Sự nghiệp lẫy lừng hơn 40 năm của Bruce Willis

Nổi danh tại Hollywood nhờ hình ảnh người hùng cơ bắp, tài tử Bruce Willis liên tục làm mới bản thân qua nhiều tác phẩm trong suốt sự nghiệp diễn xuất trải dài hơn 40 năm.

Tháng trước, ban tổ chức Mâm Xôi Vàng 2022 gây chú ý khi tạo ra hạng mục mới mang tên Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis. Trong đó, tài tử được gọi tên ở tám đề cử dành cho loạt vai diễn ông từng đảm nhận trong năm 2021.

Sau đó, người hâm mộ tiếp tục bất ngờ khi Emma Heming Willis – vợ tài tử - thông báo chồng mình mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ. Vì sức khỏe không cho phép, Bruce Willis phải nghỉ hưu ở độ tuổi 67, kết thúc sự nghiệp diễn xuất trải dài hơn bốn thập niên. Trước động thái đó, ban tổ chức Mâm Xôi Vàng quyết định xóa sổ hạng mục vừa lập, khép lại những ồn ào không đáng có.

Song, sự việc không khỏi khiến giới yêu điện ảnh bồi hồi nhớ về ngôi sao hành động một thời của Hollywood. Đó là người không sinh ra ở Mỹ nhưng nổi danh bằng thực lực, chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn đáng nhớ.

Người hùng cơ bắp của Die Hard

Sinh năm 1955 tại Tây Đức, Bruce Willis theo gia đình chuyển đến bang New Jersey (Mỹ) sinh sống từ năm hai tuổi. Khi còn nhỏ, ông phát hiện mình mắc tật nói lắp mà không tài nào khắc phục. Lớn lên, tài tử nhận ra diễn xuất giúp ông ăn nói lưu loát hơn nên quyết định đăng ký tham gia câu lạc bộ kịch tại trường trung học.

Bruce Willis là một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng của Hollywood thập niên 1980, 1990.

Thế nhưng, con đường diễn viên của Bruce Willis không hề suôn sẻ. Trước khi theo đuổi nghiệp diễn, ông làm nhiều nghề từ bảo vệ an ninh, nhân viên đưa đón, bồi bàn cho đến nhân viên pha chế. Sau đó, tài tử bắt đầu diễn xuất với những vai nhỏ trên sân khấu off-Broadway và vai quần chúng trên truyền hình.

Năm 1985, Bruce Willis nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai chính đầu tiên trong series hài hước Moonlighting, đóng cặp Cybill Shepherd. Bộ đôi vào vai thám tử, tung hứng nhịp nhàng và thường xuyên phá vỡ “bức tường thứ tư” khi tìm cách đối thoại với khán giả xem truyền hình. Diễn xuất của Bruce Willis là một trong những yếu tố giúp loạt phim thành công, mang về cho ông giải Emmy lẫn Quả cầu Vàng danh giá.

Thế nhưng, chỉ đến khi Die Hard (1988) xuất hiện thì cái tên Bruce Willis mới thực sự vụt sáng thành sao. Trong phim, tài tử vào vai John McClane – viên cảnh sát mắc kẹt trong một tòa nhà chọc trời ở Los Angeles, vô tình đối đầu với băng cướp giữa đêm Giáng sinh.

So với những “cỗ máy” cơ bắp như Sylvester Stallone hay Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis chinh phục khán giả bằng sự gần gũi.

Bản thân John McClane không phải kẻ bất khả chiến bại. Anh ta đơn giản chỉ là người phàm mắt thịt, bất đắc dĩ phải vươn lên trở thành anh hùng. Bất cứ ai cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự nhân vật trong phim.

Điều đó khiến nhất cử nhất động của Bruce Willis trở nên chân thật hơn. Từ cách anh nhặt mảnh kính vỡ dưới chân cho đến gương mặt cau có vì đau đớn đều hiện lên rất cảm xúc.

Khi ra mắt, Die Hard tạo nên cơn sốt phòng vé, thu về xấp xỉ 140 triệu USD so với kinh phí vỏn vẹn khoảng 30 triệu USD , trở thành phim hành động ăn khách nhất trong năm. Tác phẩm không chỉ là mốc son quan trọng trong sự nghiệp Bruce Willis mà còn là dấu ấn không thể quên với khán giả yêu phim hành động.

Vai diễn John McClane trong Die Hard (1988) đưa tên tuổi Bruce Willis lên hàng ngũ ngôi sao hạng A.

Thành công của Die Hard khiến các nhà sản xuất đổ tiền đầu tư thêm hai phần Die Hard 2 (1990) và Die Hard with a Vengeance (1995), làm nên thương hiệu ăn khách, ảnh hưởng mạnh đến văn hóa đại chúng.

Đến nay, Die Hard vẫn luôn được nhắc đến như là tượng đài của thể loại, còn John McClane là nhân vật quan trọng trong lịch sử phim hành động. Hình mẫu cơ bắp của Bruce Willis trở thành biểu tượng vượt thời gian, là nguồn cảm hứng cho các đàn em như Dwayne ‘The Rock’ Johnson hay Ryan Reynolds học hỏi.

Liên tục thay đổi hình ảnh

Ngoài đời, Bruce Willis cũng có chút khí chất anh hùng và cái đầu không sợ thất bại của John McClane. Bước sang thập niên 1990, tài tử không cố định bản thân ở bất kỳ dạng vai. Ông đóng phim tiểu sử Billy Bathgate (1991), phim hài Death Becomes Her (1992), giật gân gợi tình Color of Night (1994) lẫn khoa học viễn tưởng 12 Monkeys (1995)...

Giống John McClane dũng mãnh bước ra từ bom đạn, sự nghiệp Bruce Willis cũng chẳng hề trầy trật dù gặp thất bại không ít lần. Doanh thu phòng vé kém ấn tượng của những bộ phim như The Bonfire of the Vanities (1990) hay Hudson Hawk (1991) chưa đủ sức mạnh để làm lung lay vị thế của ông.

Suốt thập niên 1990, Bruce Willis và vợ cũ Demi Moore là cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood, trở thành đề tài gây hao tốn giấy mực báo giới. Đó cũng là giai đoạn sự nghiệp tài tử thăng hoa. Trung bình mỗi năm ông đóng ít nhất hai phim, dự án nào cũng được khán giả chú ý.

Năm 1994, Willis xuất hiện trong cuốn phim để đời Pulp Fiction của đạo diễn Quentin Tarantino. Đứng cạnh ba ngôi sao Samuel L. Jackson, Uma Thurman và John Travolta, tài tử không hề lép vế mà vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ nét diễn duyên dáng, hóm hỉnh.

Tạo hình của Bruce Willis (trái) trong Pulp Fiction (1994).

Đúng mười năm sau Die Hard, Bruce Willis tiếp tục lấy nước mắt người xem với Armageddon (1998) – tác phẩm khoa học viễn tưởng đề tài thảm họa của Michael Bay. Nội dung phim kể về một phi hành đoàn được gửi vào không gian để ngăn cản thiên thể sắp va vào Trái Đất.

Với doanh thu hơn nửa tỷ USD, tác phẩm trở thành phim ăn khách nhất năm, củng cố vị thế ngôi sao của Bruce Willis. Cảnh quay đáng nhớ nhất cũng chính là cảnh nhân vật của ông quyết định hy sinh tính mạng, bất chấp cái chết để giúp thế giới thoát khỏi nguy cơ tận thế.

Một tác phẩm khác giúp Bruce Willis chinh phục khán giả là The Sixth Sense (1999) của M. Night Shyamalan. Trong phim, ông vào vai nhà tâm lý học điều trị cho một cậu bé tin rằng mình có thể nói chuyện với người chết.

Tại giải Oscar 2000, tác phẩm nhận đến sáu đề cử bao gồm Phim truyện xuất sắc. Vai diễn của Bruce Willis tuy không được đề cử Oscar nhưng lại giúp ông thắng hạng mục Ngôi sao điện ảnh được yêu thích nhất tại giải People's Choice Awards 2000.

Thăng trầm giai đoạn cuối

Bước sang thập niên 2000, Bruce Willis không còn là cái tên gây sốt như trước nhưng vẫn xuất hiện trong nhiều dự án được đánh giá cao. Tài tử tái hợp M. Night Shyamalan qua Unbreakable (2000), vào vai cầu thủ bóng đá sở hữu siêu năng lực nhìn thấy trước tội ác. Năm 2005, ông tham gia phim tội phạm Sin City (2005) chuyển thể từ truyện tranh của Frank Miller.

Sau đó, Willis trở lại với vai cảnh sát John McClane trong Live Free or Die Hard (2007) – phần bốn của thương hiệu Die Hard. Thi thoảng, khán giả thấy ông trong một số dự án có kinh phí cao như Red (2010) hay The Expendables (201).

Trong những dự án hành động, Willis không cho thấy dấu hiệu xuống sức. Thậm chí, ông còn chứng tỏ gừng càng già càng cay khi đảm nhận những cảnh quay rượt đuổi nguy hiểm.

Bruce Willis thực hiện cảnh hành động trên phim trường Live Free or Die Hard (2007).

Ở tuổi U70, Bruce Willis chưa từng có dấu hiệu rời bỏ nghiệp diễn. Bằng chứng là trong vòng ba năm trở lại, ông tham gia hơn 20 dự án phim khác nhau, trong đó có một số dự án chưa kịp ra mắt. Đáng chú ý, phần lớn Willis lựa chọn những kịch bản kinh dị có kinh phí thấp. Ông không ngần ngại tham gia những dự án phim không tiếng tăm, ít người biết.

Trong năm 2021, ban tổ chức Mâm Xôi Vàng 2022 đề cử ông ở tám bộ phim bao gồm Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death, Survive the Game, American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock. Đây là con số đáng nể với người bình thường, chưa kể một người mắc bệnh ở độ tuổi 67 như Bruce Willis.

Ngoài diễn xuất, Bruce Willis còn thử sức ca hát. Ông từng phát hành ba album phòng thu cũng như góp giọng trong vài dự án, chủ yếu là nhạc phim. Đặc biệt, bản cover Under the Boardwalk (1987) do tài tử trình bày từng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng âm nhạc Anh khi ông chưa nổi tiếng.

Trong đời, Bruce Willis kết hôn hai lần. Cuộc hôn nhân với diễn viên Demi Moore bắt đầu năm 1987, kéo dài 23 năm với ba con gái. Sau đó, ông kết hôn với Emma Heming Willis năm 2009 và có thêm hai con gái.

Theo khoa học, những người mắc chứng mất ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ, lời nói do tổn thương bên bán cầu não trái. Đây là căn bệnh phổ biến với những người trên 65 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu do đột quỵ, chấn thương nặng ở đầu, khối u não hoặc tình trạng mất trí nhớ.

Tính đến lúc nghỉ hưu, Bruce Willis có trong tay ít nhất 115 dự án phim ảnh khác nhau. Nếu không phải vì sức khỏe, có lẽ tài tử sẽ còn cống hiến cho điện ảnh nhiều hơn thế. Dù tiếp tục đóng phim hay không, Bruce Willis cũng đã đi vào huyền thoại. Giá trị những vai diễn ông đem lại cho điện ảnh thì không giải thưởng nào có thể so được.