SSI: Tiền Đồng liên tục được bơm ra thị trường

Trong bối cảnh NHNN không sử dụng các kênh nghiệp vụ trên thị trường mở, tiền Đồng vẫn liên tục được bơm ra thị trường thông qua kênh mua vào ngoại tệ kỳ hạn và giao ngay.

Ghi nhận trong báo cáo thị trường tiền tệ trái phiếu tuần 1-5/11 của Trung tâm phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SSI - SSI Research, số liệu cho biết nguồn cung tiền VNĐ trên thị trường vẫn dồi dào nhờ hoạt động mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, trong tuần qua, NHNN tiếp tục không thực hiện giao dịch mới thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục được hỗ trợ nhờ việc cơ quan này đáo hạn các hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn thực hiện từ tháng 5.

Đặc biệt, SSI Research cho biết một lượng lớn ngoại tệ đã được NHNN mua lại từ các ngân hàng thương mại thông qua hình thức giao ngay trong tuần vừa qua trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Điều này đồng nghĩa với việc lượng lớn tiền VNĐ đã được cơ quan quản lý tiền tệ bơm vào hệ thống ngân hàng.

Nhờ nguồn cung tiền lớn này, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, kết tuần ở 0,69%/năm cho kỳ hạn qua đêm và 0,8%/năm cho kỳ hạn 1 tuần, giảm tương ứng 0,02-0,03 điểm % so với tuần liền trước.

DIỄN BIẾN LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG Nguồn: NHNN; SSI Research; Tổng hợp Nhãn 31/5-4/6 7-11 14-18 21-25 28/6-2/7 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6/8 9-13 16-20 23-27 30/8-1/9 6-10 13-17 20-24 27/9-1/10 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5/11 Cho vay qua đêm %/năm 1.45 1.06 0.97 1.15 1.11 0.95 0.93 0.95 0.97 0.92 0.77 0.66 0.75 0.71 0.7 0.68 0.69 0.71 0.68 0.68 0.67 0.71 0.69 Cho vay 1 tuần

1.55 1.29 1.2 1.37 1.36 1.13 1.14 1.24 1.29 1.1 0.85 0.74 0.9 0.86 0.84 0.8 0.8 0.84 0.77 0.81 0.79 0.83 0.8

Ngoài lãi suất liên ngân hàng giảm, thanh khoản các ngân hàng dồi dào cũng thể hiện qua tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ cải thiện tuần qua, bất chấp việc lãi suất thấp hơn.

Theo đó, trong tuần đầu tiên của tháng 11, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 9.500 tỷ đồng trái phiếu. Tỷ lệ đăng ký và trúng thầu ghi nhận mức tăng mạnh so với tuần trước, lần lượt cao hơn 152% và 76%.

Nguyên nhân khiến thị trường trái phiếu Chính phủ có liên quan tới thanh khoản hệ thống ngân hàng là do phần lớn nhu cầu đầu tư trái phiếu hiện nay vẫn đến từ nhóm tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, theo SSI Research, nhu cầu đầu tư trái phiếu Chính phủ sẽ yếu hơn trong môi trường lợi suất thấp hiện nay. Nguyên nhân do thanh khoản ngân hàng sẽ bớt dồi dào khi nhu cầu tín dụng kỳ vọng tăng trong 2 tháng cuối năm.

Theo số liệu từ NHNN, tăng trưởng tín dụng đến ngày 29/10 đã đạt 8,72% so với đầu năm và cao hơn 2,22 điểm % so với mức tăng cùng kỳ năm 2020. Số liệu này tương đương có khoảng 77.700 tỷ đồng đã được các ngân hàng bơm ra nền kinh tế qua kênh tín dụng tháng 10. So với tháng 9, số tiền được bơm ròng ra nền kinh tế đã tăng gần gấp đôi.

NHNN đang bơm tiền Đồng ra thị trường thông qua việc mua vào ngoại tệ kỳ hạn và giao ngay. Ảnh: Nam Khánh.

Trong đó, lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất, với 34.900 tỷ đồng được cấp vay mới trong tháng và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được bổ sung 15.600 tỷ đồng .

Theo các chuyên gia của SSI Reseach, mức tăng trưởng tín dụng kể trên tích cực hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu, thể hiện sự hồi phục tốt của nền kinh tế sau giãn cách.

Bên cạnh đó, tính đến cuối quý III, hầu hết ngân hàng đều đã đạt hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2021. Vì vậy, NHNN sẽ sớm nới hạn mức tín dụng đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt.

Trong trường hợp này, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ được duy trì ở mức thấp như hiện tại.

Cụ thể, lãi suất huy động dao động ở mức 3-4%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng; 3,7-5%/năm với kỳ hạn 6-12 tháng và 4,2-6,5%/năm với kỳ hạn trên 12 tháng. Trong khi lãi suất cho vay dao động trong khoảng 5-7%/năm với khoản vay ngắn hạn và 9-11%/năm với khoản vay trên 12 tháng.