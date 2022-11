Sự độc hại từ việc 'tiểu Lưu Diệc Phi' bị công kích

Vương Sở Nhiên bị tấn công vì thân hình có da có thịt. Hiện tượng này bị đánh giá độc hại, cho thấy cơ thể siêu gầy vẫn là xu hướng thẩm mỹ được tôn sùng quá mức ở Trung Quốc.

Vương Sở Nhiên là mỹ nhân thế hệ mới ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.

"Nhìn eo, hông và bắp tay của cô ấy đi, quá thô", "Cô ấy nên giảm cân cấp tốc", "Mặt đẹp nhưng khung xương quá to. Eo và hông của cô ấy chắc phải gấp đôi các nữ diễn viên khác", đây là một trong số hàng nghìn bình luận miệt thị cơ thể Vương Sở Nhiên.

Bị phán xét vì khung xương to, vóc dáng đầy đặn

Vương Sở Nhiên là khách mời tại lễ trao giải Kim Kê ngày 12/11. Người đẹp sinh năm 1999 xuất hiện gợi cảm trong chiếc váy lông cúp ngực, xẻ tà. Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Vương Sở Nhiên gây chú ý. Sau đó, trang phục và đặc biệt thân hình của "Tiểu Lưu Diệc Phi" bị mang ra bàn luận theo hướng tiêu cực.

Cư dân mạng so sánh hình thể của Vương Sở Nhiên và Địch Lệ Nhiệt Ba do cả hai người đẹp diện cùng một thiết kế. Nữ diễn viên trẻ bị chê chọn váy không phù hợp để lộ khuyết điểm vóc dáng. Đám đông hùa nhau dè bỉu và cho rằng Vương Sở Nhiên quá đầy đặn. Ảnh chụp góc nghiêng ngoại hình cho thấy cô có bắp tay, hông và eo to.

Hình thể kém thanh thoát ở góc nghiêng của Vương Sở Nhiên bị chê bai. Ảnh: Sina.

Khán giả cho rằng cơ thể hiện tại của Vương Sở Nhiên không phù hợp với hình tượng mỹ nhân showbiz và tiêu chuẩn thẩm mỹ của nữ giới Trung Quốc. Nhiều người yêu cầu sao trẻ giảm cân cấp tốc.

Theo Sohu, Vương Sở Nhiên không phải diễn viên nữ duy nhất tại Kim Kê hứng chỉ trích, nhạo báng vì ngoại hình khác biệt so với số đông người đẹp trong showbiz Trung Quốc. "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy nhận vô số bình luận công kích vì tăng cân quá đà.

Trong khi Quan Hiểu Đồng bị phê bình không giữ eo thon gọn trước khi tham dự sự kiện lớn. Cơ thể của cô cũng bị mang ra đàm tiếu. Nữ diễn viên sinh năm 1997 cao 1,72 m với đôi chân dài 1,1 m. Tuy nhiên, cô có đôi vai và bắp tay to. Điều này khiến vóc dáng Quan Hiểu Đồng kém thanh thoát so với nhiều sao nữ trong ngành giải trí.

Quan Hiểu Đồng và Trần Nghiên Hy bị công kích vì ngoại hình. Ảnh: Sohu.

Theo Sina, việc được nhận xét sở hữu cơ thể đô con là niềm hạnh phúc với phái nam nhưng lại là nỗi ám ảnh của phụ nữ. Nhiều minh tinh Trung Quốc chia sẻ cảm thấy khổ sở khi cánh tay, bắp chân và đùi to, vóc dáng đầy đặn của họ bị soi mói.

Dương Tử, Lưu Diệc Phi là ví dụ điển hình. Họ luôn bị cư dân mạng săm soi, mang sự khác biệt vóc dáng trong ảnh thực và ảnh đã qua chỉnh sửa để công kích. Họ thuộc tạng người dễ tăng cân nếu không kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống.

Phụ nữ nổi tiếng phải gầy là tiêu chuẩn độc hại

Theo iFeng, xã hội Trung Quốc hiện vẫn tôn thờ tiêu chuẩn sắc đẹp nữ tính mong manh. Phụ nữ bắt buộc phải có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai. Đó là lý do Vương Sở Nhiên nhận chỉ trích khi sở hữu vóc dáng có da có thịt.

"Vương Sở Nhiên mang đến hình ảnh khỏe khoắn nhưng khán giả lại không thích diện mạo của cô. Đang có những sai lầm trong cách nhìn nhận về hình thể lý tưởng của phụ nữ", iFeng bình luận về việc Vương Sở Nhiên bị công kích ngoại hình trên mạng xã hội những ngày qua.

Trang tin cho rằng tiêu chuẩn phụ nữ phải thật gầy và mảnh khảnh là quan điểm độc hại, ngăn phái yếu có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

Angelababy là nghệ sĩ đi theo xu hướng thân hình siêu gầy ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo khảo sát của Sina, có đến 2/3 nghệ sĩ trong showbiz cảm thấy áp lực về ngoại hình. Trong đó, có đến 90% minh tinh coi việc giữ gìn vóc dáng thon gọn là quan trọng nhất. Họ cho rằng việc ăn uống bất cẩn và lười tập thể dục có thể dẫn đến nhiều rắc rối.

Trên Sohu, Lâm Duẫn từng chia sẻ bình luận miệt thị ngoại hình gây áp lực lớn cho cô. Những lời công kích dai dẳng khiến nữ diễn viên đánh mất tự tin, đôi lúc hoài nghi về nỗ lực luyện tập, chế độ ăn kiêng của bản thân. Do đó, Lâm Duẫn luôn công khai cân nặng của bản thân hàng tháng để không phải chịu sự săm soi từ khán giả.

Hình ảnh hậu trường gầy gò, thân hình nhỏ hơn đầu của Angelababy ở lễ trao giải Kim Kê cho thấy áp lực giữ dáng của mỹ nhân Trung Quốc. Họ chỉ được nặng tối đa 40 kg để có thân hình nhỏ nhắn, thon thả trước ống kính.

Với giới nghệ sĩ, cơ thể không chỉ là thẩm mỹ, họ coi nó như một phương tiện để đạt được mục tiêu lớn hơn là sự nổi tiếng. Nhiều nữ diễn viên Trung Quốc đổi đời chỉ nhờ tỏa sáng ngoại hình trên thảm đỏ các sự kiện. Thế nên, đôi vai thô kệch, vòng eo bánh mì và đùi to đều là minh chứng của việc lười tập luyện để bản thân hoàn hảo.

Vì vậy, giới sao nữ Trung Quốc bị ám ảnh bởi việc bằng mọi giá giữ được thân hình lý tưởng "mình hạc xương mai" trong mắt công chúng. Họ dùng mọi cách để đưa cơ thể về size 0. Các nữ diễn viên cho biết luôn trong trạng thái ăn kiêng, giảm cân.

Theo chuyên gia tâm lý Dư Minh Hàm, việc các người đẹp Trung Quốc có vóc dáng gầy, da trắng và mang đặc điểm hình thể hiếm có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan niệm thẩm mỹ, làm xói mòn sự tự tin và giá trị bản thân của phụ nữ. Việc theo đuổi hình tượng cơ thể phi thực tế dẫn đến nhiều nghệ sĩ bị rối loạn ăn uống, chấn thương và có thể rơi vào trầm cảm, lo âu nếu không đạt được mục tiêu như mong đợi.