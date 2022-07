SSI lãi hơn 1.100 tỷ

Mặc dù thị trường chứng khoán biến động tiêu cực trong nửa đầu năm nhưng SSI vẫn báo lãi công ty mẹ lần đầu vượt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 12%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II với doanh thu hoạt động giảm 8% về 1.583 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 26% còn 416 tỷ đồng do ảnh hưởng tiêu cực của thị trường trong các tháng vừa qua.

Dù vậy tính lũy kế nửa đầu năm, ông lớn ngành chứng khoán vẫn ghi nhận doanh hoạt động 3.538 tỷ và lợi nhuận sau thuế trên 1.100 tỷ đồng , đều tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là các con số kỷ lục của công ty mẹ SSI.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MẸ SSI

Nhãn 6T/2017 6T/2018 6T/2019 6T/2020 6T/2021 6T/2022 Doanh thu hoạt động Tỷ đồng 1216 1877 1435 2250 3198 3538 Lãi sau thuế

602 707 391 538 992 1100

Hoạt động đầu tư thu về 426 tỷ đồng và doanh thu từ mảng nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 170 tỷ đồng . Hoạt động đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn, thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến đợt giảm mạnh trong đầu năm, chỉ số VN-Index đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 1.200 điểm. Định giá P/E của VN-Index chỉ còn 13 lần, thấp hơn nhiều mức trung bình cả thập niên là 15 lần.

Vốn hóa toàn thị trường tương ứng giảm hơn 1,22 triệu tỷ đồng , trong đó riêng sàn HoSE mất 1,08 triệu tỷ đồng . Thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể với giá trị giao dịch bình quân sàn HoSE trong tháng 6 chỉ đạt 14.529 tỷ đồng , mức thấp nhất trong một năm trở lại đây.

SSI khẳng định mặc dù thị trường tiêu cực nhưng tổng giá trị bán giải chấp trong quý II ở mức thấp so với tình hình chung và không để phát sinh nợ xấu. Số lượng tài khoản mở mới của SSI cũng tăng 50% so với cùng kỳ và tăng 21% so với quý I.

Tổng tài sản tại cuối kỳ vừa qua đạt mức 42.752 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu đạt trên 13.910 tỷ đồng . Công ty có lợi nhuận lũy kế giữ lại đạt hơn 3.110 tỷ đồng .