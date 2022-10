Sự độc hại phía sau 'vẻ đẹp tự nhiên' của Kylie Jenner

Khi những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Jenner lấp liếm với người hâm mộ trẻ tuổi, điều này có thể duy trì những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế và truyền đi thông điệp nguy hại.

Kylie Jenner bị chỉ trích khi nhận mình "đẹp tự nhiên".

Kylie Jenner tiếp tục gây chú ý khi khoe lên trang cá nhân kết quả của kiểu trang điểm tối giản được tạo ra bởi Ariel Tejada, chuyên gia trang điểm thường xuyên của nhà Kardashian, theo El País.

Cô út của gia tộc K, đồng thời là người sáng lập Kylie Cosmetics, xuất hiện trước ống kính với làn da ngăm, lông mày được tạo dáng hoàn hảo và màu môi đỏ tía nhạt, giải thích rằng mình "không cần trang điểm quá nhiều" vì đã có "một vẻ đẹp tự nhiên".

Bài đăng khuấy động sự giận dữ của người dùng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Jenner quá trơ trẽn khi sử dụng từ "tự nhiên" để mô tả bản thân trong khi cô vốn nổi tiếng với việc tiêm môi từ lúc còn là thiếu nữ.

Trang điểm như không trang điểm

Trong cuốn sách The Beauty Myth xuất bản những năm 1990, tác giả Naomi Wolf đã viết rằng "'huyền thoại về sắc đẹp' thực sự luôn chỉ định hành vi chứ không phải ngoại hình". Người viết đề cập đến thực tế là mục tiêu cuối cùng của sắc đẹp chỉ giúp biện minh cho các phương tiện để đạt được nó, từ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt đến việc mua mỹ phẩm và thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ.

Những hành vi đó cuối cùng đã trở thành một phần trong thói quen của nhiều phụ nữ, trút hết thời gian và năng lượng trong khi buộc nữ giới phải tiêu thụ những sản phẩm mang lại cho họ sự trẻ trung, gầy gò hoặc hấp dẫn.

"Công cuộc làm đẹp vô tận nhưng phù du đã thay thế từ công việc nội trợ không ngừng nghỉ", Wolf nói thêm. Người viết lập luận rằng khi phụ nữ trở nên độc lập về mặt pháp lý và tài chính so với nam giới, họ bắt đầu cảm thấy áp lực hơn khi phải tuân theo các tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế, thường không thể đạt được, do truyền thông đưa ra.

The Beauty Myth được xuất bản rất lâu trước khi tác giả có thể quan sát thấy những tác động của việc tiếp xúc quá mức với các tiêu chuẩn làm đẹp mới, chẳng hạn như những tiêu chuẩn do gia đình Kardashian tạo ra hoặc sự bất an do các filter (bộ lọc) của Instagram đem lại.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner từng một mực phủ nhận việc tiêm chất làm đầy môi.

Trong thời hậu #MeToo, khi các vấn đề hàng ngày của phụ nữ trở thành một phần của cuộc trò chuyện công khai, chủ đề về áp lực xung quanh ngoại hình đã trở nên nổi bật.

Các khái niệm như self-care (chăm sóc bản thân) và tích cực cơ thể (body positivity) đã trở thành những từ vựng phổ biến. Mối quan hệ của nữ giới với ngoại hình của mình và các công cụ mà phụ nữ sử dụng để thay đổi vẻ ngoài tràn ngập trong các diễn ngôn truyền thông.

Một mặt, một số phụ nữ coi trang điểm như một hình thức thể hiện bản thân, chống lại định kiến ​​rằng phụ nữ trang điểm quá đậm là không an phận hoặc muốn thu hút sự chú ý của đàn ông.

Nhưng ở thái cực khác, xu hướng trang điểm tự nhiên, hoặc trang điểm như không trang điểm cũng phát triển. Xu hướng làm đẹp này chọn các loại mỹ phẩm nhẹ nhàng, không giống như kiểu make up phổ biến của chị gái Jenner, Kim Kardashian.

Tuy nhiên như nhà báo Chloe Arnold đã chỉ ra trong bài viết The paradox of no-makeup makeup đăng trên Vox, xu hướng trang điểm như không trang điểm tưởng như là một tuyên bố mới về việc lật đổ những lý tưởng làm đẹp, nhưng thực tế nó không thay đổi bất cứ điều gì. Trong trường hợp này, cả nghi thức làm đẹp và sự tiêu thụ sản phẩm làm đẹp đều được duy trì.

Lời nói dối trắng trợn

"Vẻ đẹp tự nhiên chắc chắn không phải là thứ nên có trong từ vựng của gia đình Kardashian. Tất cả thành viên đều phải trả tiền để thay đổi khuôn mặt, cơ thể của mình, chẳng có gì tự nhiên cả", một người để lại bình luận dưới bài đăng của Kylie Jenner.

Khi mới 18 tuổi, Jenner từng thừa nhận tiêm chất làm đầy môi. Phần còn lại của những thay đổi về thể chất của cô, có thể là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ, được giữ bí mật.

Tuy nhiên, cả giới truyền thông và người hâm mộ của chị em nhà Kardashian đều đồn đoán về các ca phẫu thuật của Jenner, bao gồm nâng mũi, nâng ngực, nâng mông và hút mỡ.

Về tin đồn nâng ngực, Jenner cho biết cơ thể đã thay đổi sau hai lần mang thai. Việc giảm cân sau đó và phục hồi vóc dáng như tạc tượng sau hai lần sinh nở được cô đảm bảo rằng do sở thích "đi bộ và tập pilate". Giữa những lời chỉ trích nghiện thẩm mỹ và photoshop ảnh quá đà, cô út nhà Kardashian luôn tìm cách làm nổi bật sự tự nhiên của mình.

Daniel Barrett, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Beverly Hills, California (Mỹ), cho rằng không có gì sai khi quyết định dao kéo, thay đổi vẻ ngoài. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa lựa chọn không tiết lộ và nói dối một cách trắng trợn về phẫu thuật thẩm mỹ.

Các ngôi sao che giấu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ có thể góp phần duy trì những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế.

"Nhiều ngôi sao trông đẹp một cách tự nhiên, nhưng không ít người trong số này đã can thiệp dao kéo. Và khi họ không thành thật về điều đó, tôi nghĩ họ đang thiếu đạo đức. Họ được hưởng lợi từ việc trở thành một người nổi tiếng và có nghĩa vụ phải minh bạch về bất cứ điều gì họ đã làm để đạt được một diện mạo nhất định".

Khi những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Jenner cố tình đánh lừa người hâm mộ trẻ, điều này có thể duy trì những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế và truyền đi một thông điệp nguy hiểm: Đôi môi đầy đặn hay chiếc mũi thon gọn hơn là điều cần phải đạt được.

Naomi Torres-Mackie, trưởng nhóm nghiên cứu tại Mental Health Coalition, nói rằng sự so sánh ngoại hình giống như "cuộc đua gian lận bạn đã nắm chắc phần thua".

"Áp lực tâm lý để đáp ứng các tiêu chuẩn về vẻ đẹp của xã hội có thể khó kiểm soát. Nó khiến bạn cảm thấy mình chưa bao giờ đủ tốt".

Kết quả, những cô gái trẻ mắc kẹt trong hình ảnh cơ thể tiêu cực hoặc tự hạ thấp chính mình. Theo một nghiên cứu năm 2014, những người "tôn thờ" các ngôi sao có thể "nuôi dưỡng mối quan tâm về hình ảnh cơ thể, dễ chọn lựa phẫu thuật thẩm mỹ" và nhiều khả năng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.