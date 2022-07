Sự nghiệp thành công của nam diễn viên Hàn bị tai nạn ở Đà Nẵng

Lee Kyeon tới Đà Nẵng sống từ năm 2016. Anh hiện điều hành chuỗi cửa hàng cà phê ở nhiều thành phố.

Ngày 2/7, nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Lee Kyeon gặp tai nạn tại Đà Nẵng. Nam diễn viên ngất xỉu và được chẩn đoán xuất huyết não, gãy xương mặt, cần làm phẫu thuật. Sau khi tỉnh lại, Lee Kyeon cho biết anh bị đau ở mặt và lo lắng việc bị sẹo. Nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lee Kyeon.

“Lần trật khớp đầu tiên trong đời tôi. Một tai nạn lớn. Có nhiều tin đồn ở Đà Nẵng về vụ tai nạn, nhưng không đến mức đó. Tôi chỉ ngất đi một lúc lâu. Tôi đau mặt và sợ trở nên xấu xí. Xin cho tôi biết vài phương pháp điều trị tốt cho vết thương trên mặt. Bây giờ tôi vẫn ổn", nam diễn viên viết.

Ngôi sao đa tài của ngành giải trí Hàn

Lee Kyeon sinh năm 1982, tốt nghiệp Khoa Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Suwon. Anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm UP vào năm 1997. Theo Sports Chosun, trong chương trình lên sóng tháng 5, Lee Kyeon tiết lộ về quãng thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc UP. Lee Kyeon không phải thành viên ban đầu của UP. Anh gia nhập nhóm ở album thứ 4. Nam ca sĩ kiêm diễn viên nhanh chóng hòa nhập với các thành viên và hoàn thành tốt vai trò trong nhóm.

"Tôi ngạc nhiên khi tham gia nhóm nhạc với tư cách thành viên mới. Vì đây không phải nhóm tân binh nên tôi được tham gia nhiều hoạt động ngay khi gia nhập. Sau hai hoặc ba tháng hoạt động, tôi được đến các lễ trao giải và nhiều sự kiện. Tôi gặp gỡ những ca sĩ khác”, Lee Kyeon kể.

Lee Kyeon ra mắt với vai trò ca sĩ sau đó chuyển hướng diễn viên.

Lee Kyeon sau đó chuyển hướng đóng phim thông qua dự án Apgujeong House phát sóng năm 2003 của đài SBS. Hello Francesca của đài MBC là dự án đầu tiên anh đảm nhận vai chính. Phim phát sóng năm 2005 kể về một trong những gia đình ma cà rồng cuối cùng trên Trái Đất. Họ quyết định cải trang và sống giữa loài người để chờ đợi thời hoàng kim của dòng họ hồi sinh. Trong phim, Lee Kyeon vào vai Kyeon - một nhân vật được mô tả là đơn giản, thiếu hiểu biết.

Việc thể hiện tốt vai diễn chính đầu tiên giúp Lee Kyeon sau đó nhận được nhiều lời mời diễn xuất. Nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án phim như Fantasy Tower, Stars Falling From the Sky, Myung Wol the Spy, Ba chàng lính ngự lâm…

Lee Kyeon còn nổi tiếng ở các chương trình truyền hình. Anh là thành viên đời đầu của Infinite Challenge - một trong những chương trình nổi tiếng và lâu đời nhất Hàn Quốc.

"Thử thách đầu tiên tôi thử là chạy tàu điện ngầm. Từ đó trở đi sự nổi tiếng bắt đầu bùng nổ. Ban đầu, Infinite Challenge không có kịch bản hay bất cứ thứ gì, nhưng nó dần phát triển", Lee Kyeon kể.

"Tôi thích tất cả thành viên. Nhiều khán giả cũng yêu thích Infinite Challenge nên chương trình càng có ý nghĩa với tôi. Vào thời điểm đó, thật may mắn, tôi nhận được giải thưởng tân binh của năm", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam

Khi đang nổi tiếng, Lee Kyeon bất ngờ dừng hoạt động. Ba chàng lính ngự lâm phát sóng năm 2014 là dự án cuối cùng của Lee Kyeon tính tới hiện tại.

Về lý do Lee Kyeon mất hứng thú với công việc diễn xuất, nam diễn viên giải thích: “Vấn đề là tôi đã phải thay đổi công ty giải trí một lần. Khi thay đổi công ty giải trí, cơ hội việc làm của tôi ít hơn. Vào thời điểm đó, tôi được mời làm việc trong một dự án, nhưng tôi muốn tập trung cho việc kinh doanh ở Việt Nam". Lee Kyeon kể anh đến Việt Nam bởi sự giới thiệu và giúp đỡ của một người bạn.

Lee Kyeon chuyển tới Đà Nẵng, Việt Nam sinh sống được khoảng 6 năm. Lee Kyeon chia sẻ: "Tôi đang kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Tôi thiết lập chuỗi cửa hàng ở Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang - những thành phố lớn nơi máy bay Hàn Quốc có thể đến".

Lee Kyeon cho biết anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Năm 2021, khi chia sẻ hình ảnh tại Việt Nam, nam diễn viên tâm sự: “Đây là ước mơ của tôi. Tôi từng không muốn trở thành người bình thường nhưng giờ tôi đã dám làm điều đó”.

Khi được hỏi về việc có tiếp tục đóng phim hay không, Lee Kyeon chia sẻ anh sẵn sàng thử thách bản thân với bất cứ lĩnh vực nào nếu hứng thú. "Tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ vai trò nào phù hợp với mình. Những kỷ niệm thời niên thiếu của tôi khi là thành viên UP, kỷ niệm của tuổi 20 khi tham gia Hello Francesca hay những kỷ niệm của tuổi 30 khi thử thách bản thân tại Việt Nam đều đáng quý. Tôi muốn thử điều gì mới mẻ ở độ tuổi 40", nam diễn viên tâm sự.

Hình ảnh đời thường của Lee Kyeon.

Ngôi sao sinh năm 1982 mong muốn trở lại ngành giải trí thông qua vai diễn phù hợp. "Tôi đã không thể hiện được nhiều vì ở nước ngoài suốt thời gian dài. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng được thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau". Tuy nhiên, kế hoạch đó có thể không được thực hiện sớm vì Lee Kyeon hiện tại muốn đi đến nhiều quốc gia khác nhau.

"Tôi nghĩ mất một thời gian để tôi diễn xuất trở lại ở Hàn Quốc. Nếu có cơ hội, tôi muốn đến một quốc gia nói tiếng Anh, chẳng hạn Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha hay một hòn đảo như Hawaii. Kế hoạch của tôi là chuyến du lịch vòng quanh thế giới", anh tiếp tục.

Trong chương trình Crazy Talk phát sóng cuối năm 2021, Lee Kyeon thừa nhận anh gặp gỡ một số cô gái tại Việt Nam nhưng họ không tiến xa. Thay vào đó, anh tập trung cho công việc kinh doanh nhờ sự giúp đỡ của những người bạn. Tờ Xports News trích đăng chia sẻ của nam diễn viên.

Anh tâm sự: "Tôi không thể hẹn hò bây giờ, nhưng tôi có những người bạn mà tôi thỉnh thoảng nói chuyện. Chúng tôi hợp nhau. Ở Việt Nam, tôi có một người bạn rất giỏi tiếng Anh, tiếng Trung. Người ấy làm việc với vai trò thông dịch viên tiếng Trung. Vì vậy tôi đã nói với người đó rất nhiều điều tôi không thể giải quyết được. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ".