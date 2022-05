Sự nghiệp diễn xuất của Amber Heard

Trong phiên xử gần đây, Amber Heard cho biết cô không trả đủ tiền từ thiện như đã cam kết vì "khó khăn tài chính".

Theo The Things, đối với hầu hết người có chuyên môn và khán giả yêu phim, Amber Heard không thuộc nhóm diễn viên thực lực của Hollywood. Do vậy, độ nhận diện của cô trên màn ảnh (trước thời điểm tham gia Aquaman) không cao.

Một bộ phận người xem thắc mắc làm thế nào cái tên mờ nhạt trên đường đua phim ảnh như Heard lại trở nên nổi tiếng, giá trị tài sản ròng của cô là bao nhiêu, và tại sao cô đào nước Mỹ lại được nhớ đến với biệt danh chẳng mấy hay ho - "người đẹp đào mỏ".

Sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt

Amber Heard rời quê hương Texas năm 16 tuổi để thay đổi cuộc đời. Cô gái đầy tham vọng quyết định từ bỏ trung học, đến New York theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Tuy nhiên, cô thấy không phù hợp nên đã sang Los Angeles chinh phục Hollywood.

"Từ con ngựa trở thành xe đạp, xe đạp biến thành ôtô, và từ ôtô hóa thành máy bay", nữ diễn viên mô tả hành trình rời thị trấn nhỏ ở Texas để đến Hollywood.

Ngôi sao sinh năm 1986 hồi tưởng thời thơ ấu rất khó khăn vì bị cô lập và nghèo đói. Tuy nhiên, cô nghĩ chỉ cần cố gắng, không bỏ cuộc thì sớm muộn cũng thành công. "Bạn cần tôn trọng những người, những cơ hội giúp mình kiếm được tiền", Heard nói thời điểm đó.

Tuy nhiên, đường đến vinh quang không hề dễ như cô nghĩ. Những bộ phim đầu tiên Heard tham gia không thành công, thậm chí cô bị chê mờ nhạt trong diễn xuất, có thể kể đến All the Boys Love Mandy Lane, Never Back Down, The Informers, The Stepfather, Pineapple Express, The Joneses, Zombieland, The Palyboy club...

Amber Heard khoe thân trong phim Never Back Down (2008). Ảnh: Never Back Down.

Heard nhiều năm liền mắc kẹt trong biệt danh "bình hoa di động" khi đa số ấn tượng mà khán giả nhớ đến cô chỉ là vẻ đẹp gợi cảm, bốc lửa, khoe thân. Ngược lại, biểu cảm của Heard bị chê đơ cứng, thiếu tự nhiên và chiều sâu nội tâm.

Marie Claire từng khen ngợi vẻ đẹp sắc nước hương trời của Heard trong Magic Mike XXL: “Đây là bộ phim hài nhịp độ nhanh, dồn dập nhưng khi Amber Heard xuất hiện, mọi thứ dường như chậm lại, cứ như thể cả máy quay cũng bị cô ấy mê hoặc”.

Lần hiếm hoi nữ diễn viên được khen "diễn xuất" giỏi là trong hai phiên cho lời khai vừa qua ở Fairfax, bang Virginia, Mỹ. Heard không ngừng khóc, nức nở, biểu cảm đau đớn trong lúc kể tội chồng cũ. Chính Johnny Depp và nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên đang "diễn vở kịch đời mình".

Theo The Things, có thể nói trong suốt sự nghiệp của Amber Heard, The Rum Diary mặc dù không tạo tiếng vang, nhưng là phim đưa cô đến chân trời mới. Vai diễn Chenault đã giúp Heard được tiếp cận với Johnny Depp, từ đó mở ra cho cô nhiều cơ hội.

Tài sản quá chênh lệch so với Johnny Depp

Tính đến nay, tác phẩm có Amber Heard góp mặt đạt doanh thu cao nhất là bom tấn Aquaman. Bộ phim siêu anh hùng thu 1 tỷ USD toàn cầu và theo báo cáo, nữ diễn viên nhận khoản thù lao 5 triệu USD .

Cô tiếp tục đóng vai công chúa Mera trong phần phim Justice League, tuy nhiên chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Insider đưa tin hiện có hơn 3 triệu người ký vào đơn yêu cầu loại Heard khỏi vai diễn này. Warner Bros. chưa đưa ra phản hồi, nhưng dựa vào tiết lộ trước đó, nữ diễn viên có thể sẽ xuất hiện 10 phút trong Aquaman 2 (2023).

Celebrity Net Worth thống kê Heard bỏ túi 250.000 USD từ các dự án khác nhau nhưng tiêu xài hoang phí 210.000 USD . Có thời điểm nữ diễn viên chỉ còn khoảng 40.000 USD trong tài khoản ngân hàng.

Năm 2016, Heard nộp đơn yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng hậu ly hôn. Depp sau đó đề nghị tòa bác bỏ lá đơn này. Cuối cùng, nữ diễn viên phải chấp nhận.

Vào tháng 8 năm đó, cặp sao Hollywood đạt thỏa thuận ly hôn, Heard nhận được 7 triệu USD . Heard tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ số tiền này cho hai tổ chức từ thiện là Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles và Hiệp hội Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU). Tuy nhiên, luật sư của Depp đã tố nữ diễn viên không thực hiện đúng điều mình hứa.

Johnny Depp và Amber Heard thuở còn bên nhau mặn nồng. Ảnh: Vanity Fair.

Trong phiên xử gần đây, ACLU khai rằng Heard chỉ mới chuyển cho họ 1,3 triệu USD trong 3,5 triệu USD mà nữ diễn viên đã cam kết. Nhưng hóa ra, chỉ 350.000 USD trong số đó là của Heard, 100.000 USD còn lại đến từ Depp, 500.000 USD được bạn trai Heard - tỷ phú Elon Musk - đưa hộ, và 350.000 cuối cùng là của một nhà tài trợ giấu tên.

Theo Celebrity Net Worth ước tính, hiện tại, Amber Heard đang sở hữu khoảng 8 triệu USD - con số được cho là quá ít đối với một diễn viên hoạt động lâu năm ở Hollywood, chưa kể phần lớn trong số này là của Depp đưa cho cô. Khối tài sản của cô quá chênh lệch so với 100 triệu USD (trước đó là 650 triệu USD ) của chồng cũ.

Đó cũng là lý do Heard bị mang tiếng đào mỏ, chuyên vòi vĩnh tiền của những người đàn ông mà cô quen. Người mẫu nổi tiếng Chrissy Teigen từng mỉa mai chuyện Heard yêu cầu 7 triệu USD từ chồng cũ rằng: "Chà, cô ấy quyên hết 7 triệu USD cho từ thiện để trở thành Robin Hood của giới đào mỏ cơ đấy".