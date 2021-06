Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn

Tháng 12/2019, Lee Hae In tổ chức fanmeeting đầu tiên tại Seoul. Cô quyên góp toàn bộ lợi nhuận thu được cho tổ chức từ thiện. Tháng 7/2020, Lee Hae In ký hợp đồng cùng The Groove Company, sau này công ty sáp nhập cùng hai công ty khác và đổi tên thành Big Ocean ENM. Tới tháng 11/2020, Lee Hae In chính thức ra mắt đĩa đơn đầu tay SanTa Lullaby, tuy nhiên ca khúc không gây được sự chú ý với khán giả.