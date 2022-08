Sự nghiệp và tình yêu nhiều sóng gió của Trương Thiên Ái

Trương Thiên Ái đang là cái tên được bàn tán vì chuyện tình yêu với Từ Khai Sính. Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ phim "Thái tử phi thăng chức ký" ra mắt năm 2015.

Mối quan hệ giữa Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính là tâm điểm chú ý tại thị trường giải trí Trung Quốc những ngày qua. Bắt nguồn từ tin đồn Từ Khai Sính lừa dối Trương Thiên Ái để tán tỉnh Cổ Lực Na Trát, chuyện tình yêu của 3 người phủ sóng mạng xã hội.

Trương Thiên Ái nổi tiếng từ Thái tử phi thăng chức ký. Từ đó, sự nghiệp của cô có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng cũng vướng ồn ào.

Đổi đời nhờ bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp

Năm 2015, Thái tử phi thăng chức ký âm thầm ra mắt mà không được quảng bá rầm rộ. Thời điểm tham gia bộ phim, hai diễn viên chính là Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân đều là những gương mặt mới nên Thái tử phi thăng chức ký không được chú ý. Bộ phim có bối cảnh, phục trang rất sơ sài.

Đoàn phim nghèo nàn đến mức trang phục và phụ kiện của diễn viên đều là hàng nhái từ các thương hiệu nổi tiếng và được đặt trên mạng với mức giá rẻ. Nam chính Thịnh Nhất Luân thậm chí phải bỏ tiền túi để thu âm nhạc phim vì ê-kíp không đủ kinh phí thuê ca sĩ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tập, Thái tử phi thăng chức ký bất ngờ nổi tiếng ở cả Trung Quốc lẫn các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Phim có nội dung hài hước, mới mẻ khi kể về một chàng trai xuyên không và nhập vào cơ thể của thái tử phi Trương Bồng Bồng.

Vẻ đẹp lôi cuốn, đường nét hoàn hảo và diễn xuất ấn tượng, hợp vai của Trương Thiên Ái cũng là một trong những yếu tố giúp phim nổi tiếng. Tới ngày 23/12/2015, phim vượt hơn 80 triệu lượt xem trên LeTV và mức độ nổi tiếng không ngừng tăng. Bộ phim thu hút hơn 2,6 tỷ lượt xem trong vòng 6 tuần kể từ khi công chiếu và một tập đạt 200 triệu lượt.

Thái tử phi thăng chức ký giúp Trương Thiên Ái trở thành diễn viên được yêu thích.

Theo Ent People, vào thời điểm phát sóng, danh tiếng, độ thảo luận của Thái tử phi thăng chức ký trên Weibo, Douban và các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc vượt xa những bộ phim khác. Các chủ đề liên quan đến phim trên Weibo đạt gần 70 triệu lần đọc. Phim cũng nhận được số điểm cao là 7,8 trên Douban - trang chuyên đánh giá phim truyền hình. Mức độ phổ biến trên Internet của Thái tử phi thăng chức ký dẫn đầu, vượt qua những chương trình khác.

Sự nổi tiếng của Thái tử phi thăng chức ký đưa Trương Thiên Ái từ diễn viên vô danh trở thành gương mặt được săn đón. Cơ hội đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình đến với Trương Thiên Ái nhiều hơn.

Hành trình vươn lên đầy gian nan

Theo Toutiao, trước khi Trương Thiên Ái nổi tiếng, cuộc sống hàng ngày của cô là chạy đi khắp nơi để thử vai với hy vọng có được cơ hội trong các bộ phim. Nữ diễn viên thậm chí thử vai cho hơn 50 đoàn phim trong một tháng. Do đó, sự nổi tiếng của Thái tử phi thăng chức ký không phải thành công sau một đêm là kết quả của sự chăm chỉ từ ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác.

Sau khi nổi tiếng, Trương Thiên Ái chăm chỉ đóng phim và tham gia chương trình truyền hình. Năm 2016 tiếp tục là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Trương Thiên Ái. Cô gặt hái thành công ở mảng điện ảnh nhờ phim I Belonged to You đóng cùng Đặng Siêu. Đây là phim điện ảnh đầu tiên Trương Thiên Ái đóng vai nữ chính. Bộ phim dựa trên tác phẩm của tiểu thuyết gia Trương Gia Giới đã thu về hơn 800 triệu NDT ( 118 triệu USD ) tại phòng vé.

Trương Thiên Ái mất nhiều năm để khẳng định tên tuổi.

Sau đó, sự nghiệp của Trương Thiên Ái có dấu hiệu chững lại. Cô tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình như Father and Son, Legend of the Naga Pearls, Legend of the Demon Cat, The Evolution Of Our Love, The Captain, Young and Beautiful… nhưng không vượt được qua cái bóng của bộ phim trước đó. Trong đó, Young and Beautiful chính là bộ phim se duyên cho Trương Thiên Ái và Từ Khai Sính.

Cuối năm 2021, Trương Thiên Ái bắt đầu vực dậy sự nghiệp. Tác phẩm điện ảnh Tôi và bậc cha chú của tôi đạt doanh thu phòng vé hơn một tỷ NDT sau 7 ngày công chiếu đã cứu Trương Thiên Ái ra khỏi chuỗi ngày mờ nhạt. Diễn xuất của nữ diễn viên trong vai Đại Xuân Tử được đánh giá là một bước đột phá.

Trương Thiên Ái không còn tạo hình lộng lẫy khi vào vai một phụ nữ mang thai, sống giữa thời chiến. Tuy nhiên, cô chiếm được cảm tình của khán giả và lời ngợi khen từ giới chuyên môn khi thể hiện trọn vẹn vai diễn gai góc, đòi hỏi chiều sâu nội tâm.

Gần đây, Trương Thiên Ái tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3. Trong đêm chung kết, cô là một trong 10 gương mặt chiến thắng.

Ồn ào sự nghiệp và đời tư

Trong sự nghiệp, Trương Thiên Ái cũng vướng một số ồn ào. Gây chú ý nhất trong số đó là việc năm sinh của cô liên tục thay đổi. Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng 10 năm, năm sinh của cô được thay đổi ít nhất 3 lần từ năm 1988 thành 1990 và sau đó là 1992. Thậm chí, nhiều bình luận cho rằng cô sinh năm 1986. Sau đó, có lẽ để tránh tranh cãi, hồ sơ của Trương Thiên Ái không ghi năm sinh.

Năm 2016, nữ diễn viên vướng ồn ào cướp vai. Nữ chính Ưng Hoan Hoan trong phim Vũ động càn khôn ban đầu được giao cho Kim Thần. Trương Thiên Ái đảm nhận vai Lăng Thanh Trúc. Tuy nhiên, sau đó, vai Ưng Hoan Hoan được giao cho Trương Thiên Ái khiến tin đồn dấy lên. Đáng nói, thời điểm đó, Kim Thần đăng bài ẩn ý: "Tôi không thèm tranh với cô".

Gần đây, một blogger nổi tiếng, chuyên đăng tin tức showbiz lên bài tố Từ Khai Sính ngoại tình với Cổ Lực Na Trát giữa thời điểm yêu Trương Thiên Ái. Theo blogger, Từ Khai Sính và Cổ Lực Na Trát nảy sinh tình cảm khi đóng phim chung vào giữa năm. Tháng 7, nam diễn viên thường qua lại nhà của đồng nghiệp. Giữa lúc người trong cuộc chưa lên tiếng, nhân viên của Trương Thiên Ái chia sẻ bài viết có tiêu đề "10 cách nhận biết những gã trai đểu" cùng dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân: "Mùa hè này, các cô gái lương thiện hãy rửa mắt".

Mối tình tay ba gây sóng gió ở showbiz Hoa ngữ.

Sau đó, Trương Thiên Ái đăng bản ghi âm tố bạn trai cũ là diễn viên Từ Khai Sính lừa dối. Theo file ghi âm, Từ Khai Sính thừa nhận có quan hệ ngoài luồng trong thời gian hẹn hò nữ diễn viên Thái tử phi thăng chức ký. Cổ Lực Na Trát chia sẻ bài viết của Trương Thiên Ái và khẳng định cô không phải người thứ ba. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc khiến Từ Khai Sính là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội.

Tối 25/8, Từ Khai Sính lên tiếng. Anh thừa nhận sai lầm và xin lỗi Trương Thiên Ái vì làm tổn thương cô. Nam diễn viên giải thích từ ngày 16/12/2021, anh và Trương Thiên Ái nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Đến 10/7, Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái chính thức chia tay. Nam diễn viên không giải thích rõ mối quan hệ với Cổ Lực Na Trát nhưng xin lỗi vì khiến cô bị liên lụy.

Sau vụ việc, hàng loạt tin đồn liên quan đến Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái, Cổ Lực Na Trát tiếp tục được đăng tải. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng và khiến Từ Khai Sính khó vực dậy sự nghiệp.