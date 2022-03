Sự nghiệp nam diễn viên Hàn từng sang Việt Nam ăn bún bò

Ahn Hyo Seop đang nổi tiếng với bộ phim "Business Proposal". Anh từng tới Việt Nam để đảm nhận vai trò MC trong lễ trao giải AAA.

Ahn Hyo Seop đang là tâm điểm chú ý ở cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác. Anh được chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong phim Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở). Phim mới lên sóng được 2 tập đầu tiên trên đài SBS nhưng phủ sóng mạng xã hội.

Ahn Hyo Seop vốn nổi tiếng tại Việt Nam từ năm 2019. Anh đến Việt Nam để đảm nhận vai trò MC trong lễ trao giải AAA. Khoảnh khắc Ahn Hyo Seop đi ăn bún bò ngay khi tới khách sạn do phóng viên Zing ghi lại đã được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, fanpage. Mới đây, loạt hình một lần nữa được chia sẻ khi Ahn Hyo Seop nổi tiếng với vai diễn trong Business Proposal.

Ahn Hyo Seop ăn bún bò tại Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Phủ sóng với vai diễn mới

Business Proposal chỉ gồm 12 tập và không phải dự án được đài SBS đầu tư, quảng bá mạnh. Tuy nhiên, ngay khi lên sóng, phim trở thành hiện tượng và được đông đảo khán giả yêu thích. Business Proposal luôn nằm trong top những phim được xem nhiều nhất trên Netflix, thậm chí vượt mặt Tuổi 39, Twenty Five Twenty One...

Sức nóng của Business Proposal một phần đến từ webtoon (truyện tranh kỹ thuật số) cùng tên của HaeHwa. Webtoon này nổi tiếng tại Hàn Quốc sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng. Trên một trang chuyên đăng truyện tranh kỹ thuật số, Business Proposal thu hút hơn 300.000 lượt xem hàng tháng.

Theo Nielsen Korea, tập 2 của Business Proposal phát sóng ngày 1/3 ghi nhận tỷ suất người xem là 6,5%. Con số này tăng 1,6% so với mức rating 4,9% của tập đầu tiên, báo hiệu khởi đầu suôn sẻ. Đây cũng là con số khả quan với dự án không được đầu tư nhiều.

Nội dung của Business Proposal không mới nhưng tình tiết hài hước, vui vẻ nên dễ dàng thu hút khán giả. Trong phim, Ahn Hyo Seop vào vai Kang Tae Mu - Giám đốc điều hành mới của công ty GO Food. Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, anh trở về làm việc cho công ty của ông nội.

Quá mệt mỏi trước việc liên tục bị ép đi xem mắt nên Kang Tae Mu quyết định kết hôn với bất cứ cô gái nào anh gặp trong lần hẹn hò tới. Trong khi đó, Kim Se Jeong trong vai Shin Ha Ri. Cô nhận lời đóng giả bạn thân Jin Young Seo (Seol In Ah đảm nhận) để đến buổi xem mắt mà không hề biết đối tượng chính là giám đốc mới ở nơi cô làm việc.

Shin Ha Ri cố tỏ ra là cô gái hư hỏng, thậm chí rủ đối phương đi khách sạn ngay lần đầu gặp mặt để tạo ấn tượng xấu. Tuy nhiên, Kang Tae Mu vẫn quyết định kết hôn với Jin Young Seo (vốn do Shin Ha Ri đóng giả). Kể từ đây, giữa hai người nảy sinh nhiều tình huống “dở khóc dở cười”.

Tạo hình của Ahn Hyo Seop trong phim mới. Ảnh: SBS.

Ngoại hình cũng là lợi thế giúp Ahn Hyo Seop và dàn diễn viên được quan tâm. Với gương mặt điển trai, chiều cao 1,87 m, Ahn Hyo Seop dễ dàng lột tả vai diễn giám đốc hoàn mỹ từ ngoại hình đến tài năng. Kang Tae Mu qua diễn xuất của Ahn Hyo Seop có bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo nhưng giỏi nấu ăn, tính cách đôi lúc trẻ con, đặc biệt khi yêu. Đây vốn là hình tượng nhân vật nam luôn được khán giả, đặc biệt phái nữ yêu thích, thần tượng.

Trong cuộc phỏng với YTN, Ahn Hyo Seop cũng nhận định Kang Tae Mu là vai diễn được nhiều người yêu thích nhưng cũng ghen tỵ.

Ahn Hyo Seop nói: "Kang Tae Mu được miêu tả như một nhân vật mà mọi người đều ghen tỵ trong bộ phim. Anh ấy hoàn hảo và đẹp trai. Anh ấy giỏi nhiều lĩnh vực khác nhau, phải mặc những bộ vest hoàn hảo, đặc biệt khi làm việc. Khi đảm nhận nhân vật, tôi nghĩ về các khía cạnh khác biệt của Kang Tae Mu như kiểu tóc gọn gàng, cách di chuyển và giọng nói. Nhờ thế, tôi giống Kang Tae Mu hơn là Ahn Hyo Seop”.

Nam diễn viên lý giải sức hấp dẫn của Kang Tae Mu: “Anh ấy là người hoàn hảo trong công việc nhưng đôi lúc như một đứa trẻ. Anh ấy có thể tức giận và vui mừng vì những điều nhỏ bé. Điều đó khiến anh ấy vừa ngầu và dễ thương”.

Ahn Hyo Seop nói thêm những vai diễn trước của anh thường có diễn biến cảm xúc khá nặng nề. Anh muốn thử sức với bộ phim tình cảm hài, lãng mạn nên đã nhận lời đảm nhận vai nam chính của Business Proposal.

Sự nghiệp thăng tiến

Ahn Hyo Seop sinh năm 1995, từng được JYP Entertainment chiêu mộ và trở thành thực tập sinh. Anh chung sống trong ký túc xá cùng các thành viên của nhóm nhạc GOT7 suốt nhiều năm và có cơ hội ra mắt cùng họ. Tuy nhiên, Ahn Hyo Seop nhận thấy anh thiếu kỹ năng, chiều cao chênh lệch và bị căng thẳng nên đã từ chối JYP để tiếp tục luyện tập, tìm kiếm cơ hội khác.

Tháng 10/2015, Ahn Hyo Seop ra mắt cùng nhóm nhạc dự án One O One được thành lập bởi Starhaus Entertainment. Ngoài Ahn Hyo Seop, nhóm còn có các diễn viên khác của Starhaus Entertainment như Kwak Si Yang, Song Won Seok và Kwon Do Kyun. Nhóm không tạo được tiếng vang và dừng hoạt động từ đầu năm 2019.

Ahn Hyo Seop chuyển hướng diễn xuất khi tham gia Queen of the Ring và My Father is Strange vào năm 2017. My Father is Strange đạt rating trung bình 27,8% đã giúp Ahn Hyo Seop nổi tiếng hơn dù anh chỉ đảm nhận vai phụ, thời lượng xuất hiện không nhiều.

Ahn Hyo Seop đang là một trong những diễn viên trẻ được chú ý tại Hàn Quốc. Ảnh: Esquire, Starhaus Entertainment.

Nhiều cơ hội mở ra trước mắt, Ahn Hyo Seop có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2019 qua bộ phim Abyss. Trong phim này, anh diễn cùng Park Bo Young. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai chính trong Dr. Romantic phần 2 năm 2020, Ahn Hyo Seop mới thật sự được đông đảo công chúng biết tới.

Dr. Romantic vốn nổi tiếng với rating cao từ phần một nên phần hai tiếp tục nhận được sự chờ đợi và yêu mến của công chúng. Diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong vai Seo Woo Jin cũng được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận. Cũng nhờ vai diễn này, Ahn Hyo Seop chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc ở Baeksang Arts Awards. Giải thưởng này được mệnh danh là Quả cầu vàng tại Hàn Quốc.

Khởi nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất chưa lâu nhưng Ahn Hyo Seop liên tục gặt hái thành công. Sau Dr. Romantic 2 và Lovers of the Red Sky (Bầu trời rực đỏ), Business Proposal là bộ phim tiếp theo đưa sự nghiệp diễn xuất của Ahn Hyo Seop lên tầm cao mới.