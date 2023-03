Sự kỳ lạ của 'Havana syndrome'

Thuốc diệt muỗi, vũ khí năng lượng từng được cho là nguyên nhân gây ra Havana syndrome nhưng đã bị các nghiên cứu mới nhất bác bỏ.

Havana syndrome /həˈvæn.ə ˈsɪn.drəʊm/ (danh từ): Hội chứng Havana

Định nghĩa:

Theo Wall Street Journal, hội chứng Havana là tập hợp các triệu chứng y tế không thể giải thích được. Hội chứng này xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2016, những người đầu tiên gặp hội chứng này là nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô Havana, Cuba. Đây cũng là lý do hội chứng này được gọi là Havana.

Theo những báo cáo đầu tiên vào năm 2016, khoảng 20 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở Cuba nghe thấy tiếng kim loại chói tai hoặc âm thanh như tiếng dế, ve sầu kêu. Sau đó, họ gặp loạt triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lo lắng, gặp khó khăn về mặt nhận thức và mất trí nhớ ở nhiều mức độ. Một số người gặp biến chứng dẫn đến tổn thương não.

Không riêng Cuba, nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc và một số nước châu Âu cũng gặp tình trạng tương tự.

Năm 2019, nghiên cứu của chính phủ Canada cho rằng thuốc diệt muỗi có thể là nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn. Nhiều giả thuyết khác lại cho rằng vũ khí năng lượng của nước ngoài là tác nhân gây ra hội chứng Havana.

Tuy nhiên, CIA bác bỏ ý kiến đó, đồng thời cho biết hầu hết trường hợp mắc hội chứng Havana đều bắt nguồn từ các tình trạng bệnh lý có sẵn. Dù vậy, một số trường hợp khiến CIA không thể lý giải nổi nguyên nhân.

Đến nay, hội chứng Havana vẫn là một bí ẩn kỳ lạ. Những người mắc hội chứng Havana vẫn phải chịu tác động không nhỏ. Cụ thể, về mặt ảnh hưởng lâu dài, các nạn nhân có thể bị chóng mặt dai dẳng, không đứng vững do hệ thống thần kinh bị rối loạn.

Ứng dụng của Havana syndrome:

- Doctors, scientists, intelligence agencies, and government officials have all been trying to investigate the reasons that cause Havana syndrome.

Dịch: Các bác sĩ, nhà khoa học, cơ quan tình báo và quan chức chính phủ đều đang cố gắng điều tra nguyên nhân gây ra hội chứng Havana.