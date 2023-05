Sự cố khó ngờ trong đêm diễn của nhóm nhạc Hàn

Một em bé bò lên sân khấu trong buổi biểu diễn của NMIXX tại Seattle, Washington (Mỹ), theo Page Six. Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ, thành viên Kyujin tỏ ra ngạc nhiên. Cô lập tức bế em bé trả lại cho mẹ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Qua góc nhìn khác, người hâm mộ ghi lại hình ảnh Kyujin chơi đùa với đứa trẻ và ngăn không cho em bé quay lại sân khấu.

Nhiều người chỉ trích việc người mẹ đưa em bé đến sự kiện hỗn loạn. "Việc đưa con cái đến concert và để nó bò lên sân khấu chẳng buồn cười chút nào", "Điều này thực sự nguy hiểm, đứa trẻ có thể bị ngã", loạt bình luận xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều người tỏ ra lo lắng rằng việc trẻ em xuất hiện ở sự kiện đông người có thể gặp phải nhiều nguy hiểm.

Mặt khác, một số người nhận thấy phản ứng của Kyujin và hành động của đứa trẻ là "dễ thương và buồn cười".

Kyujin bế đứa bé trả lại cho mẹ. Ảnh: Page Six.

Trước sự việc, mẹ của bé giải thích trên trang cá nhân rằng đứa trẻ đã ngồi trong xe đẩy được đặt bên cạnh mẹ. Ngoài ra, em bé đeo tai nghe chống ồn và ngủ xuyên suốt buổi trình diễn. Đến khi các thần tượng giao lưu với người hâm mộ, em bé thức dậy và người mẹ đã bế một lúc. Đây là thời điểm xảy ra sự việc đứa trẻ bò lên sân khấu.

NMIXX là nhóm nhạc trực thuộc công ty giải trí JYP Entertainment. Các cô gái ra mắt với đội hình 7 người vào tháng 2/2022 với album Ad Mare. Đến tháng 9 cùng năm, thành viên Jinni rời nhóm. NMIXX tiếp tục hoạt động với 6 thành viên.

