nơi công sở.

NBC lập tức sa thải ông chỉ một ngày sau khi xuất hiện cáo buộc. Những tuần sau đó, hàng loạt phụ nữ lên tiếng tố Matt Lauer quấy rối tình dục. Nhiều sự kiện, chương trình quyết định chấm dứt hợp tác với nam MC.

Lần khiếu nại gần nhất là năm 2019. Brooke Nevils - cựu nhân viên của NBC News - tuyên bố cô bị Matt Lauer cưỡng hiếp khi xuất hiện tại Thế vận hội Sochi 2014.

Matt Lauer là MC thành công trước khi vướng bê bối tình dục. Ảnh: Fortune.

Trong khi thừa nhận những sự kiện quấy rối tình dục trước đó, Matt Lauer kịch liệt phủ nhận cáo buộc của Nevils. Ông cho rằng việc quan hệ với nữ đồng nghiệp có sự đồng thuận giữa đôi bên.

Kể từ khi bị NBC sa thải, sự nghiệp MC truyền hình của Matt Lauer gặp lao đao. Theo Daily News, Matt Lauer sống khép kín và hiện tại không liên hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Ông ly hôn với vợ là Annette Roque vào năm 2019, ít lâu sau xảy ra các cáo buộc.

Jeremy Piven chật vật tìm lại sự nghiệp

Nam diễn viên nổi tiếng Jeremy Piven từng bị 8 phụ nữ lên tiếng cáo buộc tấn công tình dục. Ông sau đó phủ nhận và cho rằng mọi thứ đều là sự tự nguyện giữa đôi bên.

"Trong những cáo buộc này, có trường hợp xảy ra từ hơn 30 năm trước. Hai cáo buộc khác diễn ra từ hơn 20 năm trước nhưng thực tế là sai. Bằng chứng là tôi đã vượt qua bài kiểm tra phát hiện nói dối. Tôi chưa bao giờ ép buộc ai quan hệ tình dục của mình hay làm trái ý họ. Nếu họ không đồng ý thì tôi sẽ không tiếp tục", ông nói với US Weekly.

Thời điểm đó, Jeremy Piven đang đóng phim của CBS. Đại diện mạng truyền hình cho biết họ sẽ theo dõi phản ứng của dư luận và đưa ra quyết định cuối cùng. Sau cùng, vai diễn của ông trong Wisdom of the Crowd bị hủy bỏ. Sau cáo buộc tấn công tình dục, Piven phải chật vật tìm lại sự nghiệp.

Kevin Spacey bị yêu cầu bồi thường

Theo US Weekly, sự nghiệp của Kevin Spacey tại Hollywood gần như chấm dứt sau khi ông bị hàng loạt đàn ông cáo buộc tấn công tình dục. Một trong số đó nói ông xâm hại tình dục từ lúc còn nhỏ.

Đến hiện tại, Kevin Spacey đối mặt hơn 30 cáo buộc sau hàng chục năm bị kiện tụng. Sau scandal tình dục, vai diễn của ông trong House of Cards bị gạch tên. Trong phiên tòa cuối tháng 11/2021, Thẩm phán Tòa thượng thẩm Los Angeles yêu cầu ngôi sao Hollywood bồi thường 31 triệu USD vì hành vi tấn công tình dục ảnh hưởng đến series truyền hình.

Kevin Spacey công khai là người đồng tính từ năm 2017. Ảnh: Vox.

Theo thông cáo của hãng phim MRC, House of Cards phải tạm dừng mùa thứ 6 để thay kịch bản, loại bỏ vai diễn chính của Spacey. Nhà sản xuất cho biết chương trình bị rút từ 13 tập xuống còn 8 tập, dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.

Bill Cosby gây phẫn nộ vì được ra tù

Tháng 7/2021, Tòa án Tối cao Pennsylvania lật lại vụ án tấn công tình dục của Bill Cosby vì phát hiện sai phạm theo thủ tục tố tụng.

Thời điểm đó, phiên tòa xét xử nam danh hài được xem là chiến thắng lớn của phong trào Me Too. Cosby bị hơn 60 phụ nữ buộc tội vì nhiều lý do, bao gồm quấy rối tình dục và cưỡng hiếp.

Bill Cosby được tha bổng vì không có đủ bằng chứng. Ảnh: New York Times.

Vụ việc từ những năm 1960 cũng bị tòa án lật lại. Nhiều phụ nữ khẳng định họ bị Bill Cosby đánh thuốc mê trước khi hành hung. Song, cuối cùng ông được trả tự do sau hai năm ngồi tù. Thời điểm đó dư luận phẫn nộ trước quyết định của tòa án.

Sau khi ra tù, ông cố gắng tổ chức chuyến lưu diễn ở Mỹ và Canada. Ở độ tuổi 85, danh hài được Showtime tổ chức chương trình tài liệu riêng gồm 4 tập để nói về cuộc đời, những vụ kiện tụng xoay quanh ông.