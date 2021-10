'Squid Game' viết tiếp thành công của phim Hàn Quốc

Thành công của "Squid Game" chứng tỏ sức hút từ các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Làn sóng Hallyu ngày càng lớn mạnh và thu hút khán giả phương Tây.

Ngày 16/10, theo BBC, bộ phim Squid Game đã tạo nên cơn sốt, góp phần đưa Hallyu - làn sóng văn hóa Hàn Quốc - đến gần hơn với khán giả phương Tây.

Với 111 triệu lượt người xem sau 28 ngày ra mắt, Squid Game chính thức phá kỷ lục của Bridgerton. Tác phẩm kể về những người mắc nợ tham gia vào cuộc chơi sinh tồn, giành lấy giải thưởng 45,6 tỷ won (khoảng 38 triệu USD ) chính thức trở thành bộ phim ra mắt hoành tráng nhất trong lịch sử Netflix.

“Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc (K-drama) chính thức được “bật đèn xanh” tại phương Tây sau trò Đèn xanh, đèn đỏ trong Squid Game”, BBC viết.

Sức hút của K-drama

Sự nổi tiếng của Squid Game tiếp nối làn sóng Hallyu phổ biến khắp thế giới những năm gần đây. Từ việc sao Kpop như BTS và BlackPink hợp tác với nghệ sĩ Âu - Mỹ, xuất trên những bảng xếp hạng, giải thưởng uy tín đến Parasite và Minari ghi điểm với giới làm phim của Hollywood, văn hóa Hàn Quốc đang phát triển mạnh hơn bao giờ hết.

Từ những năm 1990, chính phủ Hàn đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp giải trí. Phim Hàn Quốc dần lấn át các tác phẩm điện ảnh, truyền hình của Trung Quốc tại châu Á. Lý giải về điều này, BBC cho rằng phim Hàn dễ hiểu hơn phim Mỹ và hợp thời hơn phim Trung Quốc nên dễ dàng lấy cảm tình khán giả.

Người chơi tham gia trò tách kẹo trong Squid Game. Ảnh: Netflix.

Sang đến thập niên 2000, phim Hàn Quốc tiếp tục chứng minh sức hút. Làng giải trí Hàn vượt Nhật Bản, Trung Quốc trở thành nơi cung cấp nhiều bộ phim có sức hút toàn châu Á. Theo BBC, có 20% khán giả Nhật Bản xem qua bộ phim Bản tình ca mùa đông (2003).

“Ở nhiều quốc gia châu Á, phim truyền hình Hàn Quốc đang ảnh hưởng đến lối sống và hành vi của khán giả. Điều này nói lên sức hấp dẫn của văn hóa Hàn”, theo báo cáo của Trung tâm Văn hóa Thông tin Hàn Quốc (KOCIS).

Trong thời đại phát trực tuyến, hai ứng dụng Viki và DramaFever với nhiều bộ phim Hàn được phụ đề tiếng Anh giúp khán giả toàn cầu dễ dàng tiếp cận văn hóa Hàn Quốc. Điều đó giúp K-drama tiếp cận lượng lớn khán giả trong thập kỷ qua.

Khi nhu cầu xem tăng, nhiều ông lớn trong lĩnh vực phát trực tuyến quyết định vào cuộc, tiêu biểu có Hulu và Netflix. Khi Warner Bros. quyết định đóng cửa DramaFever vào năm 2018, Netflix đã sản xuất hàng loạt tác phẩm truyền hình Hàn Quốc.

Năm 2019, Crash Landing on You (tựa tiếng Việt: Hạ cánh nơi anh) có thành tích khá ấn tượng. Bộ phim nằm trong top 10 xem nhiều tại Netflix Nhật Bản suốt 229 ngày, đứng thứ 6 tại Netflix Mỹ từ 21/3-27/3/2020.

Lý giải về sự nổi lên bất ngờ của Hạ cánh nơi anh tại Mỹ, BBC cho rằng khán giả phương Tây thích thú với văn hóa Hàn Quốc sau thành công của Parasite và liên tục tìm xem K-drama.

Phim Hàn dưới góc nhìn của phương Tây

Sau khi đại dịch ập đến, ngành công nghiệp giải trí Hollywood gần như đóng băng. Điều đó làm cơn sốt K-drama bùng nổ. Báo cáo năm 2020 cho thấy lượt xem phim Hàn Quốc tăng gấp 4 lần so với năm 2019.

Taylor-Dior Rumble, nhà văn sống ở London, Anh, người hâm mộ của K-drama, nói: “Hầu hết phim truyền hình Hàn Quốc thường cách điệu, bóng bẩy và khá xa rời thực tế. Điều đó phù hợp trong thời đại này. Sau đại dịch ảm đạm, khán giả đang tìm kiếm những bộ phim khiến bản thân thấy vui”.

Taylor-Dior Rumble đồng thời cho rằng khán giả phương Tây khó thể tìm kiếm những ý tưởng độc đáo, cốt truyện bất ngờ giống K-drama tại các bộ phim truyền hình của Anh hoặc Mỹ, từ thể loại tình cảm lãng mạn đến hành động, giả tưởng.

Son Ye Jin và Hyun Bin trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Ảnh: tvN.

Ngoài ra, yếu tố không tình dục hóa mọi thứ cũng là điều mới lạ với khán giả phương Tây khi xem phim Hàn. “Thực tế phim Hàn không có cảnh khỏa thân hay tình dục quá đà. Xã hội Hàn Quốc nhìn chung khá bảo thủ nên họ thường dùng văn hóa, lối sống để làm chất liệu”, Rumble nói.

Phim Hàn đồng thời phản ánh những căng thẳng xã hội xảy ra trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, tiêu biểu là sự chênh lệch giàu nghèo. “Khi bất bình đẳng gia tăng, sự thẳng thắn của Parasite đã tạo tiếng vang rất lớn”, nhà văn người Anh nói thêm.

Taylor-Dior Rumble cảm thấy thành công của Squid Game cũng tương tự Parasite. Bộ phim phơi bày góc khuất xã hội qua những trò chơi của trẻ em. “Dưới hình ảnh đẫm máu, phim phản ánh nhiều mặt trái trong xã hội Hàn Quốc, bao gồm áp lực nợ nần, sự nghèo khó của người lao động, đồng thời là những khó khăn của người dân sau hai năm dài đối mặt với đại dịch”, Rumble nói.

Trong bài viết của BBC, tác giả gợi ý những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nếu khán giả lỡ “mắc câu” của Trò chơi con mực.



Nếu người xem yêu thích sự lãng mạn, Hạ cánh nơi anh là lựa chọn hàng đầu. Bộ phim về tài phiệt Hàn Quốc gặp tai nạn trong lúc nhảy dù, lạc qua biên giới Triều Tiên và nảy sinh tình cảm với quân nhân Triều Tiên là cốt truyện thú vị. “Câu chuyện ngang trái đầy âm mưu, văn hóa của hai quốc gia và sự hài hước của các nhân vật là yếu tố đáng xem”, BBC viết.

Cây bút Alex Taylor đồng thời nhắc đến bộ phim hài đen Vincenzo do Song Joong Ki đóng chính, Kingdom - Vương triều xác sống và Những người thừa kế (Lee Min Ho và Park Shin Hye đóng).

Theo BBC, bộ phim Những người thừa kế phản ánh lối sống giàu có của tầng lớp thượng lưu, tương tự như Keeping Up with the Kardashians. Song, cốt truyện hấp dẫn của phim khiến biên tập, đạo diễn của show thực tế nhà Kim phải mơ ước.