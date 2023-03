Sự khác biệt giữa childless và childfree

Childless và childfree đều được dùng để mô tả những người phụ nữ hoặc gia đình không có con nhưng với hàm ý, hoàn cảnh khác nhau.

Childless /ˈtʃaɪld.ləs/ (tính từ): Không thể có con

Childfree /ˈtʃaɪld.friː/ (tính từ): Không có con (tự nguyện)

Định nghĩa:

Những năm gần đây, thuật ngữ childless và childfree đều được dùng để mô tả những người phụ nữ hoặc gia đình không có con. Tuy nhiên, mỗi từ đều mang hàm ý và có cách sử dụng khác nhau.

Cụ thể, childfree mô tả người phụ nữ hoặc gia đình đưa ra quyết định không có con (trên tinh thần tự nguyện). Những phụ nữ, gia đình này thường đánh giá ưu, nhược điểm về việc có con, sau đó quyết định chọn cuộc sống không con cái.

Trong khi đó, childless lại mô tả người phụ nữ hoặc gia đình muốn có con nhưng không thể có do hoàn cảnh. Điều này có thể bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe như vô sinh, hoặc từng có con nhưng mất con.

Bà Judy Graham, cố vấn và là nhà sáng lập WomenHood - nơi cung cấp dịch vụ hỗ trợ dành cho phụ nữ không có con do hoàn cảnh tại Australia - nhận định ngôn ngữ thể hiện trải nghiệm của từng đối tượng khác nhau và chúng ta nên tôn trọng điều đó.

Hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ chọn lối sống tự nguyện không có con. Tuy nhiên, những người này đang phải chịu sự phán xét, chỉ trích từ người khác. Họ bị gán cho cái mác ích kỷ vì chỉ biết sống cho bản thân mình.

Một số phụ nữ khác lại chọn đổi cách gọi sau khi vượt qua nỗi đau mất con. Thay vì gọi chính mình là childless, họ chọn cách gọi childfree để thể hiện vị trí hiện tại của bản thân, đồng thời bày tỏ suy nghĩ của mình.

Ứng dụng của childless và childfree trong tiếng Anh:

- Couples who are childless can feel excluded from the rest of society.

Dịch: Những cặp vợ chồng không thể có con có thể cảm thấy bị "loai trừ" khỏi xã hội.

- Before the wedding, they come into agreement to be childfree.

Dịch: Trước khi làm đám cưới, họ đã thỏa thuận là sẽ không sinh con.