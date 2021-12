Sự lột xác của Benedict Cumberbatch

Trong “The Power of the Dog”, Benedict Cumberbatch vào vai một chủ trang trại hủy hoại hạnh phúc của những người xung quanh.

Thể loại: Viễn Tây

Đạo diễn: Jane Campion

Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons

Đánh giá: 7.5/10

Lịch sử điện ảnh khắc họa cao bồi là biểu tượng của sự nam tính. Từ John Wayne đến Clint Eastwood, hình ảnh gã đàn ông mạnh mẽ cưỡi ngựa trên màn bạc đối lập với thực tế cao bồi thường là những người lao động nghèo đói. Thể loại phim viễn Tây năm nay chứng kiến một phụ nữ đảm trách vai trò đạo diễn.

The Power of the Dog của Jane Campion thay vì tôn vinh huyền thoại cao bồi như truyền thống của Hollywood, lại hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra khi nam tính trở nên độc hại.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1967 của nhà văn Thomas Savage, phim The Power of the Dog mở đầu bằng việc giới thiệu hai anh em trai nhà Burbank là Phil (Benedict Cumberbatch) và George (Jesse Plemons). Họ là chủ của một trang trại gia súc lớn tại Montana, Mỹ vào những năm 20 thế kỷ trước.

George phải lòng một góa phụ là Rose (Kirsten Dunst). Không lâu sau, Rose và con trai Peter (Kodi Smitt-McPhee) chuyển tới ở trong căn nhà của anh em Burbank. Điều này khiến Phil rất không vừa ý, vì ông cho rằng Rose chỉ muốn lợi dụng để lấy tiền của em mình. Phil cũng thường xuyên chế nhạo Peter vì vóc dáng mảnh khảnh, nữ tính của cậu.

Khi nam tính chỉ là vỏ bọc

Ấn tượng ban đầu của người xem đối với tạo hình nhân vật của Benedict Cumberbatch là một người đàn ông quyến rũ: mái tóc đỏ vuốt ngược, râu rậm, vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, sự thông thạo và tinh tường ẩn sau đôi mắt sáng, trong kiểu cách nhả khói thuốc điệu nghệ cùng giọng nói trầm đục. Tất cả mọi thứ của Phil toát lên sự nam tính của một “alpha male”.

Dấu hiệu của sự nam tính độc hại được hé lộ ngay từ đầu phim qua sự giễu cợt của Phil với em trai (gọi em là béo, là ngu đần).

Hóa ra, vẻ ngoài bản lĩnh không che giấu được nhân cách mong manh. Hắn vẫn ngủ chung giường với em trai. Hắn không dám thay đồ trong nhà, mà phải chạy ra tận rừng để lén lút tắm một mình. Sự cô đơn cùng cực của Phil biến thành cay đắng. Khi nếp thống trị bị xáo trộn, Phil hành hạ em dâu khiến Rose rơi vào khủng hoảng.

Hành vi hung hăng của Phil hé lộ sự tổn thương mà nhân vật cố gắng giấu giếm. Nam diễn viên chia sẻ với tờ USA Today: “Người phụ nữ này (Rose) bước vào cuộc sống của em trai anh ta và gã thấy em mình đắm chìm trong men say tình yêu. Điều đó làm gã không thể chịu được. Gã kinh hãi, gã lo sợ và gã hành động. Tất cả xuất phát từ cảm giác bất an”.

The Power of the Dog ám chỉ rằng người thầy Bronco Henry của Phil – người mà ông ta tôn sùng như một huyền thoại đã mất của miền Tây – có thể chính là tình yêu mà Phil không bao giờ được thổ lộ. Cả đời sống kìm nén nhân dạng thực sự của mình, Phil khao khát nhào nặn cậu thiếu niên Peter nữ tính thành hình tượng cao bồi “hoàn hảo” như hắn.

Có được chiều sâu nhân vật như vậy là nhờ bản lĩnh của ngôi sao người Anh Benedict Cumberbatch. Nam diễn viên thực sự sống với vai diễn. Anh không tắm trong gần hai tuần, hút thuốc đến mức ngộ độc nicotin, cố gắng tránh mặt bạn diễn Kirsten Dunst vì nhân vật của hai người trên phim không khác gì kẻ thù.

Khán giả có cơ hội bóc tách từng lớp mặt nạ của Phil Burbank để tìm hiểu xem điểm chung giữa một ông chủ trang trại giàu có và một gã hèn căm ghét bản thân là gì. Phil không phải là mẫu nhân vật phản diện ta thường thấy trên màn ảnh: đằng sau vẻ đạo mạo là sự xấu xa, nhưng đằng sau cái xấu đó lại là một thứ gì đó thiện lương, một dấu hiệu của lòng tốt rạn nứt.

Cùng với diễn xuất tròn vai, ngọt ngào của cặp vợ chồng ngoài đời Kirsten Dunst, Jesse Plemons và gương mặt trẻ Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog lấy một đề tài nam tính như cao bồi miền Tây, nhưng lại có cách kể chuyện tinh tế đậm tính nữ.

Phần hình ảnh lôi cuốn và nét lạ của Benedict Cumberbatch

Bối cảnh của The Power of the Dog chủ yếu xảy ra trong hai không gian: một là thiên nhiên hoang vu của Montana, hai là căn nhà của anh em Burbank nơi ba người Phil, George và Rose dường như mắc kẹt với nỗi khổ tâm riêng. Nhiệm vụ của nhà quay phim Ari Wegner là truyền tải câu chuyện phức tạp tồn tại giữa cả hai thế giới.

Trong khi đó, với các cảnh phim trong nhà, dường như máy quay luôn theo sát chuyển động của Benedict Cumberbatch để khắc họa sự hiện diện đe dọa và rình rập của Phil bao trùm ngôi nhà như thế nào.

Máy quay của Ari Wegner dám chắc rằng ngay cả khi ở cùng các nhân vật khác, chúng ta đều biết rằng Phil đang đứng ở đâu đó, rình mò và biết mọi thứ.

Nhân vật sát nhân Joe Goldberg trong series You của Netflix có nói: “Đôi khi, chúng ta nhân danh tình yêu mà làm những điều xấu. Không có nghĩa là nó đúng, mà có nghĩa là tình yêu quan trọng hơn chuyện đúng sai”.

The Power of the Dog với tất cả sự phức tạp truy về tận cùng lại chính là câu nói của Peter đầu phim, rằng cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ mẹ mình. Không có người tốt – kẻ xấu trong câu chuyện của Jane Campion. Điều đó càng khiến phim trở nên đáng nhớ.