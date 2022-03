Sự nghiệp lận đận của ngôi sao gốc Việt bị Hollywood lãng quên

Sau hai thập kỷ, Quan Kế Huy trở lại màn ảnh rộng với "Everything Everywhere All at Once". Trong phim, anh đóng vai chồng của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh.

Theo Straits Times, Quan Kế Huy thành danh tại Hollywood từ khi còn bé. Anh đóng vai Short Round - bạn đồng hành của Harrison Ford trong bộ phim nổi tiếng Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984).

Thời điểm đó, Quan Kế Huy là hiện tượng hiếm có của Hollywood. Lần đầu tiên diễn viên châu Á không đóng vai tay sai hay sự xuất hiện chớp nhoáng trong một dự án điện ảnh.

Hai năm sau, Quan Kế Huy lần nữa xuất hiện trong bộ phim hài - phiêu lưu đình đám mang tên The Goonies. Sau đó, anh hoàn toàn biết mất khỏi kinh đô điện ảnh.

Và sau hơn 30 năm, Quan Kế Huy - cái tên từng bị Hollywood lãng quên - đã trở lại.

Quan Kế Huy (phải) trong bộ phim Indiana Jones And The Temple Of Doom. Ảnh: IndieWire.

Sự chật vật của sao nhí gốc Việt

Sau hai vai diễn gây chú ý, Quan Kế Huy tiếp tục xuất hiện với vai Sam trong bộ phim truyền hình Together We Stand (1986-1987), sau đó là vai Jasper Kwong trong sitcom Head of the Class (1989-1991).

Năm 1991, anh tham gia bộ phim Breathing Fire và đóng vai phụ trong Encino Man (1992). Lần cuối Quan Kế Huy được nhìn thấy trên màn ảnh là trong phim Second Time Around, đóng cùng Trịnh Y Kiện và Trương Bá Chi.

Sự biến mất của Kế Huy được truyền thông quan tâm trong một thời gian ngắn. Nhưng theo quy luật đào thải khắc nghiệt của Hollywood, anh nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Quan Kế Huy bị Hollywood quên lãng sau bộ phim The Goonies. Ảnh: The Times.

Theo Straits Times, sau khi rời khỏi Hollywood, nam diễn viên theo học tại Đại học Nam California, chuyên ngành Điện ảnh. Anh sau đó làm diễn viên đóng thế, biên đạo võ thuật, trợ lý đạo diễn và từng hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ qua bộ phim 2046 (2004).

Sau một số dự án nhỏ lẻ tại Hollywood, Quan Kế Huy chọn cách phát triển sự nghiệp ở các nước châu Á. Anh tìm kiếm cơ hội ở Nhật Bản, sau đó đóng phim Đài Loan, Hong Kong. Tuy nhiên, điều đó không mang lại kết quả tốt đẹp cho sao nhí gốc Việt.

Trong cuộc phỏng vấn của Straits Times, nam diễn viên nói việc anh rời kinh đô điện ảnh và sang châu Á đóng phim là chuyện ngoài ý muốn.

"Tôi may mắn nhận được một vài vai diễn thực sự đáng nhớ khi còn nhỏ. Nhưng thành thật mà nói, khi tôi lớn lên một chút, cơ hội của người Mỹ gốc Á như tôi hoàn toàn không có. Đó là lý do tôi rời xa diễn xuất trong 20 năm", Quan Kế Huy nói.

Sao nhí Hollywood khẳng định anh chưa bao giờ muốn từ bỏ diễn xuất, bởi đây là một trong những nghề vĩ đại nhất thế giới. Tại cuộc họp báo Everything Everywhere All at Once, bộ phim do Dương Tử Quỳnh đóng chính, Quan Kế Huy nói anh đã sẵn sàng trở lại.

"Tôi phải đối mặt với lựa chọn khó khăn là tiếp tục chờ đợi cơ hội hay thử một cái gì đó mới. Cuối cùng tôi đã trở lại", nam diễn viên nói với Straits Times.

"Cuối cùng tôi đã trở lại"

Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment Weekly, Quan Kế Huy nói đây là thời điểm thích hợp để anh trở lại. Sự thành công của Con nhà siêu giàu châu Á, sitcom Fresh Off The Boat và hào quang của Dương Tử Quỳnh là nguồn cảm hứng chính của sao nhí Indiana Jones.

"Tôi thực sự đánh giá cao Con nhà siêu giàu châu Á. Đó là bộ phim mang tính bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi xem và thốt lên đây là những gì mình muốn làm. Tôi đã gọi một người bạn lâu năm để anh ấy giúp tôi vực dậy sự nghiệp", anh nói.

Everything Everywhere All at Once là bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Daniels Kwan. Trong phim, Dương Tử Quỳnh đóng vai người nhập cư Trung Quốc ở Mỹ đứng ra chống lại thế lực tà ác. Trong lần trở lại điện ảnh, Quan Kế Huy đóng vai chồng của minh tinh Ngọa hổ tàng long.

Quan Kế Huy đóng vai chồng của Dương Tử Quỳnh trong bộ phim mới. Ảnh: Straits Times.

Trả lời Entertainment Weekly, Dương Tử Quỳnh nói cô rất hào hứng với sự trở lại của Quan Kế Huy. "Huy đã không đóng phim suốt hai thập kỷ và giờ đây cậu ấy đóng vai chồng tôi. Tôi hạnh phúc vì Huy có cơ hội trở lại. Đóng phim với cậu ấy rất thoải mái", nữ diễn viên nói.

Đạo diễn Daniel Kwan nói anh phát hiện Quan Kế Huy trên mạng xã hội. "Tôi nghĩ tuổi tác của anh ấy phù hợp với vai diễn. Tôi đã chọn Huy cho vai diễn mà không cần casting thêm ai khác. Anh ấy là người vui tính, rất phù hợp với vai diễn", Kwan nói.

Trong bộ phim khoa học viễn tưởng, ngôi sao gốc Hoa Stephanie Hsu đóng vai con gái của Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Quân. Trả lời phỏng vấn của Straits Times, Hsu nói rằng ngày nay các diễn viên người Mỹ gốc Á có nhiều cơ hội hơn ở Hollywood. Họ cũng "tỉnh táo" hơn, không chấp nhận đóng những vai mang tính phỉ báng, đậm chất định kiến như thế hệ trước.

Song, cô cũng đồng cảm với Quan Kế Huy. Bởi thế hệ của anh chỉ có hai lựa chọn: Hoặc cắn răng nhận lời vai diễn định kiến, hoặc biến mất khỏi Hollywood. "Họ không có lựa chọn nào khác", Hsu nói với Straits Times.

Quan Kế Huy trò chuyện cùng đạo diễn Steven Spielberg trên phim trường Indiana Jones And The Temple Of Doom. Ảnh: Getty.

Đồng thời, Hsu bày tỏ lòng biết ơn đến tài tử gạo cội James Hong - ngôi sao gốc Á đóng hơn 600 bộ phim tại Hollywood. Ông là người tiên phong cho sự hiện diện của người châu Á tại kinh đô điện ảnh.

"Tôi thực sự cảm thấy việc người châu Á xuất hiện ngày càng nhiều ở Hollywood phần lớn nhờ vào những người như James. Họ không ngừng nỗ lực, phá vỡ những định kiến khủng khiếp. Tôi rất biết ơn điều đó", cô nói thêm.

Sau bộ phim khoa học viễn tưởng đóng cùng Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy tiếp tục xuất hiện trong loạt phim hài của Disney+ mang tên American Born Chinese - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Destin Daniel Cretton. Nội dung của phim kể về cuộc chiến của chàng trai nhập cư bị cuốn vào cuộc chiến của các vị thần Trung Quốc.

Theo Straits Times, việc liên tục xuất hiện trong hai bộ phim của Hollywood, cùng với bước đệm là sao nhí của series Indiana Jones, ngày trở lại của Quan Kế Huy không còn xa.