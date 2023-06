SSI: Lợi nhuận Dabaco sẽ chạm đáy vào quý II

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán SSI ước tính Dabaco tiếp tục thua lỗ trong quý II, nhưng triển vọng kinh doanh sẽ khởi sắc hơn từ giai đoạn nửa cuối năm nay.

Công ty CP Tập đoàn Dabaco (DBC) đã công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần chỉ đạt 2.314 tỷ đồng , giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Với tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, doanh nghiệp chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bắc Ninh đã ghi nhận khoản lỗ gộp hơn 70 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức lãi dương hơn 254 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí khác liên quan, Dabaco báo lỗ sau thuế 321 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ vẫn lãi dương 9 tỷ. Đáng chú ý, đây đã là quý thứ 2 liên tiếp công ty này thua lỗ, và cũng là quý kinh doanh bết bát nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Đánh giá về triển vọng hoạt động kinh doanh của Dabaco trong năm nay, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI cho rằng nếu doanh thu và lợi nhuận mảng bất động sản không được ghi nhận trong quý II này, "đại gia nuôi heo Bắc Ninh" có thể tiếp tục thua lỗ do số lượng heo có sẵn thấp. Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh của tập đoàn sẽ tích cực hơn từ nửa cuối năm nay.

Cụ thể, trong vài tháng qua, Dabaco đã phải tiêu hủy số lượng lớn gà và heo nái do dịch tả lợn châu Phi làm giảm đi số lượng đàn heo của công ty. Do đó, ước tính sản lượng đầu ra trung bình chỉ đạt 44.000 tấn trong quý II, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương với mức trung bình hồi năm 2019.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA DABACO Nguồn: BCTC DN; SSI dự báo; Tổng hợp. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 Dự báo 2024 Dự báo Doanh thu thuần Tỷ đồng 7187 10022 10813 11558 11109 12123 Lợi nhuận sau thuế

305 1400 830 5 320 494

Tuy nhiên, giá heo hơi trung bình năm nay được dự báo dao động quanh mức 61.000 đồng/kg, sẽ góp phần phục hồi mảng kinh doanh này của Dabaco trong nửa cuối năm.

Đồng thời, theo SSI, sản lượng và tỷ suất lợi nhuận mảng kinh doanh này sẽ phục hồi mạnh trong năm 2024 khi các điều kiện trở nên thuận lợi hơn.

Mô hình chăn nuôi hiện đại của Dabaco có thể giúp doanh nghiệp tiếp tục giành thị phần từ các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống nhờ chi phí sản xuất cạnh tranh, vốn lưu động dồi dào để ứng phó với các giai đoạn bất lợi và các công ty con có thể hoàn thiện chuỗi giá trị trong tương lai.

Đối với mảng thức ăn chăn nuôi, theo các chuyên gia phân tích, dù tiêu thụ chỉ ở mức thấp trong những tháng đầu năm, kỳ vọng sản lượng tiêu thụ trong mảng kinh doanh này sẽ giảm không quá 5% trong cả năm nay nhờ nhu cầu tiêu thụ mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Tỷ suất lợi nhuận của mảng này dự kiến cũng được cải thiện khi giá nguyên liệu đầu vào gần đây giảm. Trong đó, giá ngô và đậu nành đã lần lượt giảm 13% và 26% so với mức đỉnh hồi tháng 5/2022.

Về mảng bất động sản, Dabaco dự kiến hoàn tất thủ tục pháp lý cho các dự án, trong đó có dự án Parkview City (Bắc Ninh), đồng thời tham gia phát triển nhà ở xã hội và khởi công xây dựng đường cao tốc H2 (Bắc Ninh). Theo đó, SSI ước tính Dabaco sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận 150 tỷ đồng trong năm nay từ dự án Parkview City.

Từ bối cảnh trên, SSI ước tính doanh thu thuần cả năm 2023 của Dabaco sẽ đạt khoảng 11.100 tỷ đồng , giảm 4% so với năm liền trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 6%, đạt 320 tỷ đồng . Sang năm 2024, mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ước tính lần lượt là 12.000 tỷ đồng (+9%) và 494 tỷ đồng (+54%).

Hiện Dabaco vẫn giữ kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 ở mức 565 tỷ đồng , tăng 11% so với năm 2022 và cao hơn 86% so với năm 2019 với kỳ vọng giá heo hơi phục hồi mạnh nửa cuối năm nay và có thêm lợi nhuận tới từ mảng bất động sản.