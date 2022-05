Sự nghiệp diễn xuất lận đận của nam thần nhà YG

Xuất hiện trong bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Kim Hee Sun, Lee Soo Hyuk được đánh giá có ngoại hình và diễn xuất áp đảo nam chính Rowoon (SF9).

Là một trong những tác phẩm truyền hình được mong đợi nhất tháng 4, Tomorrow đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của chị đại Kim Hee Sun sau hai năm vắng bóng. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ dàn cast sáng giá. Trong đó, Rowoon – nam thần thế hệ mới của làng phim Hàn, đảm nhận vai chính.

Theo Nielsen Korea, ngay khi vừa lên sóng, Tomorrow đã đạt mức người xem kỷ lục trong lịch sử đài MBC với tỷ lệ 7,6 % trên toàn quốc. Tuy nhiên, bắt đầu từ tập 2, rating của phim không ngừng sụt giảm.

Tập gần đây nhất, phim chỉ đạt tỷ lệ người xem trung bình là 2,7 %. Tuy vậy, Lee Soo Hyuk vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Thời lượng lên hình ít ỏi, anh vẫn lấn át nam chính Rowoon từ phong thái, biểu cảm đến ngoại hình, diễn xuất.

Lee Soo Hyuk được nhận xét lấn át nam chính Rowoon trong Tomorrow. Ảnh: Naver.

Trong phim, Lee Soo Hyuk vào vai Park Joong Gil - thủ lĩnh ưu tú của đội quản lý hướng dẫn. Trái ngược những thành viên nhóm quản lý khủng hoảng của Goo Ryeon (Kim Hee Sun), Park Joong Gil có tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc và tin tưởng tuyệt đối vào việc tuân thủ các quy tắc.

Chân dài sáng giá nhà YG

Năm 2006, Lee Soo Hyuk gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu thông qua buổi trình diễn thời trang Lone Costume của nhà thiết kế Jung Wook Jun. Nhờ ngoại hình chuẩn mẫu với chiều cao 1,84 m, gương mặt và thần thái sắc lạnh, chàng trai sinh năm 1988 nhanh chóng được chọn làm gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu và tạp chí thời trang nổi tiếng.

Năm 2013, anh được mời đến châu Âu tham dự Tuần lễ thời trang Paris và London. Tại đây, Lee Soo Hyun sải bước trên sàn diễn của nhiều thương hiệu như Balenciaga, JW Anderson và Balmain. Cùng năm, anh được vinh danh trên tạp chí Style Minutes là một trong "13 gương mặt nam mới nổi bật nhất" tại các tuần lễ thời trang Thu/Đông London và Paris 2013.

Lee Soo Hyuk nổi tiếng trong giới người mẫu. Ảnh: Naver.

Năm 2014, ngôi sao trở thành giám khảo khách mời cuộc thi Next Top Model mùa 4 tại Hàn Quốc. Anh còn được Tyra Banks - nhà sáng tạo và dẫn dắt America's Next Top Model - ngỏ lời mời tham gia đêm chung kết chương trình được tổ chức ở Mỹ.

Không chỉ đảm nhận vai trò người mẫu đại diện cho thương hiệu toàn cầu Adidas và Bulgari, anh còn được chọn là gương mặt độc quyền của nhãn hiệu thời trang Fahrenheit. Năm 2017, Lee Soo Hyuk gia nhập YG Entertainment với vai trò người mẫu – diễn viên độc quyền.

Sự nghiệp diễn xuất lận đận

Thuộc dàn chân dài lấn sân diễn xuất, trong nhiều năm, Lee Soo Hyuk vẫn chưa thể có vai diễn đột phá. Hơn 15 năm hoạt động trong nghề, anh chủ yếu đảm nhận vai phụ hoặc thứ chính. Theo Soompi, vai diễn của tài tử ít khi có tính cách ôn nhu mà phần lớn mang nét lạnh lùng, bí hiểm. Biểu cảm qua gương mặt và ánh mắt được coi là nét đặc trưng trong lối diễn xuất của nam nghệ sĩ nhà YG.

Khởi nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với vai nhỏ trong My Boss, My Teacher, 4 năm sau, anh có vai chính đầu tiên với The Boy from Ipanema – phim điện ảnh hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, tác phẩm lại không được công chiếu rộng rãi đến khán giả.

Sau The Boy from Ipanema, Lee Soo Hyuk bắt đầu lấn sân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp với loạt dự án mới. Chỉ riêng trong năm 2011, anh đã xuất hiện trong tổng cộng 4 bộ phim truyền hình gồm White Christmas, Deep Rooted Tree, What’s Up và Vampire Idol.

Tuy nhiên, thời lượng lên hình ít ỏi khiến Lee Soo Hyuk không có đủ đất diễn để thể hiện khả năng. Ở những tác phẩm sau, dù là phim điện ảnh hay truyền hình, nam chính hay phụ, tài tử nhà YG vẫn chưa thể có được một vai diễn thật sự bùng nổ. Điều khiến khán giả nhớ đến anh chỉ là vẻ đẹp nam tính, ma mị, diễn xuất có hồn. Cũng vì vậy, dù hội tụ đủ mọi yếu tố, sao nam sinh năm 1988 chưa thể vươn lên thành sao hạng A.

Đóng phim nhiều năm nhưng Lee Soo Hyuk chưa có vai diễn để đời. Ảnh: Twitter.

Theo Korea Times, nguyên nhân khiến nam diễn viên mãi chưa thể nổi tiếng là khả năng chọn kịch bản còn hạn chế. Đa số bộ phim Lee Soo Hyuk tham gia đều không đạt rating khủng hay tạo tiếng vang lớn.

Tính đến nay, Scholar Who Walks The Night được đánh giá là tác phẩm nổi tiếng nhất trong 15 năm hoạt động của tài tử 34 tuổi. Phim có dàn cast chất lượng gồm Lee Jun Ki, Changmin (DBSK), Kim So Eun cùng chiến dịch quảng bá rộng rãi từ nhà đài song chỉ đạt rating trung bình là 7.4 %. Trong khi, bộ phim nối sóng là She Was Pretty lại đạt tỷ suất người xem lên tới 13.4%, dù không được đẩy mạnh.

Tạo hình ma cà rồng của Lee Soo Hyuk được đánh giá là một trong những yếu tố thu hút người xem cho phim. Dù là tuyến phản diện, anh lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Cũng nhờ màn thể hiện này, Soo Hyuk giành được danh hiệu Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng phim truyền hình MBC năm 2015.

Sau thành công của vai ma cà rồng, anh tiếp tục tham gia loạt dự án gồm Local Hero, Lucky Romance và Sweet Stranger And Me, song đều đạt rating lẹt đẹt. Đến 2017, nam diễn viên tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2020 đánh dấu màn tái xuất truyền hình của Lee Soo Hyuk sau 4 năm vắng bóng với vai chính trong Born Again. Tuy nhiên, bộ phim một lần nữa ghi nhận mức rating thê thảm với 2,3%.

Vai diễn ma cà rồng gây ấn tượng nhất với khán giả. Ảnh: Twitter.

Hai bộ phim mới nhất của Soo Hyuk là Doom at Your Service và Tomorrow, dù dàn cast đều là những cái tên bảo chứng rating như Park Bo Young hay Kim Hee Sun, cả hai tác phẩm đều khiến khán giả thất vọng. Trong khi, bộ phim hợp tác cùng Park Bo Young kết thúc với rating chạm đáy 2,3%, Tomorrow cũng chứng kiến mức tỷ suất không ngừng sụt giảm.

Theo giới chuyên môn, điểm chung của 3 bộ phim gần nhất mà Lee Soo Hyuk tham gia là kịch bản thiếu logic, kết cấu cũ, không đủ sức thu hút người xem. Song bù lại, nam diễn viên vẫn được coi là điểm sáng trong cả 3 tác phẩm, đặc biệt với tạo hình Thần Chết trong Tomorrow.

Sự nghiệp không thực sự nổi bật, đời tư của Lee Soo Hyuk lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Anh hiện sống tại khu Gangnam dành cho giới thượng lưu Hàn Quốc và sở hữu nhiều bất động sản, siêu xe đắt tiền.

Bên cạnh đó, diễn viên sinh năm 1988 còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao đình đám xứ Hàn. Không chỉ là thành viên của “Hội chân dài” gồm Kim Woo Bin, Hong Jong Hyun, Kim Young Kwang, Sung Joon, Lee Soo Hyuk còn là bạn thân của trưởng nhóm Big Bang. Đó cũng là lý do khiến anh đầu quân về YG Entertainment – công ty chủ quản của G-Dragon cũng là người bạn chí cốt của nam diễn viên.