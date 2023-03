Streamer giả nhà báo để quay nghệ sĩ Hồng Nga bị phạt đến 30 triệu

Nhiều TikToker, YouTuber giả danh nhà báo để vào nhà riêng nghệ sĩ Hồng Nga ghi hình, livestream. Luật sư cho biết hành vi này vi phạm pháp luật, bị xử phạt từ 10-30 triệu đồng.

Trao đổi với Zing, luật sư Trần Trọng Hiếu (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết hành vi giả danh, tự nhận là phóng viên, nhà báo để đến nhà nghệ sĩ Hồng Nga quay phim, livestream của streamer là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 159/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền cho hành vi này là từ 5-10 triệu đồng. Đến Nghị định 119/2020/NĐ-CP mức phạt tiền đã tăng lên từ 10-20 triệu đồng. Đến Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 119/2020/NĐ-CP thì mức phạt mức phạt tiền đã tăng lên từ 10-30 triệu đồng.

Tùy từng hành vi vi phạm pháp luật mà các đối tượng này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những tội khác nhau theo Bộ luật Hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Nghệ sĩ Hồng Nga bị nhiều YouTuber, TikToker đến làm phiền những ngày qua.

Để bảo vệ nghệ sĩ Hồng Nga, luật sư nêu quan điểm người nhà của nghệ sĩ cần nâng cao cảnh giác đối với những YouTuber, TikToker giả danh phóng viên, nhà báo nhằm trục lợi.

“Khi streamer vào nhà của nghệ sĩ Hồng Nga và tự nhận là nhà báo đến phỏng vấn, tác nghiệp, người nhà phải yêu cầu xuất trình Thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp theo quy định tại Luật Báo chí 2016. Đối với phóng viên chưa có Thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (kể cả cộng tác viên), cần có giấy giới thiệu do ban biên tập ký, ghi rõ họ và tên, cơ quan báo chí, nội dung và thời gian phóng viên được cử đến làm việc", luật sư cho biết.

Ngoài ra, người nhà của nghệ sĩ Hồng Nga phải lưu lại giấy giới thiệu của phóng viên, cộng tác viên để có cơ sở xử lý thông tin khi cần thiết. Trong trường hợp không có Thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí thì người nhà từ chối tiếp, làm việc. Nếu có nghi vấn mạo danh phóng viên, nhà báo thì phải kịp thời phản ánh đến cơ quan công an có thẩm quyền, Sở Thông tin - Truyền thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, con nuôi của nghệ sĩ Hồng Nga nói với Zing tình trạng nhiều YouTuber, TikToker giả danh nhà báo, tìm đến tận nhà làm phiền, quay phim, livestream.

"Họ nói họ là nhà báo nhưng thực ra là giả danh, chỉ là YouTuber, TikToker. Gia đình không cho gặp nên đưa má vào phòng nghỉ. Họ không về và nói với người chăm má rằng họ phải có bài đem về, nếu không sếp sẽ la. Gia đình vẫn không cho gặp, họ ra các quán trước cửa nhà má để lấy thông tin từ những người bán", anh Vỹ Khang nói với Zing.

Con nuôi nữ nghệ sĩ cho biết thêm, khoảng 4 ngày qua, các streamer đến nhà Hồng Nga làm phiền liên tục. "Những ngày sau thì vắng hơn, nhưng họ vẫn gõ cửa làm phiền. Gia đình đang tính việc đưa má về nhà con út để tránh mặt", anh nói.

Hồng Nga sinh năm 1946, tên thật Đinh Thị Nga, là nghệ sĩ cải lương gạo cội của sân khấu miền Nam từ trước năm 1975. Bà có thể hóa thân vào nhiều loại vai khác nhau, từ đào mụ, đào thương, đến đào độc, bà đều xử lý tốt, để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Trong sự nghiệp ca hát, Hồng Nga nổi tiếng qua các vai lẵng mùi trong vở tuồng Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Tần Thủy Hoàng, Phút sau cùng, Gã câm và người đẹp...