Sự nghiệp lẫy lừng, đời tư trắc trở của 'Hoàng Dược Sư' Tăng Giang

Tăng Giang là diễn viên có thâm niên, tài hoa trong showbiz Trung Quốc. Ông được đánh giá là Hoàng Dược Sư phong độ, khí khái bậc nhất màn ảnh.

Chiều 27/4, HK01 đưa tin Tăng Giang qua đời ở tuổi 88. Ông bị đột tử ở khách sạn trong thời gian cách ly y tế sau khi vừa từ nước ngoài trở về Hong Kong.

Tin tức Tăng Giang mất khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng. Ngôi sao kỳ cựu của phim ảnh xứ Hương Cảng khép lại sự nghiệp nghệ thuật lừng lẫy với nhiều cột mốc đáng trân trọng trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Sáng 28/4, Tăng Mộ Tuyết, con gái Tăng Giang, đến nhà xác ở Kwai Chung nhận thi thể cố nghệ sĩ.

Cái chết gây tiếc nuối lớn

Theo On, đầu tháng 4, Tăng Giang có chuyến du lịch dài ngày sang Malaysia và Singapore thăm bạn. Đến ngày 25/4, ông về Hong Kong và cách ly phòng Covid-19 tại khách sạn ở Tiêm Sa Chủy. Nam diễn viên được ghi nhận có sức khỏe, tinh thần bình thường và âm tính với SARS-CoV-2.

Trên HK01, Tăng Mộ Tuyết chia sẻ bị sốc trước cái chết đột ngột của cha. Lần cuối nhìn cha vào khách sạn cách ly, ông còn mạnh khỏe. Đến tối 26/4, ông gọi điện cho Mộ Tuyết nói về việc bị tức ngực, đói bụng và yêu cầu con gái mang thuốc, thức ăn đến.

Con gái Tăng Mộ Tuyết, Thành Long và nhiều nghệ sĩ Hong Kong bị sốc trước sự ra đi đột ngột của Tăng Giang. Ảnh: Stheadline.

Đến sáng 27/4, Mộ Tuyết mất liên lạc với Tăng Giang. Sau đó, ông được nhân viên y tế phát hiện bất tỉnh trong phòng. Đội cứu hộ nhận định ngôi sao Anh hùng xạ điêu trút hơi thở cuối cùng trước đó nhiều giờ. Hiện, nguyên nhân cái chết của Tăng Giang chưa được công bố, chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Chia sẻ với On về cái chết của cha, Tăng Mộ Tuyết đau buồn nói: "Đột ngột quá, đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được. Hôm qua cha con còn trò chuyện, nay ông đã bỏ tôi đi. Nhưng đó cũng là một may mắn, cha tôi không bao giờ muốn người khác nhìn thấy ông chịu sự giày vò của bệnh tật, đau lòng hay lo lắng cho ông. Với cha, điều quan trọng nhất là được vui khỏe hết đời".

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 2, Tăng Giang cho biết ông bị bệnh gút, cao huyết áp và có vấn đề về thính giác, nhưng tình trạng không đáng ngại.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ như Nhậm Đạt Hoa, Triệu Văn Trác, Lâm Bảo Di, Tăng Hoa Thiên, Phương Trung Tín, Lưu Tùng Nhân, Nhậm Hiền Tề, Trần Pháp Dung, Thư Kỳ... chia sẻ bài viết, hình ảnh tưởng nhớ Tăng Giang.

"Trong sự nghiệp của tôi, Tăng Giang là tiền bối tôi đặc biệt kính trọng, ngưỡng mộ. Kỹ năng diễn xuất, sự tận tâm với nghề của anh là hình mẫu cho nhiều thế hệ nghệ sĩ học hỏi. Nghe tin anh qua đời, tôi chết lặng và đau buồn", Thành Long bày tỏ sự tiếc thương. Họ từng hợp tác trong Câu chuyện cảnh sát 3, Giờ cao điểm 2.

Trên Beijing News, La Gia Anh và đạo diễn Hồ Phong chia sẻ sững sờ khi hay tin Tăng Giang qua đời. Họ là một trong những người có cuộc nói chuyện cuối cùng với nam diễn viên vào đêm.

"Hong Kong lại mất đi diễn viên tài năng. Tăng Giang có phẩm chất mực thước của nghệ sĩ khó ai vượt qua. Anh ấy vừa diễn giỏi, vừa biết 3 thứ tiếng, lại khiêm nhường và tận tâm. Sự ra đi của Tăng Giang là tổn thất lớn cho ngành điện ảnh và truyền hình Hong Kong", La Gia Anh nói.

"Hoàng Dược Sư" kinh điển của Hong Kong

Tăng Giang tên thật là Tăng Quán Nhất, sinh năm 1934. Trước khi qua đời, ông có 65 năm kinh nghiệm với gia tài diễn xuất hơn 100 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Theo HK01, Tăng Giang bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1950. Ông từng hợp tác với TVB, ATV và nhiều hãng phim danh tiếng tại Hong Kong.

Vai diễn nổi bật, gắn liền với tên tuổi Tăng Giang là Hoàng Dược Sư trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp (1983). Qua màn thể hiện của Tăng Giang, Hoàng Dược Sư được nhận xét như xé sách bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung với ánh mắt sắc lạnh, vẻ ngoài mang khí khái bất cần, nhưng yêu hận rõ ràng của người lăn lộn chốn giang hồ. Nhân vật Hoàng Dược Sư của nam nghệ sĩ trở thành hình tượng kinh điển trong lòng khán giả.

Ngôi sao gạo cội nhiều lần góp mặt trong các tựa phim kinh điển của màn ảnh Hong Kong. Ảnh: HK01.

Ngoài Hoàng Dược Sư, Tăng Giang từng được giới phê bình phim Trung Quốc không tiếc lời khen ngợi với vai trưởng quan tham ô trong Đại thời đại. Các tác phẩm được yêu thích khác của cố nghệ sĩ còn có Tiếu ngạo giang hồ (vai Nhạc Bất Quần), Lộc đỉnh ký, Đại thời đại... Theo On, Tăng Giang đóng hơn 40 phim kinh điển cho TVB, được xem là diễn viên phản diện quốc dân của đài.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tăng Giang để lại dấu ấn lớn trong loạt phim như series Thiết thính phong vân, Bản sắc anh hùng, Câu chuyện cảnh sát 3, Đao mã đán, Bí hào, Tung hoành tứ hải... Năm 2015, ông được vinh danh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Tượng với tác phẩm Thiết thính phong vân 3.

Theo Sinchew, sao gạo cội tham gia diễn xuất trong một số dự án Hollywood năm 1989-2000 như The Replacement Killers (Châu Nhuận Phát), The Killer, Rush Hour 2 (Thành Long), hay vai tướng Moon trong phim James Bond - Die Another Day...

Gần chạm ngưỡng 90 tuổi, Tăng Giang vẫn bền bỉ cống hiến cho ngành nghệ thuật, và được xem là cây đại thụ của showbiz Hong Kong. Năm 2021, ông đóng 3 phim điện ảnh và 2 phim chiếu mạng như Sự siêu cấp của tôi, Nhật thường huyễn tưởng chỉ Nam, The Attorney, Hình cảnh: Hải ngoại hành động, Mỹ phát kỳ duyên. Ông hiện còn hai phim chưa ra mắt là Nguyên sinh tội, Chuyện tình Hong Kong.

Chia sẻ lý do vẫn đóng phim bất chấp tuổi cao sức yếu, Tăng Giang cho biết ông nặng lòng và canh cánh trước sự khó khăn của ngành phim ảnh Hong Kong. Do đó, nam diễn viên không nghỉ hưu để được góp sức vực dậy showbiz xứ Hương cảng cùng thế hệ đàn em như Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ.

Ba lần kết hôn

Theo On, Tăng Giang có sự nghiệp nghệ thuật đáng nể, nhưng đời tư của ông lại trắc trở. Nam diễn viên kết hôn ba lần đều với những tuyệt sắc giai nhân, nhưng có đến 2 lần chịu cảnh đổ vỡ. Cột mốc 10 năm hôn nhân được xem là lời nguyền với Tăng Giang.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với nữ diễn viên Lam Đệ - mỹ nhân màn ảnh Hong Kong thập niên 1950. Họ kết hôn năm 1969, nhưng quyết địnnh chia tay sau 10 năm chung sống vì tính cách không hòa hợp. Lam Đệ sau đó mang con trai sang Canada định cư, cắt đứt liên lạc.

Tăng Giang có cuộc hôn nhân gắn bó, hạnh phúc với nữ nghệ sĩ Tiêu Giao trong những năm cuối đời. Ảnh: Sina.

Năm 1980, Tăng Giang kết hôn với người mẫu Đặng Củng Bích. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, ngôi sao Anh hùng xạ điêu cũng ly hôn sau 10 năm làm vợ chồng với Đặng Củng Bích. Con gái Tăng Mộ Tuyết nối nghiệp cha, trở thành diễn viên sân khấu.

Đến năm 1994, ông tái hôn với nữ diễn viên gốc Trùng Khánh tên Tiêu Giao tại Singapore. Tiêu Giao là bạn thân của Lam Đệ - vợ đầu Tăng Giang. Bà từng kết hôn với cố diễn viên Hoàng Tông Dịch.

Trên HK01, Tăng Giang từng nhận xét về người vợ thứ 3: "Tiêu Giao là thiên thần, là món quà của Thượng Đế. Gặp cô ấy tôi mới biết tình yêu là gì". Sau 30 năm chung sống, tình cảm của vợ chồng Tăng Giang vẫn gắn bó bền chặt.

Nam diễn viên kỳ cựu cho biết trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ ông nhận ra tính cách phóng khoáng, sống như phương Tây chính là nguyên nhân khiến bản thân thất bại trong việc giữ gìn tổ ấm. Vì vậy, ở lần kết hôn thứ ba, Tăng Giang quyết định thay đổi. Ông trân trọng, bao dung và lắng nghe tâm tư của vợ nhiều hơn để có gia đình trọn vẹn.