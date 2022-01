Sự bất công của điện ảnh Hàn

Giới chuyên môn nhận định ngành sản xuất phim điện ảnh Hàn Quốc vẫn do nam giới thống trị. Diễn viên nữ không có nhiều cơ hội đảm nhận vai chính trong các dự án.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đã vượt qua một năm khó khăn. Chỉ một số phim ra rạp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra. Theo The Korea Herald, nhìn vào danh sách những bộ phim ra rạp, không khó để nhận ra sự vắng mặt của các diễn viên nữ.

Danh sách 20 phim có doanh thu cao nhất Hàn Quốc 2021 có 5 phim nội địa gồm Escape from Mogadishu, Sinkhole, Hostage: Missing Celebrity, Hard Hit và On the Line. The Korea Herald chỉ ra các phim kể trên đều không giao vai chính cho diễn viên nữ.

Ngành công nghiệp chỉ dành cho nam giới

Three Sisters là một trong số rất ít phim ra mắt năm 2021 có các diễn viên nữ đảm nhận vai chính. Phim kể về câu chuyện cuộc sống của những người phụ nữ khác nhau. Phim đã được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 25 vào tháng 10/2020 và ra mắt tại các rạp vào ngày 27/1/2021.

Phim được giới chuyên môn đánh giá cao và giành 12 giải thưởng tại các lễ trao giải khác nhau. Tuy nhiên, về mặt thương mại, bộ phim chỉ thu hút được 83.284 khán giả.

Thông qua cuộc phỏng vấn với The Korea Herald, Moon So Ri, người đồng sản xuất Three Sisters đã làm sáng tỏ tình trạng khan hiếm nhân vật nữ chính, đặc biệt ở độ tuổi 40 và 50 trong các bộ phim Hàn Quốc ra mắt gần đây. Moon So Ri nói rằng ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đã đến lúc phải thay đổi.

“Tôi có rất nhiều việc phải làm để đưa các diễn viên nữ lên vị trí quan trọng nhất. Nữ quyền trở thành một xu hướng và đó là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử phong trào phụ nữ Hàn Quốc. Khi đi qua thời đại này, tôi không thể không biết tầm quan trọng của nữ quyền. Tôi là một nữ diễn viên và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh. Do đó, nếu không có nhiều vai chính cho các diễn viên nữ, tôi sẽ phải tự làm điều đó”, Moon So Ri giải thích việc sản xuất Three Sister và tập trung vào câu chuyện của các nhân vật nữ.

Three Sister là phim hiếm hoi ra mắt năm 2021 tập trung vào các nhân vật nữ.

Đã có nhiều thay đổi trong các hãng sản xuất phim độc lập tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất phim thương mại vẫn tụt hậu khi vai trò của phụ nữ chưa được chú trọng.

Trước tình huống đó, trong những năm gần đây, Liên hoan phim độc lập Seoul đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của các nhà sáng tạo phim nữ. Từ đó, tăng số lượng phim tập trung vào câu chuyện và tiếng nói của nữ giới. Năm 2021, phim của các đạo diễn nữ chiếm 55% trong số 120 phim được chiếu tại Liên hoan phim độc lập Seoul (SIFF).

Giám đốc SIFF Kim Dong Hyun nói rằng đã có những cải thiện trong lĩnh vực phim thương mại. Tuy nhiên, sự thay đổi chưa đáng kể vì ngành này tại Hàn Quốc vẫn bị thống trị bởi những người cho rằng phim về nữ giới là kém hấp dẫn.

Kim Dong Hyun nói với The Korea Herald: “Một báo cáo của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ghi nhận số lượng phụ nữ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp điện ảnh năm 2020 tăng so với năm trước. Nhưng từ khâu đầu tư đến sản xuất, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc vẫn do nam giới thống trị và điều này khó có thể thay đổi hiện trạng ngay lập tức”.

“Tôi nghĩ cần tạo ra làn sóng mới, nơi những người làm phim độc lập cả nam và nữ hay những người đang sản xuất phim về nữ giới có nhiều cơ hội hơn. Bằng cách này, sự thay đổi có thể diễn ra một cách tự nhiên”, Kim Dong Hyun nói thêm.

Nhà phê bình phim Jung Ji Wook cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang có xu hướng thích những bộ phim phục vụ thị hiếu của khán giả nam. Do đó, nhà sản xuất nữ hoặc phim về nữ giới khan hiếm trên thị trường.

Jung Ji Wook nhận định các công ty sản xuất nên thay đổi. “Ngay cả khi sản xuất một câu chuyện với nhân vật nữ làm trung tâm, họ vẫn khai thác từ góc nhìn của nam giới. Nếu không, họ sẽ tạo ra một nhân vật nữ thiếu chiều sâu”, Jung Ji Wook giải thích.

Dần thay đổi nhưng vẫn đáng lo ngại

Tuy nhiên, nhìn vào ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc năm 2022, giới chuyên gia lạc quan hơn về vai trò và tiếng nói của nữ giới. Năm 2022, khán giả chứng kiến ​​những bộ phim hành động đáng chú ý với nhân vật chủ chốt là nữ giới, chẳng hạn The Witch: Part 2 của đạo diễn Park Hoon Jung, Special Delivery của Park Dae Min và Smuggling của Ryoo Seung Wan.

Smuggling là bộ phim tội phạm hành động lấy bối cảnh những năm 1970 tại một ngôi làng nhỏ yên bình ven biển. Kim Hye Soo và Yum Jung Ah đóng vai chính trong phim. Họ đảm nhận vai hai người phụ nữ bất ngờ bị cuốn vào âm mưu buôn lậu. Phim còn có sự tham gia của Jo In Sung, Park Jung Min, Go Min Si và Kim Jong Soo.

Kim Hye Soo đảm nhận vai nữ chính trong Smuggling.

Kim Dong Hyun đồng ý những bộ phim trên là dấu hiệu tích cực có thể dẫn đến sự thay đổi lớn hơn trong ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc.

“Tất nhiên, có những đạo diễn nam làm rất tốt công việc của họ. Nhưng nó không thể giống những bộ phim do đạo diễn nữ thực hiện. Để mang đến trải nghiệm đa dạng thông qua các bộ phim, điều cốt yếu là phải mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà làm phim nữ. Tôi thấy đó là hướng đi đúng đắn. Việc có thêm nhiều phim hành động với sự xuất hiện của nhân vật nữ là một phần của quá trình đó”, Kim nói.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vui mừng khi nhiều phim chuẩn bị ra mắt xoay quanh vai diễn nữ, Jung Ji Wook cũng lo lắng về cách các đạo diễn, ê-kíp xây dựng tính cách nhân vật. Jung Ji Wook cho rằng nếu những phim kể trên thiếu chiều sâu trong cốt truyện thì tiếng nói của nữ giới trong ngành sản xuất phim sớm bị mai một.

“Họ đang sử dụng các nhân vật nữ chính, nhưng tôi không chắc về việc điều đó có giúp cải thiện tình hình hiện tại hay không. Có những bộ phim hành động vào thập niên 1970 tập trung vào vai nữ chính. Hong Se Mi từng đóng những vai đó nhưng đó là nhân vật nữ duy nhất”, Jung Ji Wook bày tỏ.

“Phim hành động xoay quanh nhân vật nữ không hề xấu. Nhưng điều quan trọng là cần có những đề tài đa dạng để kể về phụ nữ một cách sâu sắc, ý nghĩa hơn”, chuyên gia nói.