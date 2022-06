Sự mệt mỏi của BTS

Giới truyền thông Hàn Quốc cho rằng BTS tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân để nhóm có thể đi đường dài. Ngoài ra, nhập ngũ cũng là yếu tố được cân nhắc.

Ngày 14/6, trong video BTS Festa Dinner đăng tải trên kênh BANGTANTV, BTS khiến công chúng bất ngờ khi 7 thành viên tiết lộ họ dự định tạm hoãn hoạt động nhóm để phát triển sự nghiệp cá nhân.

Phản hồi giới truyền thông, đại diện HYBE - công ty chịu trách nhiệm quản lý BTS - khẳng định nhóm nam không có ý định đóng băng toàn bộ lịch trình chung. Hoạt động nhóm vẫn được duy trì trong thời gian sắp tới, tuy nhiên, BTS ưu tiên dự án cá nhân.

Theo HYBE, BTS đang bước vào "chương mới" để phát triển bản thân, qua đó giúp nhóm có khả năng đi đường dài.

Trước tin tức bất ngờ này, giới truyền thông Hàn Quốc đưa ra nhiều suy đoán về lý do BTS quyết định ưu tiên phát triển sự nghiệp cá nhân.

Fan cho rằng trong thời gian sắp tới, BTS vẫn thực hiện một số hoạt động chung như ghi hình chương trình thực tế Run BTS!, đóng quảng cáo nhóm. Tuy nhiên, khả năng khán giả phải chờ đợi lâu để lại được thấy BTS tổ chức lưu diễn hay ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với đội hình đầy đủ 7 thành viên.

BTS tạm hoãn hoạt động nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Ảnh: HYBE.

Không phải quyết định đường đột

Khác với phần lớn nghệ sĩ Kpop, BTS vốn không tích cực hoạt động solo. Công chúng hiếm khi chứng kiến thành viên BTS tham gia chương trình thực tế, chụp tạp chí hay nhận hợp đồng quảng cáo riêng lẻ.

Do vậy, việc nhóm bắt đầu phát triển hoạt động cá nhân vào năm thứ 9 của sự nghiệp khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

Theo Newsis, khi nói về ca khúc chủ đề Yet To Come (The Most Beautiful Moment) trong album tuyển tập Proof mới phát hành gần đây của BTS, một số chuyên gia âm nhạc cho rằng bài hát "mang màu sắc thể hiện nỗi tiếc nuối, hành trình sắp xếp lại cuộc đời âm nhạc của một người nghệ sĩ sau chặng đường dài theo đuổi nghệ thuật".

Kim Do Heon là nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng, thành viên hội đồng thẩm định của giải thưởng Korean Music Awards và là người điều hành nền tảng Generate chuyên cung cấp tin tức, bài đánh giá về âm nhạc.

Nói về Yet To Come, Kim Do Heon nhận xét: "Đây là bài hát khép lại một chương với hàng loạt sự kiện BTS trải qua kể từ khi họ ra mắt. Lời bài hát cho thấy họ đang nín thở chờ đợi để bước sang giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, qua câu hát 'thời khắc đẹp nhất vẫn chưa đến', nhóm thể hiện kỳ vọng vào tương lai và gửi lời cảm ơn ARMY vì đã tin tưởng, chờ đợi họ trong cả những lúc khó khăn và biến họ thành siêu sao như ngày nay".

Thực tế, thành viên RM tiết lộ album Map Of The Soul: 7 ra mắt năm 2020 vốn được lên kế hoạch để trở thành "dấu mốc khép lại chương 1" của BTS. Sau khi kết thúc chương 1, nhóm dự định mở ra khởi đầu mới bằng cách tổ chức lưu diễn tại những quốc gia họ chưa từng đặt chân tới, chẳng hạn như Australia và Ấn Độ.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến hướng đi của BTS bất ngờ thay đổi. Thay vì tổ chức lưu diễn, nhóm phát hành các ca khúc tiếng Anh như Dynamite, Butter và Permission To Dance. Dù thành tích những ca khúc này đạt được trên bảng xếp hạng Billboard góp phần nâng cao địa vị nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế, việc kế hoạch của nhóm liên tục bị xáo trộn khiến các thành viên cảm thấy buồn bực và áp lực.

"Chúng tôi hoạt động vì muốn trò chuyện với cả thế giới, nhưng hiện tại, chúng tôi không biết mình nên làm gì sau ON (ca khúc chủ đề của Map Of The Soul: 7). Đại dịch chỉ là cái cớ, và tôi cảm thấy chắc chắn nhóm đã có sự thay đổi kể từ thời điểm ấy. Chúng tôi phải thừa nhận điều đó", trưởng nhóm RM nói.

Kế hoạch của BTS bị xáo trộn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Naver.

Theo Newsis, Dynamite, Butter và Permission To Dance đều là ca khúc thuộc thể loại bubblegum pop (dòng nhạc pop với giai điệu sôi động, hướng đến thanh thiếu niên), tuy nhiên, bubblegum pop vốn không nằm trong định hướng ban đầu mà BTS đề ra.

Năm 2013, BTS ra mắt với tư cách nhóm nhạc chuyên theo đuổi dòng nhạc Hip-hop. Nhóm tập trung truyền tải câu chuyện, thông điệp đầy ý nghĩa về cuộc sống thông qua âm nhạc của mình. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp âm nhạc có một số ý kiến cho rằng kể từ Dynamite, ưu tiên của nhóm đã chuyển sang sự nổi tiếng. Quan điểm này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

RM tâm sự: "Cho đến tận ON và Dynamite, tôi vẫn cảm thấy mình hiểu BTS như lòng bàn tay. Nhưng khi chúng tôi phát hành Butter và Permission To Dance, tôi không rõ BTS là nhóm nhạc như nào nữa".

"Kpop không cho ngôi sao thời gian để trưởng thành"

Trong những năm gần đây, các thành viên BTS gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính, màu sắc thực sự của mình.

Theo RM, ngành công nghiệp Kpop và hệ thống quản lý thần tượng không cho họ "thời gian để trưởng thành".

Trưởng thành là quá trình đòi hỏi con người dành nhiều thời gian để suy ngẫm và trải nghiệm, tuy nhiên, khi là ca sĩ Kpop, họ phải hoạt động với lịch trình dày đặc, không có nhiều thời gian riêng tư. Điều này khiến họ khó có thể phát triển bản thân, không chỉ về mặt kỹ năng mà còn dưới tư cách một con người.

"Không có thời gian để tôi suy nghĩ. Tôi phải biết mình là người như nào, BTS là người như nào, tại sao tôi lại ở đây, ý nghĩa của thành viên khác đối với tôi, và con đường chúng tôi cần đi trong tương lai. Đây là những điều tôi cần ghi nhớ khi trả lời phỏng vấn và viết lời bài hát. Nhưng kể từ một thời điểm nào đó, tôi không còn chắc BTS là nhóm như nào nữa", RM bày tỏ.

RM cho rằng anh cần có thời gian riêng để hoàn toàn tập trung vào phát triển sản phẩm âm nhạc cá nhân. "Trước đây, tôi có thể cân bằng phần nào hoạt động âm nhạc cá nhân với hoạt động nhóm, nhưng giờ đây tôi không thể làm cả hai thứ cùng lúc", nam ca sĩ thừa nhận.

Thành viên Suga tiết lộ anh phải vật lộn để tìm cảm hứng sáng tác trong thời gian gần đây vì cảm thấy quá mệt mỏi. Anh chia sẻ: "Tôi không thể nghĩ ra cái gì để nói. Tôi phải viết về điều bản thân cảm nhận được và muốn truyền tải, nhưng tôi cảm thấy mình chỉ đang cố gắng ép buộc để giải quyết mọi thứ".

Jin cũng chia sẻ: "Vì đã hoạt động nhóm quá lâu - giống như mọi người đề cập trước đó - nên tôi bắt đầu cảm thấy mình trở thành một cỗ máy. Tôi cũng có sở thích riêng và việc tôi muốn tự mình làm".

Lắng nghe tâm sự từ các thành viên trong nhóm, j-hope nhận xét: "Tôi đã nói điều này nhiều lần, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần dành thời gian xa nhau để học cách quay lại với nhau. Thời điểm này rất quan trọng, vì vậy tôi hy vọng mọi người không nhìn nhận chuyện này chỉ dưới góc độ tiêu cực".

Trưởng nhóm RM cho rằng ngành công nghiệp Kpop không cho thần tượng nhiều thời gian để trưởng thành. Ảnh: Naver.

Nghĩa vụ quân sự là một trong số lý do chính?

Một số chuyên gia cho rằng bên cạnh nhu cầu phát triển bản thân, yếu tố ngoại cảnh như nhập ngũ cũng là lý do quan trọng khiến BTS quyết định tạm hoãn hoạt động nhóm và ưu tiên thực hiện dự án cá nhân.

Cả 7 thành viên BTS đều mang quốc tịch Hàn và đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ.

Tháng 12/2020, Quốc hội Hàn Quốc quyết định thông qua "điều luật BTS". Điều luật này cho phép nghệ sĩ Kpop từng nhận huân chương chính phủ nhờ thành tích, cống hiến giúp nâng cao uy tín quốc gia có thể hoãn nhập ngũ tới năm 30 tuổi, muộn hơn 2 năm so với độ tuổi giới hạn thông thường.

Do vậy, dựa trên luật pháp hiện hành, thành viên lớn tuổi nhất nhóm, Jin, sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Tuy nhiên, nhiều người, trong đó bao gồm Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Hwang Hee, cho rằng nhóm nhạc nam nên được miễn nghĩa vụ quân sự dựa trên loạt thành tích, cống hiến, lợi ích kinh tế họ đem lại cho nước nhà.

Tháng 4, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin Quốc hội đang xem xét dự luật miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS. Trên thực tế, dự luật này được trình lên từ tháng 11/2021, nhưng việc thông qua bị tạm hoãn do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều buổi thảo luận đã được tổ chức tại quốc hội. Dù vậy, Sports Today đánh giá không có nhiều khả năng dự luật này được chấp nhận, đặc biệt khi Bộ Quốc phòng và Cơ quan Quản lý nhân lực Quân đội liên tục bày tỏ ý kiến ​​tiêu cực về dự luật.

Ngày 17/5, tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, Lee Ki Shik, Cục trưởng Cục Quản lý nhân lực Quân đội, phát biểu: "Điều quan trọng với giới trẻ Hàn Quốc là sự công bằng. Tôi cho rằng chúng ta cần phải xem xét lại hệ thống này (hệ thống nghĩa vụ quân sự đặc biệt) có phù hợp hay không dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau như tính công bằng, bình đẳng và ý kiến của xã hội".

Nam ca sĩ Jin dự kiến nhập ngũ vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Ảnh: Vogue.

Ngoài ra, ngay cả khi dự luật được thông qua, trên thực tế, rất khó để hoàn thiện trọn vẹn dự luật trước thời điểm nam ca sĩ Jin nhập ngũ.

Do vậy, theo nhiều chuyên âm gia âm nhạc, quyết định phát triển hoạt động cá nhân giúp BTS duy trì sự nghiệp ổn định trong khoảng thời gian các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tờ E-Today dự đoán rằng vào giữa tuần tới, sẽ có video thông báo về kế hoạch nhập ngũ của BTS được phát hành.