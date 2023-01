Sự đổi mới trong phong cách đọc sách của Gen Z

Gen Z (sinh năm 1996-2012) có tư duy và cái nhìn về thế giới rất khác so với thế hệ trước.

Họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ, lớn lên cùng với Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng. Chính yếu tố này đã ảnh hưởng đến phong cách đọc của nhóm người trẻ tuổi này, Forbes đưa tin.

Theo khảo sát hồi tháng 7/2022 của nền tảng đọc sách di động Wattpad, phần lớn độc giả trong độ tuổi 18-24 ưu ​​tiên tính đại diện và tính đa dạng khi chọn sách, phim và các hình thức giải trí khác.

80% người dùng trung thành của ứng dụng thuộc Gen Z. Đáng nói, tổng thời gian đọc mỗi tháng của nhóm này lên đến 23 tỷ phút.

“Gen Z có thực sự thích đọc không? Câu trả lời chắc chắn là ‘có’. Họ chỉ đang thay đổi phong cách tiếp cận, từ sách giấy thành phiên bản trên điện thoại, iPad hoặc Kindle. Đó là lý do chúng ta không nên vội đánh giá rằng người trẻ ‘nghiện’ smartphone một cách vô bổ”, Sue Johnson, Giám đốc nội dung của Wattpad, khẳng định.

Theo Johnson, đại dịch COVID-19 đã tạo nên sự thay đổi đáng kể với thói quen đọc sách của độc giả trẻ.

Trong số hơn 1.500 Gen Z được khảo sát, 35% cho biết hiện tại, họ đọc nhiều hơn so với hai năm trước. 33% khẳng định đọc với số lượng như trước đây. Bên cạnh đó, 55% duy trì việc đọc hàng tuần, 40% đọc hàng ngày.

Tất nhiên, thay vì hít hà mùi thơm giấy mới, họ chuộng theo dõi tác phẩm văn học trên smartphone hơn. Thiết bị tiện dụng cho phép nhóm này đọc ở bất kỳ hoàn cảnh, vị trí hay thời gian nào. Hơn nữa, họ dễ dàng chọn quyển sách yêu thích, hoặc thay đổi theo cảm xúc mà chẳng cần mang vác nặng nề.

Thị hiếu đọc của thế hệ Z cũng đa dạng hơn so với Millennials, Gen X hay Baby Boomers. Nội dung trải dài từ giả tưởng, khoa học viễn tưởng đến kinh dị, hành động, siêu anh hùng. Đặc biệt, tỷ lệ theo dõi tác phẩm lãng mạn ở Gen Z là 43%, so với nhóm người đọc lớn tuổi chỉ có 30%.

"Gen Z là nhóm độc giả khổng lồ cho dòng sách lãng mạn. Giống như thế hệ Millennials, nhóm này có tuổi trẻ được đánh dấu bởi sự bất ổn toàn cầu theo nhiều cách, vì vậy tìm kiếm một hạnh phúc vững bền qua những trang sách là một lối thoát cảm xúc cho họ", nhà báo Ariele Fredman bày tỏ.

Một yếu tố được quan tâm khi Gen Z đọc sách là sự đa dạng giới. Chỉ riêng trong năm 2022, những tác phẩm được gắn hashtag #Diversity (tạm dịch: sự đa dạng) và #LGBTQ đã tăng 18% thời gian đọc trên Wattpad. Nhóm người dùng này dành khoảng 500.000 phút/ngày để đọc truyện có hashtag trên. .

60% độc giả Gen Z khẳng định họ tìm kiếm sách, truyện hoặc truyện tranh làm nổi bật các nhóm yếu thế. Con số này cao gấp 1,5 lần so với tỷ lệ đọc nội dung tương tự ở thế hệ Millennials.

Mặc dù cuộc khảo sát của Wattpad chỉ xem xét các thành viên lớn tuổi nhất của Gen Z, nhưng có khả năng thái độ tương tự cũng áp dụng cho những độc giả ở độ tuổi thanh thiếu niên và thanh thiếu niên có kinh nghiệm văn hóa và thế hệ tương đương.

Với sự thay đổi trong thị hiếu đọc, sách truyền thống có phần yếu thế với Gen Z, khi còn vướng nhiều ràng buộc kiểm duyệt in ấn. Nhờ đó, Wattpad và các nền tảng đọc online đạt được thành công đáng kể.

“Ngay cả các nhà văn cũng phải nghiên cứu sở thích của thế hệ Z để tạo ra tác phẩm chất lượng và kiếm được lợi nhuận. Nhóm người trẻ này đang đòi hỏi nhiều hơn từ những trang sách. Thông qua việc đọc, họ thể hiện được quan điểm, khả năng tiếp cận thế giới cũng như cất lên tiếng nói của thế hệ mình”, Johnson khẳng định.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.