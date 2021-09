Sự nghiệp Sandara Park sau khi rời YG

Sandara Park chia sẻ kế hoạch phát triển sau khi rời YG Entertainment. Cô sắp trở lại với âm nhạc.

Trong tuần qua, tạp chí Dazed Korea đã đăng bài phỏng vấn nữ ca sĩ Sandara Park. Trong cuộc trò chuyện, thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám một thời 2NE1 đã bật mí về các dự định trong tương lai.

Khi được Dazed hỏi về tình hình công việc trong những tháng qua, Sandara Park cho hay cô luôn bận rộn. “Tôi có lẽ nằm trong số ít người trở nên bận rộn hơn trong đại dịch. Đó là may mắn. Tuy nhiên, cũng có lúc này lúc khác, tôi nghĩ mình nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi”, Sandara Park chia sẻ.

Thích nghi với môi trường mới

Những năm qua, Sandara Park trở thành cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong vai trò người dẫn chương trình. Cô đã dẫn dắt nhiều chương trình tạp kỹ với nội dung và chủ đề đa dạng.

Sandara Park ra mắt tại Hàn Quốc năm 2009 với tư cách thành viên 2NE1. Hồi tháng 5, cô chấm dứt hợp đồng quản lý với YG Entertainment sau 17 năm gắn bó. Ảnh: Dazed.

Nói về các đầu việc hiện tại mình đảm nhận, giọng ca của 2NE1 chia sẻ: “Chương trình Get It Beauty On the Road đã kết thúc, Video Star cũng lên sóng số cuối vào tháng 10. Sau đó tôi chỉ còn đảm nhận hai chương trình”.

Cô tiếp tục: “Ngoài ra, tôi cũng góp mặt trong một số chương trình theo lời mời của các đồng nghiệp MC khác. Tôi tham gia sản xuất nội dung vài chương trình phát thanh. Đôi khi, như hôm nay chẳng hạn, tôi đi chụp hình cho tạp chí. Trong một tuần, tôi chỉ có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi”.

Hồi tháng 9, Sandara Park đã ký hợp đồng quản lý với Abyss Company. Đồng nghiệp mới của cô gồm nữ ca sĩ Sunmi, thành viên BamBam của Got7 và nhiều gương mặt khác.

Sandara Park thú nhận cô từng thấy lo lắng khi bắt đầu lại ở một công ty giải trí mới. Nhưng nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận ra lo lắng ấy là thừa khi thích nghi và bắt kịp nhịp độ công việc.

“Tôi đã lo lắng khi nghĩ về khó khăn ở công ty mới. Nhưng các nghệ sĩ, đội ngũ quản lý và CEO tại đây rất hiếu khách. Họ đã chào đón và ủng hộ tôi hết mình. Người hâm mộ cũng gửi hoa tới trụ sở Abyss Company để chúc mừng tôi. Tôi đang sống trong những ngày hạnh phúc và nhanh chóng cảm thấy nơi đây trở nên thân thuộc”, Park cho hay.

Trở lại với sản phẩm âm nhạc mới

Sandara Park tiết lộ mình đang chuẩn bị cho màn tái xuất với tư cách ca sĩ. Đây là điều người hâm mộ và chính cô cũng mong chờ từ lâu. “Những năm qua, tôi đã hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Không dễ gì để tôi có cơ hội thể hiện bản thân với tư cách nữ ca sĩ Sandara. Giờ tôi đã hạ quyết tâm, tập trung vào sản xuất album nhạc mới", cô khẳng định.

Ngoài công việc người dẫn chương trình, Sandara Park cũng tham gia diễn xuất mảng truyền hình và sân khấu. Cô cũng góp giọng trong một số ca khúc nhạc phim. Ảnh: Dazed.

Sandara Park tiếp tục: "Tôi muốn trở lại bằng một ca khúc cho phép mình thể hiện tư duy âm nhạc mới, cách trình diễn và phong cách thời trang mới”. Lần gần nhất Dara ra mắt sản phẩm âm nhạc mới là năm 2019 khi cô song ca với Park Bom trong ca khúc Spring.

Trong bài phỏng vấn, Sandara Park cũng tiết lộ kế hoạch tiếp tục sản xuất nội dung trên kênh cá nhân sau nhiều tháng tạm nghỉ. Cô nói: “Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, tôi cần thời gian để sắp xếp lại cuộc sống cũng như công việc. Biên tập video của tôi đã nghỉ việc vào năm ngoái vì hoàn cảnh cá nhân, do đó tôi phải tạm ngưng làm video”.