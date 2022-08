Sự độc hại khi coi hình thể của Marilyn Monroe là hoàn hảo

Marilyn trở thành hiện thân của thứ mà xã hội coi là cơ thể phụ nữ "hoàn hảo": gầy nhưng có đường cong.

60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, hình ảnh của bà vẫn xuất hiện trong các bộ phim, chương trình truyền hình, quảng cáo, video ca nhạc và bộ sưu tập thời trang, sắc đẹp.

Khuôn mặt của bà được tô điểm trên vô số tác phẩm nghệ thuật. Hồi tháng 5, bức chân dung Marilyn của họa sĩ Andy Warhol trở thành tác phẩm đắt nhất thế kỷ 20 khi được bán với giá kỷ lục 195 triệu USD .

Theo Glamour, hàng chục năm qua, Marilyn trở thành hiện thân của thứ mà xã hội coi là cơ thể phụ nữ "hoàn hảo": Gầy nhưng có đường cong.

Marilyn Monroe là biểu tượng sắc đẹp những năm 1950-1960. Ảnh: Netflix.

Kim Kardashian cũng phải khóc

Nhiều người tin rằng Marilyn Monroe là phụ nữ "plus sized" (ngoại cỡ), nhưng thực tế điều này không hề đúng.

Với số đo 36-24-34, Marilyn có thể chỉ mặc quần áo size S hoặc M. Ngay cả cuối những năm 1950, thời kỳ nặng cân nhất, số đo vòng eo của bà cũng chỉ khoảng 70 cm.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, người mặc chiếc váy của Marilyn đến tham dự Met Gala đầu năm nay, cũng bị sốc trước sự nhỏ bé của biểu tượng sắc đẹp những năm 1950.

"Tôi luôn nghĩ rằng bà ấy có đường cong cực kỳ nóng bỏng. Vì vậy tôi tưởng rằng mình chiếc váy sẽ rộng ở nhiều chỗ. Nhưng thực tế, chiếc váy rất chật và không phù hợp, tôi thực sự muốn khóc", Kim nói với Vogue khi cô mặc thử chiếc váy.

Kim Kardashian mặc chiếc váy của Marilyn tại Met Gala. Ảnh: AFP.

Ngay sau đó, Kim bắt đầu chế độ ăn kiêng trong vòng một tháng với hy vọng mặc vừa bộ trang phục.

"Một ngày hai lần, tôi mặc quần áo ép cân, chạy trên máy chạy bộ. Tôi cắt bỏ hoàn toàn đường và tinh bột, chỉ ăn rau và protein. Tôi không bỏ đói bản thân nhưng rất nghiêm túc giảm cân".

Tuy nhiên, sau khi giảm hơn 7 kg, Kim vẫn không mặc vừa chiếc váy của Marilyn. Tại Met Gala, cô đã phải choàng thêm chiếc áo khoác lông màu trắng bên ngoài vì không thể chỉnh sửa phần khóa kéo ở phía sau chiếc váy.

Kim, người phụ nữ có tỷ lệ mỡ trên cơ thể khoảng 18%, cho đến nay vẫn không thể mặc vừa chiếc váy của Marilyn. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy câu chuyện "ngoại cỡ" vốn là một phần di sản của ngôi sao hoàn toàn không chính xác.

Quan điểm cho rằng hình thể của Marilyn tôn vinh sự đa dạng cơ thể đang làm tổn hại đến cộng đồng những người ngoại cỡ thực sự.

Đồng hồ cát hoàn hảo

Trước câu hỏi tại sao hình thể của Marilyn vẫn được khao khát đến vậy trong suốt 60 năm kể từ khi bà qua đời? Alex Light, tác giả cuốn sách You are not a before picture: How to finally make peace with your body, for good, cho rằng câu trả lời khá đơn giản và rõ ràng.

"Marilyn là hiện thân của thứ mà xã hội coi là cơ thể phụ nữ 'hoàn hảo': Gầy nhưng có đường cong 'ở tất cả các vị trí phù hợp' (tay, chân, mặt và bụng gầy nhưng có vòng một và vòng ba lớn). Marilyn là người trong poster ban đầu của 'đồng hồ cát hoàn hảo', một hình dáng cơ thể từ lâu đã được coi là lý tưởng đối với nữ giới".

Light dẫn chứng vào thời kỳ Victoria ở Anh, những chiếc áo corset được sử dụng phổ biến để làm nổi bật hình dáng đồng hồ cát. Còn ngày nay chúng ta có các dụng cụ tập eo và nhiều liệu trình thẩm mỹ nhằm mục đích làm thon gọn vòng hai.

Marilyn Monroe không phải người "ngoại cỡ" như nhiều người từng nghĩ. Ảnh: Baron.

Thân hình đồng hồ cát hiện cũng là hình dạng được ưa chuộng trong thời trang.

Katie Devlin, nhà nghiên cứu thời trang tại Stylus, cho biết: "Chúng ta đang thấy nỗi ám ảnh trong toàn ngành về sự nữ tính quá mức. Đã có sự thay đổi vóc dáng cơ thể được thể hiện trong thời trang, đánh dấu những bước tiến của thời đại không có sự kỳ thị".

Cụ thể, rất nhiều thương hiệu ra mắt bộ sưu tập quần áo định hình cho phái nữ, được khách hàng ca ngợi về khả năng tạo dáng đồng hồ cát của nó. Theo The Guardian, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng quần áo định hình.

Tuy nhiên, Light tin rằng nỗi khao khát với hình thể giống như Marilyn là sự phản ánh thực sự đáng buồn về tiêu chuẩn sắc đẹp mà phụ nữ đã phải đối mặt trong nhiều thế hệ.

"Đó là minh chứng cho nỗi ám ảnh về cơ thể phụ nữ độc hại và gây ra những tác hại khôn lường. Thân hình đồng hồ cát được thèm muốn trong khi đối với một số phụ nữ, đó không phải là một hình thể có thể đạt được trên thực tế".